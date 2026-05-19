税務特化AI「Zeims（ゼイムス）」、2週間無料トライアルを開始

合同会社雲孫

合同会社雲孫（所在地：東京都千代田区、代表社員：佐藤圭吾）は、税務特化AIプラットフォーム「Zeims（ゼイムス）」において、2026年5月10日より2週間（14日間）・30クレジット付きの無料トライアルの提供を開始しました。

「AIが税務に本当に使えるのか」--まずは実際に触れて、現場での手応えをご確認ください。クレジットカード不要・メールアドレスのみで登録でき、すべての機能を2週間無料でお試しいただけます。

【背景】税務リサーチに費やす時間が、事務所の競争力を奪っている

税理士・税務専門家は、1件の税務相談に対して複数の条文・裁決・専門誌を横断的に調査する必要があります。条文・裁決・専門誌など、税務に関わる一次情報源は膨大であり、回答の根拠探しだけで数時間を費やすケースも珍しくありません。

Zeimsはこうした課題に向き合うために開発されました。今回のトライアル開始により、2週間・30クレジットをカード登録なしで試せる環境を整え、税務調査・相談業務の効率化を気軽に体験いただけるようにしました。

【Zeimsとは】根拠付き即答で、税務リサーチの時間を削る

Zeimsは、国税庁の公開情報・法令・裁決・税務専門誌など複数の一次情報源をAIが横断的に参照し、根拠リンク付きで即答する税務専門家特化型のAIエージェントです。

従来2～4時間かかっていた根拠調査を大幅に短縮し、税理士・スタッフが高付加価値業務に集中できる環境をつくります。

【無料トライアルの詳細】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170136/table/21_1_d4db36ff797293a2c40fa54ed72dc908.jpg?v=202605190951 ]

クレジットカードへの自動課金は一切ありません。トライアル終了後は、ご希望のプランをお選びいただいた上で有料へ移行いただく形となります。

【料金プラン（トライアル終了後）】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170136/table/21_2_c3752060044691883234b46b3bdd00ac.jpg?v=202605190951 ]

【3つの特長】

1. 根拠リンク付きで即答--「なんとなくAI」からの脱却

国税庁の公開情報・法令・裁決・税務専門誌など複数の一次情報を参照し、すべての回答に根拠となる情報源へのリンクを提示します。「なぜその回答なのか」がトレースできるため、内部レビューの負担を大幅に削減します。

2. お客様との対面中にその場で質問できる音声入力

テキスト入力に加え、音声入力にも対応しています。お客様との面談中に会話を文字起こしし、そのままZeimsに質問を投げられます。「後で調べ直す」という手間を減らし、その場で根拠ある回答を確認できます。

3. 事務所のナレッジを蓄積・活用

自事務所の決まりごとを登録することで、Zeimsの回答に反映させることができます。

【専門家コメント】

「生成AIが登場した当初から、いずれはどんな税理士よりも豊富な知識を持つ税務専門AIが出現すると確信していました。Zeimsはその実現に向けた取り組みの一つです。今回のトライアル開始により、より多くの事務所に実際に触れていただき、現場の声をさらにサービスに反映させていきたいと考えています。」

--杉山会計事務所 税理士・杉山靖彦

【今後の展開】

Zeimsは2026年6月にZeims 2.0のリリースを予定しており、以下の機能強化を進めています。

- RAGシステム全面再構築による回答精度のさらなる向上- API / MCP公開による外部AIツール（ChatGPT・Claudeなど）との連携- 申告書チェック機能（AI による申告書の自動チェック）の実装予定

【トライアル登録はこちら】

▶ https://web.zeims.ai/register(https://web.zeims.ai/register)

メールアドレスを入力すると届くリンクをクリックするだけで、即日ご利用開始いただけます。

【会社概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/170136/table/21_3_d4a54aea07d79eea911db033f1d7b931.jpg?v=202605190951 ]

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

合同会社雲孫

Email：support@zeims.ai

URL：https://service.zeims.ai/free_trial(https://service.zeims.ai?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=free_trial)