＜工務店集客チャネル調査2026＞「SNS」が定着する中、「自社HP」が48.5%で最多に

株式会社ビズ・クリエイション

住宅業界専用の来場集客ツール「KengakuCloud（ケンガククラウド）」を提供する株式会社ビズ・クリエイション（本社：岡山県岡山市、代表取締役：初谷昌彦）は、導入企業134社を対象に、新規顧客の来場促進および集客チャネルに関するアンケート調査を実施しました。

調査の結果、「直近3ヶ月で集客に効果を実感した媒体」として、「SNS広告」「SNS投稿」は引き続き上位を維持し、主要な集客チャネルとして定着していることがわかりました。

「自社HP」を挙げた企業の割合は、2025年7月調査の42.2%から48.5%（+6.3pt）へと上昇しました。2026年1月調査では最も高い割合となり、集客チャネルの構成に変化が見られています。

■調査サマリー

・SNSは上位を維持し、主要チャネルとして定着（SNS広告46.3%、SNS投稿45.5%）

・自社HPは効果実感が上昇（42.2% → 48.5%、+6.3pt）

・新規顧客向け施策として「ホームページ運用強化」を挙げた企業も 33.6% → 38.1%（+4.5pt） に増加

■自社HPで集客効果を実感する割合が48.5%に上昇、調査項目中1位に

今回の調査では、「直近3ヶ月で集客に効果を実感した媒体（複数回答）」として「自社HP」を挙げた企業の割合が、2025年7月調査の42.2%から48.5%（+6.3pt）へと上昇し、調査項目中で最も高い割合となりました。2025年7月調査では3位だった自社HPが、2026年1月調査では1位となっています。

また、「紙チラシ・DM」（25.8% → 33.6%、+7.8pt）や「ポータルサイト（SUUMOなど）」（15.6% → 26.9%、+11.3pt）も上昇しており、複数のチャネルで効果実感に変化が見られています。

■SNS投稿・SNS広告は引き続き上位を維持

一方、2025年7月調査で同率1位だった「SNS広告（有料）」は46.9%から46.3%（-0.6pt）、「SNS投稿（オーガニック）」は46.9%から45.5%（-1.4pt）と、ほぼ横ばいで推移しました。2026年1月調査でも、SNS広告は2位、SNS投稿は3位と引き続き上位を占めており、主要チャネルの一つとして定着している状況がうかがえます。

上位3媒体（自社HP・SNS広告・SNS投稿）はいずれも45～48%台で拮抗しており、特定の媒体に依存しない集客チャネル構成へと変化していることがうかがえます。

■新規顧客向け施策でも「HP運用強化」が増加、施策の複層化が進む

新規顧客の来場促進施策（複数回答）では、「HP運用強化」を挙げた企業の割合が 33.6% から 38.1%（+4.5pt）へ増加しました。

あわせて、「定期的なイベント実施」は 68.8% から 74.6%（+5.8pt）、「新規顧客向け来店キャンペーン」は 45.3% から 53.0%（+7.7pt）と、複数の施策で実施率が上昇しています。集客チャネルの構成だけでなく、新規顧客向けの取り組みそのものが複層的になってきている様子がうかがえます。

■HPを来場予約につなげる導線を整える「KengakuCloud」

「KengakuCloud」は、住宅会社の来場集客に関わる業務を一元化できる、住宅業界専用の来場集客ツールです。

自社ホームページ上にイベント情報や予約フォームを表示し、完成見学会・モデルハウス・オンライン相談会など、多様な集客イベントの予約受付をまとめて管理することができます。電話予約やWeb予約など、複数の予約経路からの来場者情報も一元化できるため、HPを起点とした来場予約導線の整備にも対応可能です。

また、管理画面から発行されるタグを自社ホームページに埋め込むだけで、既存のレイアウトを崩すことなく、イベント情報を自動で表示することができます。

さらに「KengakuCloud API」を利用することで、イベント一覧の表示方法やデザインを自由にカスタマイズすることも可能です。

■調査チームコメント

自社HPで集客効果を実感する割合が上昇する一方、効果実感が上位を占める媒体は自社HP・SNS広告・SNS投稿と複数にまたがっています。HPを訪れた来訪者を来場予約へ円滑につなげる導線づくりの重要性が高まっていることがうかがえます。

当社では今後も定点調査を継続し、市場の変化を捉えながら住宅事業者の皆さまに有益な情報を発信してまいります。

■調査概要

調査名：住宅業界・来場＆集客動向アンケート（2026年1月版）

調査対象：住宅会社・工務店（KengakuCloud導入企業）

調査方法：オンラインアンケート（Googleフォーム）

調査時期：2026年1月19日～1月31日

回答数：134件

実施主体：株式会社ビズ・クリエイション

■「KengakuCloud」について

KengakuCloudは、住宅会社の集客関連業務をワンストップで完結できる住宅業界専用の来場集客ツールです。予約制による来場集客を通じて、地域工務店や住宅会社が抱える「集客」課題の解決を支援します。

リアルタイムで担当者や会場のスケジュールを反映できるため、来場予約の即時確定が可能となり、機会損失の防止にもつながります。また、電話予約・Web予約など複数の予約経路を一元管理できるため、効率的な運用を実現します。

2026年1月時点で、導入企業1,800社、累計予約数300,000件を突破。「無人見学」「オーナー邸見学」「AIアシスト機能」など、住宅業界特有の多様な集客イベントに対応した機能を備えています。

「KengakuCloud」公式サイト：https://kengakucloud.jp/

■株式会社ビズ・クリエイションについて

「思いと想いの媒介者として」

日本の住宅業界における情報インフラを変えたいという想いから2016年、住宅見学マッチングサービス「iemiru」を公開。

2017年、主力サービスとなる住宅会社の集客関連業務の全てをワンストップで完結することができる住宅業界専用の来場集客ツール「KengakuCloud」をリリース。

集客活動にかかる手間を大幅に削減しながら、集客数の増加・効率化・高速化を実現します。

また、イベント企画・Webプロモーションなどを含むプロモーション支援事業を通じて、住宅企業が抱える課題をワンストップで解決します。

【会社概要】

社名：株式会社ビズ・クリエイション https://biz-creation.co.jp/(https://biz-creation.co.jp/)

本社所在地：岡山県岡山市北区今3丁目16-5

代表取締役：初谷 昌彦

事業内容：クラウド事業、プロモーション事業

設立：2008年2月