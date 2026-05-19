株式会社NEXER

■あの広告、なぜか外国人モデルだと「高そう」「いいモノっぽい」と感じませんか？

街なかの看板や雑誌、SNSで目にする広告。

商品やサービスのジャンルによっては、外国人モデルを起用することで、洗練された印象や非日常感が伝わりやすくなる場合があります。

では、消費者はどのような業種や商品ジャンルで、外国人モデルの起用が効果的だと感じているのでしょうか。

ということで今回は、東京拠点の外国人タレント・モデル事務所『L'agente』と共同で、全国の男女500名を対象に「広告・プロモーションに外国人モデルを起用したいと思う業種・商品ジャンル」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとL'agenteによる調査」である旨の記載

・L'agente（https://l-agente.com/）へのリンク設置

「広告・プロモーションに外国人モデルを起用したいと思う業種・商品ジャンルに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月11日 ～ 5月14日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：広告やプロモーションに外国人モデルが起用されていると「効果が高そう」「ブランドイメージが上がりそう」と感じる業種・商品ジャンルとしてもっとも当てはまるものを選んでください。

質問2：その業種・商品ジャンルを選んだ理由を教えてください。

広告・プロモーションに外国人モデルを起用したいと思う業種・商品ジャンルランキング！

◆第1位 ラグジュアリー・ハイブランド（バッグ・時計・ジュエリーなど） 182票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・セレブが持っていると憧れが強くなるから。（20代・女性）

・白人の綺麗な女性や男性を起用していると、品質が良さそうに感じるから。（20代・女性）

・きれいでかっこいい外国人モデルが使用しているアイテムは、きれいでかっこよく見えるから。（30代・女性）

・何となく「海外でも通用しそうな高級ブランド」という印象を持てるから。（30代・女性）

・ハイブランドをかっこよく着こなせるスタイルで魅力に感じるからです。（40代・女性）

・ヨーロッパ発祥のハイブランドのモデルにはヨーロッパ系の人が合うので。（40代・男性）

第1位は「ラグジュアリー・ハイブランド」でした。

回答では、「セレブ感」「海外発祥のブランド」「スタイルの良さ」といったイメージに触れる声が多く見られました。

ハイブランドには海外で生まれたものも多く、その世界観を表現する存在として、外国人モデルがブランドの高級感や特別感を引き立ててくれると感じる人が多いようです。

◆第2位 ファッション（アパレル・シューズ・アクセサリーなど） 73票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・カッコよく見える。（20代・男性）

・普段から外国人が起用されているのをよく見るから。（20代・女性）

・誰が着ているかが商品の印象に直結するため。（30代・男性）

・体型的にファッションは外国人に似合うので効果がありそう。（40代・男性）

・ファッションはイタリアやフランスなどヨーロッパが流行の最先端だと思うので、ヨーロッパ出身の外国人モデルが似合っていそう。（40代・男性）

・外国人の方が高身長で体形がよく、身に着けたファッションの見栄えが良いから。（60代・男性）

第2位は「ファッション（アパレル・シューズ・アクセサリーなど）」でした。

第1位のハイブランドと同じく、外国人モデルによって「かっこよく見える」「洗練された印象になる」と感じる声が多く見られました。

服やシューズ、アクセサリーは、商品そのものだけでなく、実際に身に着けたときの雰囲気によって印象が大きく変わります。そのため、スタイルの良い外国人モデルを起用することで、商品の魅力がより伝わりやすいと感じる人が多いようです。

◆第3位 コスメ・美容（スキンケア・メイクアップ・香水など） 69票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・上品に見える。（20代・男性）

・オシャレに感じる。（20代・女性）

・西洋人は特に彫りが深い化粧品がとてもよく映えるから。（30代・女性）

・香水などは海外のイメージがあり外人が似合うのでそう思う。（30代・女性）

・同じにはなれないけど、同じようにマネすることは出来そう。（30代・女性）

・海外の高級ブランドのイメージがリンクしそうでした。（40代・女性）

第3位は「コスメ・美容（スキンケア・メイクアップ・香水など）」でした。

回答では、「上品に見える」「おしゃれに感じる」といった印象面の声に加え、彫りの深い顔立ちによってメイクが映えるというビジュアル面での意見も見られました。

また、香水のように海外の文化やライフスタイルと結びつきが強い商品では、外国人モデルを起用することで、ブランドの世界観がより伝わりやすくなるようです。

◆同率第4位 ホテル・旅行・ブライダル 24票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・日本では旅行の外資系ホテルなどのイメージがわからないのでそこに有名な人(そのブランドのアンバサダーやユーザー)が出てくるとブランドに対するイメージがわかりやすくなるから。（20代・男性）

