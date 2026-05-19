株式会社パルコ

調布PARCO（東京都調布市小島町1-38-1）では、日々のお買い物を通じて、未来や地球環境にやさしい選択につながるサステナブル企画を展開します。館内には、人にも地球にもやさしいアイテムや取り組みが数多くそろい、楽しみながらサステナブルに触れていただけます。お気に入りを見つけるひとときが、よりよい未来につながるきっかけとなることを提案します。

キャンペーン概要

■タイトル ：CHOOSE SUSTAINABILITY

■期 間：2026年6月2日（火）～6月14日（日）

■特設サイト： https://chofu.parco.jp/page/sustainable/

■内 容：

＜イベント＞ 1. PASS THE BATONプロデュース企画『NEW ‘T’OWN CLUB』

１.倉庫に眠る1,000枚のシャツが大集結。

２.シルクスクリーン体験！全6種の限定デザインでTシャツをもっとOWNに。

３.ラケットはサンダル！？「サンダル卓球」を開催！

2. PASSTO MARKET～誰かのクローゼットから、次の誰かへ～

3. PATCH&PLAY produced by NewMake

～世界に一つだけの一着に！カスタムワークショップ『MY CHEER STYLE』～

4. ボン・ディマンシュ・マーケット～古き良きヴィンテージ雑貨が大集結～

＜各ショップの取り組み＞

館内各ショップのエシカルな素材を使用した商品や、環境に配慮したサービスを特設

サイトにてご紹介。

対象商品をお買い上げ・サービスご利用の方に、「CHOOSE Sustainability」オリジ

ナルステッカープレゼント。

※「チューズちゃん」……調布PARCOに住みついている、お買い物とお散歩が大好きなねずみの男の

子。本企画の特設サイトはチューズちゃんがご案内いたします。

・性格： 好奇心旺盛で、いいものを見つける天才。「なんで？」「どうして？」が口癖。

・チャームポイント： 大きな耳（みんなの「これいいな！」という声をよく聞くため）

・好物：自分で選ぶ、おおきなチーズ

イベント詳細

＜PASS THE BATONプロデュース企画『NEW ‘T’OWN CLUB』＞

■開催期間：2026年6月2日（火）～6月14日（日）※最終日は19時終了

■場 所：1F イベントスペース

■内 容：Tシャツを愛する人の集い「NEW ‘T’OWN CLUB」。

“日本の倉庫をからっぽにしよう！”を合言葉に、SHIPSやMUVEILなど協力企業の

倉庫に眠っていたTシャツ約1,000点が一挙集結します。会場では、シルクスクリーンの

カスタム体験や、サンダルをラケットにする「サンダル卓球」などイベントも満載。

PASS THE BATONセレクトの古着にオリジナルデザインを施した一点ものや、

Tシャツに合わせたい小物も並びます。見て、作って、遊んで。この夏を彩るとっておきの

体験をしにいらしてください。

※PASS THE BATON（パスザバトン）：

PASS THE BATONはニューサイクルコモンズです。2009年より店舗を構え、数多くの出品者さまにご協力いただきながら、使わなくなったものを次の方へバトンする提案をしてきました。2019年からは店舗の外に飛び出し、『PASS THE BATON MARKET』の開催を通じて企業のデッドストックや規格外品など、何かしらの理由で商流から外れて行き場を失ってしまった商品たちと、その背景を世に発信することで、新たなサーキュレーションの創造に取り組んでいます。

