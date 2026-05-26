パソナグループが淡路島西海岸エリアで展開する飲食施設や宿泊施設、テーマパークをご利用いただきましたお客様限定で、淡路島の名産品である玉ねぎのプレゼントや、スタンプラリーにて暑い夏の時期に飲みたくなるドリンク無料券のプレゼントなど、夏の淡路島旅行をリゾート気分で思う存分楽しむことができる『Pasona Resort 淡路島西海岸 夏旅フェア2026』を6月1日（月）から8月31日（月）の夏季期間限定で開催いたします。 Pasona Resort 淡路島西海岸 夏旅フェア2026：https://awajishima-resort.com/summerfair/

本フェアでは、パソナグループが淡路島西海岸で運営する飲食施設、宿泊施設、テーマパークのアトラクションを利用し、指定の条件を満たしたお客様を対象に、淡路島の特産品である甘くてジューシーな玉ねぎのプレゼント券をお渡しいたします。プレゼント券は、複合施設「のじまスコーラ」内のマルシェとシーサイドレストラン＆マーケット「クラフトサーカス」内のマルシェにて引き換え可能。夏の淡路島旅行の思い出と一緒に、“島の恵み”を手に入れよう！さらに、夏にぴったりの“ドリンク無料券”をゲットできるスタンプラリーも同時開催。海風を感じるテラス席や絶景カフェで、ひんやりドリンクを片手に、いつもよりちょっと贅沢な淡路島の夏旅をお楽しみください。 また夏の淡路島では、爽やかな海風とともに“食”と“癒し”を満喫する滞在もおすすめです。源泉かけ流し温泉が自慢の「洗心和方」や、和食レストラン「青の舎」では、南あわじ市・沼島近海で獲れる“黄金鱧”を使った湯引きや天ぷら、鍋など、夏ならではの贅沢な鱧料理をご堪能いただけます。「Auberge フレンチの森」では、厳選されたセレクトワインとフレンチのフルコースを楽しみながら、森に抱かれた静かな宿泊時間を満喫。「燦燦Villa」では、畑に囲まれたリゾートで夏野菜の収穫体験をしながら、大自然の中でゆったり滞在できます。さらに「禅坊 靖寧」では、体に優しい料理と瞑想やヨガによるデトックス体験で、夏の疲れた心と身体をやさしくととのえる、上質な夏旅をお楽しみいただけます。 淡路島西海岸でしか味わえない特別な夏の時間が、皆さまをお待ちしています。ご家族やご友人、大切な方とともに、海と空、美食と癒しに満ちた“夏旅フェア”へ、ぜひお出かけください。

