キレイな人は知っている。 -- 電解質という答え。「シンプリス エレクトロライト デイリー 電解質補給」「シンプリス エレクトロライト アクティブ 電解質補給」2026年5月19日(火)新発売

MNC New York株式会社

インナーケア、スキンケアを展開し、ライフステージに応じて女性をサポートするウェルネスブランド「SIMPLISSE /シンプリス」（MNC New York株式会社 住所：東京都渋谷区神宮前 代表取締役 山本未奈子）より、ただの水では終わらせない、一つ上の水分習慣を提案する、粉末清涼飲料「シンプリス エレクトロライト デイリー 電解質補給」、「シンプリス エレクトロライト アクティブ 電解質補給」を2026年5月19日（火）に新発売いたします。



2009年にデビューしたSIMPLISSE/シンプリスは、女性のライフステージの変化に応じたケアを提案し、自分らしく、心地よく生きるためのウェルネスを支えるアイテムを展開してまいりました。

健康とキレイのベースとなる内側からの「インナーケア」、生まれた肌やカラダを育む外側からの

「スキンケア」、タブー視されがちな性の悩みに目を向けた「セクシャルヘルス」。

心・体・肌・性の健やかさを叶えることで、女性の豊かな人生をサポートしたいという想いでチャレンジをし続けています。

新時代の水分補給

朝の白湯、一日二リットルの水、水素水、ミネラルウォーター --

現代のウェルネス習慣として定着した水分補給ですが、水分を「摂る」ことは習慣化されていても、

その水分を「活かす」という視点まで、意識できているでしょうか？

サウナや通勤、カフェインやアルコールの摂取など、私たちの自覚のないままに水分は常に失われ続けています。

今、欧米を中心に広がる、水分をより効率的に体内に届ける「ハイドレーション・コントロール」と

いう考え方。

ただ量を摂るのではなくいかに質を高めるか。--その答えが、エレクトロライト（電解質）です。

SIMPLISSE/シンプリスは、身体のメカニズムを追求し、厳選したエレクトロライト（電解質）を独自のバランスで設計。

「美しさと健やかさを目指す女性たちの選択を、確かな手応えとして感じていただけるように」

その真摯な想いから、不要な糖分を徹底的に削ぎ落とし、身体に必要な電解質を、体液に近いバランスで配合。大人女性が毎日飲める新時代の「電解質」を開発しました。

一杯の水を飲む。その何気ない日常のルーティンを、美しさと健やかさを意識する新しい水分補給の形へ。

その水、もっと“活かせ”ます。

エレクトロライト（電解質）って一体どんなもの？

エレクトロライト（電解質）とは、

ナトリウムやカリウム、マグネシウムなど、

体内に存在するミネラルのこと。

体の約6割は水分ですが、実はただの水ではありません。

中には、ナトリウムやカリウム、マグネシウムといった

電解質の溶け込んだ「体液」として存在しています。

日々失われているのは水分だけじゃない

実は、日常のあらゆる場面で失っているのは水分だけではありません。

私たちは日々、自覚のないままに「内側の瑞々しさ」と「緻密なミネラルバランス」を失っています。

それは、アクティブに身体を動かす瞬間だけではありません。就寝中、張り詰めた緊張感が続くデスクワーク、そして一息つくためのコーヒーや、アルコール。

こうした自覚のない「脱水状態」に陥ることで、さまざまな不調をきたしているのです。

コンディションの鍵を握るエレクトロライト（電解質）を意識的に摂取することで、健やかな巡りをサポートします。

シーンに合わせて選べる、2つの「エレクトロライト」

キレイのために選ぶ、新しい水分習慣

シンプリス エレクトロライト デイリー 電解質補給

＜粉末清涼飲料＞120g（4g×30本） 税込 5,940円

独自バランスの電解質に、美容に嬉しいビタミンCと

食物繊維をプラス。

甘くない、すっきり爽やかなソルトレモンフレーバー。

動きたい日に選ぶ、ひとつ上の水分習慣

シンプリス エレクトロライト アクティブ 電解質補給

＜粉末清涼飲料＞120g（4g×30本） 税込 5,940円

電解質にクエン酸をプラスし、動けるカラダをサポート。

甘すぎない、すっきりとしたレモンライムフレーバー。

「シンプリス エレクトロライト」のこだわり

汗に近い成分設計

ナトリウム、カリウム、マグネシウムなど、汗として失われる体内のミネラルをバランスよく配合しました。

人工甘味料・砂糖不使用

毎日の習慣にできるよう、余分な糖分を排除。

ダイエット中や健康意識の高い方でも安心してお召し上がりいただけます。

ハイポトニック設計を採用

浸透圧が低いと、水分は移動しやすい。だから、体液よりも浸透圧の低い『ハイポトニック』設計を。

MNC New York株式会社

本社：東京都渋谷区神宮前5丁目1番7号

代表取締役CEO：山本未奈子

取締役COO：高橋くみ

公式ホームページ ：https://www.simplisse.jp/

電話：03-3473-3939

【本件に関するお問合せ先】

MNC New York株式会社

シンプリス広報担当：武市（たけち）、三ツ井

メール：pr@mncny.co.jp 電話：03-3473-3939