１.倉庫に眠る1000枚のTシャツが大集結。

■内 容：企業の倉庫に眠るTシャツ、約1000点が一挙集結！

Tシャツと合わせたい楽しい小物もご用意しました。

ほとんどが一期一会の一点もの。この夏の相棒に、とっておきの一着を探してください。

■参加ﾌ゛ﾗﾝﾄ゛：ARCH&LINE / Aquvii / CIOTA / COTTON PAN / HEP /

HOZUBAG / MUVEIL / my panda / SHIPS / United Athle / PASS THE BATON

※参加ブランドは予告なく変更となる場合があります

２.シルクスクリーン体験！全6種の限定デザインでTシャツをもっとOWNに。

■内 容：会場でご購入いただいたTシャツはもちろん、お気に入りのTシャツの

＜お持ち込み＞も大歓迎！全6種類の限定デザインからお好きなものを選び、

その場でシルクスクリーンプリントを体験していただけます。

さらに、自由な組み合わせが楽しいデザインスタンプもご用意。お子さまでも力を使わず、

遊び感覚で手軽にカスタムを楽しめます。世界に一つだけのデザインを、

ぜひ自分の手で完成させてみてください！

３.ラケットはサンダル！？「サンダル卓球」を開催！

■開催日時：2026年6月7日（日） 第一部13:00～、第二部15:00～

■開催日時：2026年6月13日（土）第一部13:00～、第二部15:00～

※当日の状況により時間が変更となる可能性がございます。

最新情報はPASS THE BATON公式Instagram

https://www.instagram.com/passthebaton_official/ をご確認ください。

■内 容： 奈良県発・川東履物商店のサンダルを手に取り、ラケットにして卓球をプレー！

素材の硬さやしなり、重さを手のひらで感じながら楽しんでください。

お子様から大人まで、どなたでも参加OK。優勝者には景品も！

お気に入りの「一振り」を選んで、一味違う卓球を楽しみましょう！

＜PASSTO MARKET～誰かのクローゼットから、次の誰かへ～＞

■実施期間：2026年6月6日（土）12:00～18:00

2026年6月7日（日）11:00～17:00

■場 所：1F屋外イベントスペース ※雨天時：6Fユニクロ前特設会場

■内 容：不要品を回収する資源循環サービス「PASSTO（パスト）」で集まった

何千トンもの服の中から、古着好きのプロピッカーが選んだ"とっておき"のアイテムをお手頃

価格で期間限定販売！使わなくなった衣類を当日お持ち込みいただくと嬉しい特典も！

ブランドや流行りにとらわれない、あなただけの「好き」を宝探し感覚で見つけに来てください。

＜PATCH&PLAY produced by NewMake

～世界に一つだけの一着に！カスタムワークショップ『MY CHEER STYLE』～＞

■開催日時：2026年6月13日（土）～6月14日（日）

各日11：00～18：00 （1日8回、各回40分）

■場 所：7Ｆ イベントスペース

■内 容：新しく買い替えるのではなく、すでに愛着のあるものをもう一度好きになる-。

調布在住のイラストレーターをはじめ、全国から集まったクリエイターたちが手がけた、応援を

テーマにしたオリジナルワッペンを、お手持ちのキャップやバッグ、ユニフォームに貼り付けて、

世界に一つだけの“CHEER STYLE”を完成させるワークショップを2日間開催します。

■参 加 費 ：3,000円（税別）

■予約受付：2026年5月29日(金)10:00受付開始予定

■予約方法・詳細：PATCH&PLAY公式Instagram

https://www.instagram.com/patchandplay_tokyo/ にて順次ご案内いたします。

＜ボン・ディマンシュ・マーケット～古き良きヴィンテージ雑貨が大集結～＞

■開催日時：2026年6月13日（土）11:00～17:00

■場 所：1F屋外イベントスペース ※雨天・強風中止

■内 容：ボン・ディマンシュとは、フランス語で「素敵な休日」という意味。

人気のヨーロッパアンティークをはじめ、北欧やアメリカのヴィンテージ食器や雑貨、

ヴィンテージアクセサリー、ドライフラワーなど、様々なアイテムが調布PARCOに集結します！

各ショップの取り組みご紹介

調布PARCO各ショップの、エシカルな素材を使用した商品や、環境に配慮したサービスを、下記ページにてご紹介しております。

https://chofu.parco.jp/sale/detail/?cd=001490&contents=salelist(https://chofu.parco.jp/sale/detail/?cd=001490&contents=salelist)

＜連動企画：対象商品ご購入・サービスご利用でステッカープレゼント＞

■配布期間：2026年6月2日（火）～6月14日（日）

■内 容：上記ページで紹介されている商品やサービスをご購入・ご利用のお客様に、

「CHOOSE SUSTAINABILITY」オリジナルステッカーを1枚プレゼントいたします。

※１会計・1参加につき１枚のお渡しとなります。

※無くなり次第終了となります。