■ 『Pasona Resort 淡路島西海岸 夏旅フェア2026』 概要

期 間： 6月1日（月）～ 8月31日（月） 特設ページ： https://awajishima-resort.com/summerfair/ 内 容： ①【淡路島の特産品“玉ねぎ”をプレゼント！】 対象施設（飲食・宿泊・テーマパークのアトラクション）にて、指定の条件を満たしたお客様を限定で、淡路島の名産品である玉ねぎのプレゼント券をお渡しいたします。玉ねぎのプレゼント券は、下記指定のマルシェにて引き換え可能です。また、ドリンクが無料でゲットできるスタンプラリーシートも贈呈。 ※スタンプラリーシートには、あらかじめ1つ目のスタンプが押されています。 【対象飲食施設】 条件：下記飲食施設にてお会計で5,000円以上の利用 ・「のじまスコーラ」内、「カフェ スコーラ」「リストランテ スコーラ」（淡路市野島蟇浦843）https://nojima-scuola.com/ ・はちみつカフェ＆ピッツェリア「ミエレ」（淡路市野島蟇浦785-9）https://miele-da-scuola.com/ ・シーフードダイナー＆カフェ「ミエレ ザ ダイナー 1F／2F」（淡路市野島蟇浦985-1）https://miele-the-diner.com/ ・シーサイドレストラン＆マーケット「クラフトサーカス」内、「クラフトキッチン」「海王市場」（淡路市野島平林2-2）https://awajicraftcircus.com/ ・ステーキグリルレストラン「オーシャンテラス」（淡路市野島蟇浦816 3階）https://ocean-terrace-awaji.jp/ ・滞在型レストラン「Auberge フレンチの森」内、「La Rose」「Grand Baobab」（淡路市楠本字場中2593）https://frenchnomori.jp/ ・メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」内、「レストラン玉手箱」「GARDENテラス」（淡路市野島蟇浦985-1）https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ ・新感覚シアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」（淡路市野島平林177-5）https://awaji-resort.com/hellokittyshowbox/ ・劇場＆レストラン「青海波」内、「青の舎」「海の舎」（淡路市野島大川70）https://awaji-seikaiha.com/ ・はじまりの島「海神人の食卓」内、「宴」「桟敷」（淡路市野島常盤1042）https://amannoshokutaku.jp/ ・モダン蕎麦割烹「Oh-SOBAR」（淡路市野島轟木字砂川269-2）https://oh-sobar.com/ ・農家レストラン「陽・燦燦」（淡路市野島常盤字源八1510-4）https://harusansan.com/ 【対象宿泊施設】 条件：下記宿泊施設の利用 ・禅リトリート施設「禅坊 靖寧」（淡路市楠本字場中2594－5）https://zenbo-seinei.com/ ・はたけのリゾート「燦燦Villa」（淡路市野島常盤字源八1510-4）https://awajinaturelabresort.com/ ・滞在型レストラン「フレンチの森 Auberge」（淡路市楠本字場中2593）https://frenchnomori.jp/ ・和モダンウェルネスステイ「洗心和方」（淡路市野島蟇浦150）https://senshinwaho.com/ ・ラグジュアリーヴィラ「Grand Chariot 北斗七星135°」（淡路市楠本2425-2）https://awaji-grandchariot.com/ 【テーマパーク「ニジゲンノモリ」 各アトラクション】 条件：下記いずれかのアトラクションの利用 ・ゴジラ迎撃作戦（https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/） ・NARUTO&BORUTO 忍里（https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/） ・クレヨンしんちゃん アドベンチャーパーク（https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/） ・ドラゴンクエスト アイランド（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/） ・TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ（https://nijigennomori.com/tokyoscramble_awaji/） ・進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-（https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/） 【淡路島産玉ねぎのプレゼント会場】 ・のじまスコーラ1階「のじまマルシェ」（兵庫県淡路市野島蟇浦843）https://nojima-scuola.com/marche/ ・クラフトサーカス入口「クラフトマルシェ」（兵庫県淡路市野島平林2-2）https://awajicraftcircus.com/marche/ ②【スタンプラリーをコンプリートすると、暑い夏にピッタリのドリンク無料券をプレゼント！】 対象施設（飲食・宿泊・テーマパークのアトラクション）にて、指定の条件を満たしたお客様を限定で、あらかじめスタンプが1つ押されてある、スタンプラリーシートをお渡しします。のじまスコーラ1階「のじまマルシェ」又はクラフトサーカス入口「クラフトマルシェ」にて、お会計が2,000円以上のお会計で２つ目のスタンプを獲得。2つのスタンプが押されたシートを、対象施設にお持ちいただくことで、暑い夏の時期にピッタリなドリンク無料券をプレゼントいたします。 【ドリンク無料券が利用可能な対象店舗】 ・シーサイドレストラン＆マーケット「クラフトサーカス」内、「クラフトキッチン」（淡路市野島平林2-2） https://awajicraftcircus.com/ ・「のじまスコーラ」内、「カフェ スコーラ」（淡路市野島蟇浦843）https://nojima-scuola.com/ ・はちみつカフェ＆ピッツェリア「ミエレ」（淡路市野島蟇浦785-9）https://miele-da-scuola.com/ ・シーフードダイナー＆カフェ「ミエレ ザ ダイナー」2階（淡路市野島蟇浦985-1）https://miele-the-diner.com/ 備 考： 各店舗の夏特集は、上記特設HPをご確認ください 問い合わせ： 淡路島西海岸事務局 TEL 050-3816-3068 Mail awaji-resort@pasona-hrhub.co.jp