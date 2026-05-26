「毎年、何を贈ればいいかわからない」――母の日と比べて定番が根付きにくく、つい頭を悩ませてしまう父の日。しかし近年、タイパ（タイムパフォーマンス）を重視するデジタル社会の反動もあり、贈り物そのものだけでなく「日頃の感謝や気持ちをちゃんとカタチにして届けたい」という“温もり”を求めるニーズが高まっています。 株式会社シー・モア（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：佐合 曜）が運営するインターネット電報サービス「電報屋のエクスメール」（https://www.exmail.co.jp/） では、2026年6月21日（日）の「父の日」に向けて、ギフトに"言葉"を添えて贈る「電報ギフト」特集を公開しました。 単なるプレゼント選びの枠を超え、お父さんへの想いを見つめ直し、言葉を紡ぐ時間そのものを楽しむ。そんな、現代における新しい父の日の過ごし方を提案します。

■ 父の日だからこそ、“言葉”を紡ぎ、想いを届ける価値

父の日のプレゼント選びで「毎年似たようなものになってしまう」と悩む方が多いのは、裏を返せば、それだけ「お父さんを喜ばせたい」という気持ちが強いからではないでしょうか。しかし、少し距離感の難しいお父さんだからこそ、面と向かっては照れくさくて、本当の感謝を言葉にできていないケースも少なくありません。 父の日は父親のための記念日と思われがちですが、贈る側にとっても、父親への想いをあらためて見つめ直す機会でもあります。どんな言葉で日々の感謝を届けたいかを考える時間は、父の日ならではの大切な時間のひとつです。長い文章でなくても、ひと言メッセージを添えるだけで、贈り物はより印象深いものになります。 メールやSNSの短いスタンプ一つで連絡が終わる時代だからこそ、あえて心の中の想いを文字に起こし、電報というカタチに残る方法で届ける。その選択自体が、お父さんへの特別なギフトになるはずです。 「電報屋のエクスメール」では、感謝を形にして贈る「ギフト」と、想いを言葉で届ける「電報」を組み合わせた、「電報ギフト」を通じて、贈り物と気持ちを同時に届ける父の日を提案しています。 この度公開した2026年版の父の日特集では、日常の中で伝えられていない感謝をサポートするため、男性に贈りやすい最新のギフトや電報台紙、メッセージ文例などを多数紹介しています。

■ 男性にも贈りやすい父の日ギフトを新展開

2026年の父の日に向け、エクスメールでは、これまで「父親にフラワーギフトは少し選びにくい」と感じていた方にも気兼ねなく贈っていただけるよう、男性のライフスタイルに寄り添ったプリザーブドフラワーギフトを新たに展開いたします。 時計やフォトフレームと一体になった実用性の高いデザインをはじめ、お父さんの書斎やリビングにも自然に馴染むシックなブルーやパープル、そして父の日を象徴する鮮やかな黄色いバラなど、落ち着いたトーンのラインアップを取り揃えました。 華やかさだけでなく、「インテリアとして長く大切に飾れるデザイン性」と「日常で使える実用性」を兼ね備えたラインアップで、大切な言葉とともに、お父さんの毎日にそっと寄り添う特別なギフトを提案します。

■ ケース別：父の日おすすめ電報ギフトのご紹介

父の日に贈る“ありがとう”の形は、人それぞれです。 ここでは、離れて暮らすお父さんへ贈りたい方や、家族で祝う父の日など、シーン別におすすめの「父の日電報ギフト」をご紹介します。

(1) 離れて暮らすお父さんへ

遠方に住んでいてなかなか会えないお父さんには、メッセージとギフトを組み合わせた電報ギフトが特におすすめです。 上品な花柄デザインが魅力の「フェルダ」に、父の日カラーとしても人気の黄色系フラワーギフトを添えることで、離れていても想いを届けることができます。

【文例】 「お父さん、いつもありがとう。離れていても感謝の気持ちは変わりません。体に気をつけて、これからも元気でいてください。」 【セット内容】 台紙：フェルダ（https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id133/） ギフト：サンクス・フルール イエロー（https://www.exmail.co.jp/option_list/fsf017c/）

(2) 日頃の感謝をあらためて伝えたい方へ

“ありがとう”の気持ちをそのまま届けられる「サンクスギビィング」に、毎日の食卓で使える一膳箸ギフトを組み合わせました。 黄色いバラが描かれた専用箱入りのお箸は父の日に向けた特別感も兼ね備えた、父の日らしい実用的な贈り物です。

【文例】 「お父さん、いつも家族のためにありがとう。なかなか言えないけれど、感謝しています。」 【セット内容】 台紙：サンクスギビィング（https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id203/） ギフト：桐箱 箸置付 ペアミント ブルー（https://www.exmail.co.jp/option_list/ishida-021/）

(3) 家族から“パパ”へ贈る父の日

小さなお子さまのいるご家庭では、家族で祝う父の日ギフトとしての利用も増えています。 可愛らしい電報台紙をメッセージカード代わりに添え、写真立てと時計が一体になったプリザーブドフラワーギフトを組み合わせました。 落ち着いたブルーカラーはインテリアとしても飾りやすく、男性にも贈りやすいデザインです。

【文例】 「いつもたくさん遊んでくれてありがとう！これからも元気でかっこいいパパでいてね。」 【セット内容】 台紙：BEST WISHES（https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id113/） ギフト：クレセントムーン ブルー クロックフォトフレーム（https://www.exmail.co.jp/option_list/mi033b/）

