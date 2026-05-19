“ヒアリング・審査・クレーム処理を、AIで高速かつ確実に。”「AI FinLogic on IDX」リリース～ 金融・保険業界の属人業務を、生成AIで効率化・標準化・資産化 ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、金融・保険業界に特化した業務支援型AIソリューション『AI FinLogic on IDX』の提供を開始いたしました。

ローン・保険・信用審査・事故処理・顧客対応など、ヒアリングに基づく判断・記録・処理が求められる業務をAIで支援し、ミスの削減・処理時間短縮・ナレッジ共有を同時に実現する業界特化型の次世代AIです。

▼金融・保険業界向け生成AIインフラプラットフォーム「AI FinLogic on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/finlogic/)

■AI FinLogic on IDX の主な特徴

生成AI × 審査ロジック × ナレッジRAG × VDR証跡の統合により、以下の業務領域を広範にカバーします。

・ 顧客ヒアリングAI

電話・窓口・オンライン応対の内容をAIがテキスト化・要点抽出し、ドライブで一元管理。

事故状況の要約から申込ヒアリングの構造化まで、担当者の読解・整理工数を大幅削減します。

・ クレーム対応AI

過去の類似クレーム・対応履歴・判例をナレッジDBから即座に提示。

原因分析と回答案を自動生成し、担当者間の対応品質を均一化します。

・ 審査書類チェックAI

申込内容と証明書・添付資料・約款をAIが自動照合し、不備・矛盾・適用範囲を即時検出。

誤支払い・漏れ支払い・審査ミスを防止し、審査精度を高めます。



・ 審査ロジック・ナレッジ管理

審査基準・判断理由・支払い根拠の履歴をVDR基盤で一元管理。

属人的なノウハウを組織の資産として蓄積し、コンプライアンス監査にも対応します。



・ 書類作成支援AI

契約説明書・審査結果通知・照会回答書などのドラフトをAIが自動生成。

定型文書の作成時間を削減し、記載ミスや表現のばらつきを防ぎます。



・ 業務分析レポート支援

対応時間・書類不備率・クレーム原因分類などをダッシュボード※で可視化。

管理者が現場の課題を即座に把握し、業務改善のPDCAを加速します。

※ダッシュボードは追加開発予定です。

■金融・保険の“審査判断”と“顧客接点”を、AIで支える基幹プラットフォーム

AI FinLogic on IDX は、保険会社・地方銀行・信用金庫など、幅広い金融・保険機関に対応可能。

ソリューションサイト「AIファクトリー」では、金融・保険業界共通ナレッジテンプレート例やプロンプト例などを公開中です。

▼無料PoC・導入相談 受付中

詳細・無料トライアルのお申し込みはこちら :https://www.idx.jp/aifactory/list/finlogic/

現在、金融・保険業界の事業者様を対象に、PoC（実証導入）支援・業務テンプレート構築・既存システム連携相談を承っております。ヒューマンエラー・対応遅延・属人依存に課題を感じている企業様は、ぜひご相談ください。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社 設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。