8K・WiFi・赤外線暗視対応。日常からVlog撮影までこなす次世代デジタルカメラが登場 L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都、代表取締役：志田英知）は、日常撮影から旅行、Vlog制作、イベント記録まで幅広く活用できる、多機能デジタルカメラの最新モデルを発表しました。 近年、SNSや動画配信サービスの普及により、「思い出を残す」だけではなく、「映える映像を手軽に撮りたい」というニーズが急速に拡大しています。一方で、スマートフォンではズーム性能や暗所撮影、長時間録画、手ブレなどに限界を感じるユーザーも増えており、"スマホ以上・一眼未満"のちょうど良いカメラへの需要が高まっています。 今回登場した最新モデルは、そんなユーザーの声をもとに開発された、"誰でも簡単に高画質撮影を楽しめる"次世代型デジタルカメラです。 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/y302355/ Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/y302457-1.html

最高の映像体験を実現する8K対応

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最大の特長は、8K Ultra HD動画撮影への対応。細部まで鮮明に記録できる高精細映像により、旅行先の風景や子どもの成長記録、Vlog、SNS動画まで、ワンランク上の映像表現を実現します。さらに4K 60FPS撮影にも対応しており、滑らかで臨場感のある動画撮影が可能です。

高画素撮影で新しい表現の幅を拡張

最大64MP相当の高画素撮影に対応。風景写真や人物撮影はもちろん、商品撮影やSNS投稿用コンテンツ制作にも適しており、「スマホでは物足りない」と感じていたユーザーに新しい撮影体験を提供します。

昼夜を問わず、あらゆるシーンに対応

さらに注目すべきは、赤外線暗視フィルインライト機能を搭載している点です。夜景や暗い室内、キャンプ、イベント会場など、従来のカメラでは撮影が難しかった環境でも、被写体を鮮明に記録することが可能。昼夜を問わず、幅広いシーンで活躍します。

スマートフォンとシームレスに連携

本体にはWiFi機能を搭載し、スマートフォンとの連携に対応。撮影した写真や動画をその場でスマホへ転送し、SNSへスムーズに共有できます。撮影から編集、投稿までの流れをシンプルにすることで、初心者でも扱いやすい設計となっています。 また、MIC入力端子を備えているため、外部マイクを使用した本格的な動画収録にも対応。YouTubeやTikTok、Instagramリールなど、動画コンテンツ制作を行うクリエイター層からも注目を集めています。

長時間撮影を実現する充実したスペック

バッテリーは4500mAhの大容量仕様を採用し、長時間撮影に対応。さらに、最大128GBまでのSD/TFカードに対応しているため、旅行やイベント時でも容量不足を気にせず撮影を楽しめます。 本体サイズは約14.2cm×6cm×5.8cm、重量約420gと持ち運びやすく、日常使いに最適。旅行バッグやリュックにも収納しやすいコンパクト設計ながら、高性能を兼ね備えた一台に仕上がっています。

今後の展開

L&Lライブリーライフ株式会社では、本製品を通じて、「撮影をもっと自由に、もっと身近に」という新しいライフスタイル提案を目指しています。今後も、誰もが手軽に高品質な映像表現を楽しめる製品開発を進めてまいります。

製品特長

- 8K Ultra HD動画撮影対応 - 4K 60FPS高フレームレート撮影 - 最大64MP相当の高画素写真撮影 - 赤外線暗視フィルインライト搭載 - WiFi機能搭載でスマホ連携可能 - 外部MIC入力対応 - 最大128GB SD/TFカード対応 - 4500mAh大容量バッテリー搭載 - 軽量コンパクト設計（約420g） 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/y302355/ Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/y302457-1.html

会社概要

【会社概要】 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：代表取締役社長 志田英知 所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３F URL：https://livelylife.jp/ 事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