IRIS Optronics、東京における日本オフィス設立と最新のB3サイズChLCDフルカラー電子ペーパーディスプレイの公開により、日本の交通インフラ市場への正式参入を発表

東京、 2026年5月27日 /PRNewswire/ -- フルカラーChLCD（コレステリック液晶）技術のリーダーである IRIS Optronicsは27日、東京に日本オフィスを正式に開設したことを発表しました。また、これを記念して、Albert Liao会長兼CEOによるChLCD電子ペーパー技術フォーラムが開催されました。



虹彩光電が東京オフィスを設立し、最新のB3サイズフルカラーChLCD電子ペーパーを発表。同社会長兼CEOの廖奇璋（Albert Liao）博士（左）と顧問の加藤幹之氏（右）。



このフォーラムでは、CO-WIN株式会社、株式会社たけびし、Askey Computer Corporationの日本支社の代表者が、業界の知見や最新の市場動向を紹介しました。イベント期間中、IRIS Optronicsは最新のB3サイズ（51.5cm×36.4cm）ChLCDフルカラー電子ペーパー・ディスプレイ製品も発表し、日本の顧客やパートナー100名近くが発表会に参加しました。より包括的なトータルソリューションと顧客サポート能力の強化を通じて、IRIS Optronicsは業界での存在感を高め、世界的な拡大戦略を加速させていきます。

IRIS Optronicsの会長兼CEOであるAlbert Liao博士はフォーラムの中で、次のように述べています。「IRIS Optronicsは、技術開発と事業運営の両面において、日本のサプライチェーン・パートナーとの緊密な協力関係を長年維持してきました。日本市場におけるプレゼンスをさらに深め、より包括的なカスタマー・サポートを提供するため、今年、上海に次ぐ2番目の海外拠点として、東京にオフィスとショールームを新設しました。

開会式の一環として開催されたChLCD電子ペーパー・フォーラムで、IRIS OptronicsはB3サイズのChLCD電子ペーパー・ディスプレイを正式に初公開しました。このフォーマットは、日本の地下鉄や鉄道車両、展示会場などの屋内広告に特に適しています。従来の広告ポスターを、真のフルカラー、低消費電力、配線不要のChLCD電子ペーパー・ディスプレイに置き換えることで、本ソリューションは鮮やかで繊細なカラー表現を実現するだけでなく、省エネを目標に沿った理想的なグリーン・ディスプレイ・ソリューションとしても機能します。この製品は、日本の顧客から強い関心と好意的なフィードバックを受けています。」

IRIS Optronicsの日本オフィスは、東京の交通の便が良い麻布十番のビジネス街に位置しています。IRIS Optronicsは現在、上海の子会社、台湾の台南にある本社と研究開発センター、新竹、台北のオフィスを合わせ、世界5カ所に事業拠点を構えています。同社は、1,600万色以上の表示能力、真のフルカラー性能、広範囲の温度耐性、および低消費電力を特徴とするChLCD電子ペーパーモジュールおよび統合ディスプレイソリューションを提供しています。これらのソリューションは、屋外交通情報システム、ヘルスケア、リテール・ライフスタイル・アプリケーション、芸術・教育など、スマート分野全体に適用されています。IRIS Optronicsは、都市、企業、日常生活における「グリーンディスプレイ」技術の採用を促進することにより、従来の紙ベースのディスプレイに徐々に取って代わり、より良い未来のために持続可能な価値を創造することを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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