全国約5,500校の小中学校へダイレクトに届ける。企業の教育支援活動を可視化するポータルサイト「企業教材ライブラリー」

株式会社ケシオン

株式会社ケシオンは、企業が教育機関や子どもたち向けに制作した教材を集約し、全国の教員が容易に検索・活用できるWEBプラットフォーム「企業教材ライブラリー」を立ち上げます。

自社の知見を次世代教育に活かしたい企業と、質の高い外部教材を求める教育現場を繋ぎ、SDGs・キャリア教育などの探究学習の活性化に貢献します。

■ 背景と目的：なぜ今、企業教材なのか

現在、学校現場では「総合的な学習・探求学習の時間」を中心に、SDGsやキャリア教育など、社会と繋がった学習の重要性が高まっています。一方で、多くの企業が優れた教材を制作しているものの、「学校への届け方がわからない」「教員に認知されない」という課題を抱えています。

ケシオンは、全国約5,500校に導入されている音声教材「SDGsラジオ」のネットワークを活かし、企業の想いが詰まった教材を、必要としている先生方へ確実に届ける場を提供いたします。

■ サービスの特徴

本サイトは、先生方の「お悩み解決」をコンセプトに、使いやすさを追求した設計となっています 。

■ 掲載企業募集：【掲載料無料】2026年6月公開予定

- 直感的な検索機能（メインフィルター）「教科」「対象学年」など、授業の構成に合わせて瞬時に教材を絞り込むことが可能です 。- 多彩なテーマ展開キャリア、スポーツ、伝統・文化、環境・国際など、多角的なカテゴリーから探究学習のテーマを選択できます 。- 授業スタイルに合わせた教材形式スライド・PDF教材、動画教材、Webサイト参照型など、貴社のコンテンツをそのまま掲載が可能です。- 企業の教育姿勢を可視化各教材ページでは「教材のポイント」を明記 。その企業がどのような想いで教育支援を行っているかを先生方に伝えます。

「自社の取り組みを子どもたちに知ってほしい」「制作した教材を有効活用したい」という企業の皆様を広く募集しております。 企業教材ライブラリーは2026年6月の公開を予定しており、現在は先行して掲載企業の受付を行っております。 より多くの優れた教材を学校現場へ届けるため、企業の皆様は無料で教材を掲載いただけます。全国約5,500校への直接リリースが可能な本サイトを、貴社の広報・CSR活動の新たな基盤としてぜひご活用ください。

【サイト概要】

名 称：企業教材ライブラリー

主な機能：教材検索（教科・学年・テーマ別）、教材ダウンロード、授業案の確認

運 営：株式会社ケシオン

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ケシオン 企画部

・大阪

〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-21-25 SYUSEI HORIE LAB.

TEL：06-6110-8660

担当：企画部 川東

・東京

〒107-0062 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル 6階

TEL：03-6418-7707

担当：企画部 川上

URL：https://www.kesion.co.jp/pd/