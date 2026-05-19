事業共創カンパニーのRelic、5月26日開催の愛媛県官民共創拠点「E:N BASE」オープニングイベントに代表取締役CEO 北嶋 貴朗が登壇

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋 貴朗、代表取締役CTO：大庭 亮）は、2026年5月26日（火）に愛媛県で開催される愛媛県官民共創拠点「E:N BASE（エンベース）」のオープニングイベントにおいて、代表取締役CEO/Founderの北嶋 貴朗がオープニングトークに登壇することをお知らせします。

愛媛県が新たに開設する「E:N BASE」は、多様な主体が出会い、つながり、共に挑戦する共創の出発点となる拠点です。本イベントでは、愛媛県知事の中村 時広氏による開会挨拶に続き、Relic代表の北嶋が「オープニングトーク」として登壇します。

Relicはこれまで、日本全国の18都道府県に拠点を構え、地方自治体や地場企業との連携を通じて地域のイノベーション創出を支援してきました。愛媛県内においては、2025年2月に拠点を設立、今年2月には伊予銀行・南海放送とジョイントベンチャー「株式会社クロスウエスト・イノベーション(https://cwi.co.jp/)」を設立し展開を加速するなど、県内の企業や自治体と連携し、イノベーター人材の発掘と育成や新たな事業創出を推進しています。

本拠点のオープンにあたり、地域経済の活性化や社会課題の解決に向けた「共創」の本質と、新たな事業を生み出すためのマインドセットについて、実体験に基づく知見をお話しします。

■登壇概要

イベント名：愛媛県官民共創拠点「E:N BASE」オープニングイベント

開催日時：2026年5月26日（火）14:00～16:00（予定）

会場：愛媛県官民共創拠点「E:N BASE」1階 E:N STAGE

住所：愛媛県松山市一番町4丁目4-2（愛媛県庁第二別館1階/2階）

形式：ハイブリッド開催（対面＋オンライン配信）

公式サイトURL：https://en-base.pref.ehime.jp/archives/event/144

イベントプログラム

14:00～ 開始

・01. オープニングムービー

・02. 開会挨拶（愛媛県知事 中村時広氏）

・03. オープニングトーク（30分）

＜登壇者＞株式会社Relic 代表取締役CEO / Founder 北嶋 貴朗

（休憩）

・04. パネルトーク（60分）

＜登壇者＞

株式会社 sf. 代表取締役 佐野 涼香 氏

株式会社山田屋 専務取締役 高辻 孝将 氏

株式会社宇和島プロジェクト 奥村 悠 氏

株式会社ハートネットワーク 瀬川 悟 氏

愛媛県知事 中村 時広 氏

＜モデレーター＞

株式会社ATOMica 代表取締役 Co-CEO 嶋田 瑞生 氏

（終了後、交流会を予定）

■登壇者プロフィール

北嶋 貴朗

株式会社Relic 代表取締役CEO／Founder

埼玉県立川越高等学校・慶應義塾大学を卒業後、組織変革や新規事業に特化したベンチャーファームにて中小・ベンチャー企業から大企業まで幅広く新規事業開発や組織変革を支援した後、ITメガベンチャーであるDeNAに入社。新規事業開発や事業戦略/事業企画の立案、大企業とのオープンイノベーションの責任者として数々の事業の創出から成長までを担う責任者を歴任し、100億円規模まで拡大。

2015年に株式会社Relicを創業し、国内シェアNo.1の新規事業開発支援・共創実績を持つ事業共創プラットフォームに成長させる。

Financial Timesのアジア太平洋地域の急成長企業ランキングに5年連続ランクイン、ニッポン新規事業創出大賞、日本サービス大賞などを受賞。著書に4万部を超えるベストセラーとなった「イノベーションの再現性を高める新規事業開発マネジメント――不確実性をコントロールする戦略・組織・実行(日本経済新聞出版)(https://relic.co.jp/company/books/)」がある。2021年9月、株式会社Relicホールディングスを設立し持株会社体制に移行後、27社・350名以上が連なり100億を超える規模になったRelicグループの代表も務めるなど、起業家としても社内起業家としても100億を超える事業規模を実現。大阪大学大学院「イノベーション論」招聘教員。

■事業共創カンパニーRelicについて

Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。27社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国18都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

愛媛県には2025年2月に拠点を設立、今年2月には伊予銀行・南海放送とジョイントベンチャー「株式会社クロスウエスト・イノベーション(https://cwi.co.jp/)」を設立し展開を加速するなど、県内の企業や自治体と連携し、イノベーター人材の発掘と育成や新たな事業創出を推進しています。

＜参考＞クロスウエスト・イノベーション設立発表プレスリリース：https://relic.co.jp/press-release/62174/

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資、VCファンド運営、CVC設立・運用支援、共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/