(4) 晩酌を楽しむお父さんへ

晩酌を楽しむお父さんには、メッセージを添えた実用的なギフトもおすすめです。 シンプルで落ち着いたデザインの「メディアン」に、高級感のある桐箱入りストレートカップを組み合わせました。 職人の技が光る和モダンなデザインは、晩酌時間をより特別に演出します。

【文例】 「これからも元気で、趣味や晩酌の時間を楽しんでください。いつもありがとう。」 【セット内容】 台紙：メディアン（https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id201/） ギフト：漆磨カップ 白檀 ストレートカップ 270ml 桐箱入り（黒 / 赤）※単品・ペア選択可（https://giftmall.co.jp/giftE1VTWL/） ※こちらのストレートカップは、エクスメール ギフトモール店にて電報とセットでご注文いただけます。

◎ 2026年最新版 父の日 電報ギフト特集

特集ページでは、今回ご紹介したほかにも、おすすめの電報台紙やギフト、メッセージ文例を多数掲載しています。

■ 父の日、どんな言葉を贈る？

https://www.exmail.co.jp/special/fathersday/

◎ “ありがとう”の一言でも気持ちは伝わる

「父の日に何を書けばいいかわからない」 「気恥ずかしくて、うまく言葉にできない」 そんな悩みを持つ方も少なくないようですが、父の日のメッセージは長い文章でなくても大丈夫です。 「ありがとう」 「いつもお疲れさま」 といった一言を添えるだけでも、想いはしっかり伝わります。 もっと言葉を添えたい場合には、 ・子どもの頃の思い出 ・一緒に出かけた記憶 ・いつも支えてくれていること ・家族のために頑張ってくれていること などを思い浮かべながら言葉を考えることで、“自分らしい父の日メッセージ”につながります。“完璧な文章”を考えるよりも、自分の言葉で伝えることが父の日では大切です。

◎ 父の日メッセージのちょっとしたポイント

父の日のメッセージでは、相手にネガティブな印象を与える表現は避け、前向きな言葉にすることで、より温かみのあるメッセージになります。 例えば、 ・「無理しないでね」→ 「健康に気をつけて過ごしてね」 ・「これまで苦労をかけてきたね」→ 「これまで頑張ってくれてありがとう」 など、少し言葉を言い換えるだけでも、父の日らしい優しい印象のメッセージになります。

◎ 【2026年版】父の日 電報コラム

エクスメールでは、人気のギフトや電報の紹介に加え、大切なメッセージ選びをサポートするコラムを公開しています。 コラム内では、実父や義理のお父さんへ向けたメッセージをはじめ、「お子さまと奥さまからパパへ」「英語の父の日メッセージ」など、相手別の具体的な文例や書き方のマナー・ポイントを詳しく解説しています。

■ 父の日ギフトを彩る限定サービス

https://www.exmail.co.jp/column/column-223489/ https://www.rakuten.co.jp/exmail/contents/fathersday-gift/

エクスメールでは、父の日の贈り物をより印象的に演出できるよう、ラッピングや配送対応など、父の日に向けたサービスも展開しています。

◎父の日限定ラッピング

エクスメールでは、“言葉”を届けるだけでなく、ギフトを受け取る瞬間の特別感も大切にしています。 父の日らしいカラーをあしらった限定ラッピングは、箱を開ける瞬間から“ありがとう”が伝わる特別な仕様。ご希望の際は、特記事項欄に「父の日ラッピング希望」とご入力ください。

◎父の日当日のお届けにも対応

2026年6月19日（金）16時までのお申し込みで、父の日当日（6月21日）のお届けに対応しています。 直前は注文が集中するため早めのお申込みがおすすめです。特に、北海道・沖縄・離島などは余裕をもってご注文ください。

◎ 手渡し用ギフトとしての利用も

エクスメールでは、ご自宅宛に事前配送し、父の日当日に手渡しするギフト利用にも対応しています。 「家族から直接パパへ渡したい」といった温かいサプライズにもおすすめです。受け取りのタイミングにご配慮の上、ご活用ください。

■ “言葉で想いを届ける”電報ギフト提案

父の日は、普段なかなか言葉にできない気持ちを、あらためて言葉にできる機会のひとつです。 エクスメールでは、ギフトとともに“気持ちを言葉で届ける”ことを大切にしながら、父の日向けの電報ギフトを展開しています。 また、相手を想いながら言葉を選ぶ時間も、贈り物の大切な価値のひとつであると考えています。 今後もエクスメールでは、さまざまな記念日に寄り添いながら、“言葉で想いを届ける”ギフト提案を展開してまいります。

■ 会社概要

企業名： 株式会社シー・モア 代表者： 佐合 曜 所在地： 大阪市北区大淀中1-12-10 新梅田KSビル4F 設立： 2001年6月 事業内容： メールの作成代行、通信販売、広告代理業 資本金： 10,000,000円 URL： https://www.exmail.co.jp/

■ 「電報屋のエクスメール」について

「電報屋のエクスメール」は、2002年にサービスを開始したインターネット専用の電報サービスです。日本国内だけでなく、世界120カ国以上に電報をお届けできるのが最大の特徴。さらに、文字数に関係なく一律料金のわかりやすい価格設定を採用しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。 選べる電報台紙は、フォーマルなデザインから個性的なものまで豊富に取り揃え、ぬいぐるみやフラワーなどのギフト商品と自由に組み合わせることで、唯一無二のオリジナルメッセージギフトを送ることができます。結婚式や誕生日、卒業・入学のお祝いや、葬儀といった大切な場面で、心を込めたメッセージを世界中へお届けするサービスとして、お客様から多くの支持を集めています。 ＜参考URL＞ 電報屋のエクスメール 本店 https://www.exmail.co.jp/ 電報屋のエクスメール 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/exmail/