・旅行は外国人に人気だから。（30代・男性）

・旅行などの宣伝にモデルを起用すると 旅行したくなる気持ちになる上に 旅行先のいいイメージを 持ちやすくなるため。（40代・男性）

・外資系が多い分野なので外国人が起用されることに説得力がある。（40代・男性）

・非日常が体験できそうだから。（50代・男性）

同率第4位は「ホテル・旅行・ブライダル」でした。

回答では、「外資系」「非日常」といったキーワードに触れる声が多く見られました。

ホテルや旅行、ブライダルは、日常から少し離れた特別な時間をイメージしやすいジャンルです。そのため、外国人モデルを起用することで、海外らしさや上質感、非日常感がより伝わりやすくなると感じる人が多いようです。

◆同率第4位 IT・テクノロジー・ガジェット 24票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・進んでいるイメージなので。（30代・女性）

・テックは外国の方が優れている場合が多いイメージがある。（30代・女性）

・先進的なイメージがあるので、外国人が似合うと思います。（40代・男性）

・特にデザインに左右される分野において 美しい外国人モデルを起用するのはハイセンス ラグジュアリー感が感じられる。（40代・女性）

・IT関連の商品やサービスの多くは、日本よりもアメリカが先行しているので。（40代・男性）

同率第4位は「IT・テクノロジー・ガジェット」でした。

回答では、「先進的」「海外が進んでいる」「アメリカが先行している」といったイメージに触れる声が多く見られました。

ITやガジェットは、最先端の技術や未来感を打ち出しやすいジャンルです。そのため、外国人モデルを起用することで、グローバル感や洗練された印象が加わり、商品の先進性がより伝わりやすくなると感じる人が多いようです。

◆第6位～第9位

ここからは第6位～第9位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 フィットネス・スポーツ用品 19票

・有名なスポーツメーカーがたくさんある。（20代・男性）

・スタイルが良くて憧れるから。（30代・女性）

・筋肉質のタレントが多いから。（40代・男性）

第7位 医療・ヘルスケア・サプリメント 18票

・健康志向が高まってるから。（40代・男性）

・自分にとって興味があるものだから。（40代・女性）

・体に影響があるものなので、しっかりしたものを選びたいという思いがあるからです。（50代・男性）

第8位 不動産・インテリア・住宅 8票

・高級品なんで。（40代・男性）

・国際的に感じるから。（50代・男性）

・高級感がアップ。（50代・男性）

第9位 食品・飲料（高級レストラン・ワイン・スパなど） 4票

・簡単に取り入れやすそうだから。（30代・女性）

・高級感があり、品質がいいと思うからです。（40代・女性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

最も多くの票を集めたのは「ラグジュアリー・ハイブランド」でした。

「海外発祥のブランドであること」「セレブ感」「スタイルの良さ」など、外国人モデルが持つイメージと商品の世界観が重なりやすいことが、魅力を高めるポイントになっているようです。

ランキング全体を見ると「海外との結びつき」「非日常感」「身体的な見栄え」といったキーワードが目立ちました。商品やサービスのジャンルによって相性は異なりますが、世界観とモデルのイメージが合っているほど、広告としての説得力も高まりやすいといえそうです。

外国人モデルの起用を検討している方は、自社の商品ジャンルと相性のよいイメージを整理したうえで、モデル事務所のサイトなどを確認してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとL'agenteによる調査」である旨の記載

・L'agente（https://l-agente.com/）へのリンク設置

【L'agenteについて】

法人名：L'agente合同会社

代表：越田 智

所在地：〒150-0041東京都渋谷区神南1-11-3 PORTAL POINT SHIBUYA FD-25

Tel：03-4361-8150

URL：https://l-agente.com/

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア