株式会社Stack、カラコン専門EC「ミューコンタクト」に「Appify - モバイルアプリ」を提供 ー 過去のアプリ閉鎖を経て、念願の復活を実現～

株式会社Stack

株式会社Stack（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：福田涼介、以下「Stack」）は、カラーコンタクト専門EC「ミューコンタクト」（運営：株式会社カラコンワークス）の顧客ロイヤリティ向上とモバイル体験の強化を目的に、Shopifyと連携したモバイルアプリ構築プラットフォーム「Appify（アッピファイ）」を提供したことをお知らせいたします。

■ 導入の背景：会員プログラムの成功と、さらなる顧客接点の追求

「ミューコンタクト（Mew contact）」では、以前よりStackが提供する会員ロイヤリティプログラム構築アプリ「VIP」を導入し、充実した会員制度を運用してまいりました。独自のポイントプログラムや「お友達紹介キャンペーン」 、期間限定で条件を緩和する「ランクアップチャンスキャンペーン」 といった積極的なCRM施策を展開した結果、ポイント消化率80％・客単価1.2倍という高いエンゲージメントの創出に成功しています。

こうした会員体験のさらなる向上を目指す中で、大きな課題となっていたのが「公式アプリ」の存在でした。かつて同サイトではスクラッチ開発による自社アプリを提供し、多くのお客様にご利用いただいていましたが、サイトリニューアル時のシステム刷新に伴い、運用の効率化を優先するため一度閉鎖した経緯がありました。

リニューアル後、お客様からアプリ復活を望む声が絶えず寄せられていたものの、従来のスクラッチ開発では多大なコストや保守負担が壁となり、再導入に踏み切れずにいました。しかし今回、Shopifyと深い連携が可能な「Appify」を採用したことで、開発リソースを最小限に抑えつつ、念願であった公式アプリのスピーディーな再リリースが実現いたしました。

■ 「Appify」導入により実現すること

今回のアプリは、既存のShopifyストアの利便性を活かしたWebViewアプリとしてリリースいたします。Appifyの導入により、主に以下の機能を提供し、顧客体験を向上させます。

- プッシュ通知によるダイレクトな情報配信最新のキャンペーン情報や限定セールの案内を、スマートフォンの画面に直接通知。メールやSNSよりも高い到達率で、お客様へ確実にお知らせを届けます。- Shopify上の情報を活用したシームレスな体験Shopifyの商品やコレクション情報をそのまま活用 。既にWebサイトで会員登録いただいているお客様は、アプリ上でもこれまでの購入履歴や顧客情報を引き継いでご利用いただけます。- アプリを通じた顧客接点の強化Webブラウザを立ち上げる手間なく、ホーム画面のアイコンから即座にストアへアクセス可能にすることで、再訪問率の向上とロイヤルティの強化を図ります。

▼Mew contact 公式アプリのインストールはこちら

- iOSの方はこちら(https://x.gd/HLp6Q)

- Androidの方はこちら(https://x.gd/AnD7y)

▶ 株式会社カラコンワークス EC事業部 部長 篠池さま コメント

ミューコンタクトでは、かつてスクラッチ開発によるモバイルアプリを提供しており、多くのファンのお客様にご利用いただいていました。しかし、ECサイトのリニューアルに伴うシステム刷新の際、運用の効率化を最優先するため、苦渋の決断ながらアプリを一度閉鎖することとなりました。

リニューアル後、Webサイト単体でも着実に成長を続けてまいりましたが、一方で利便性を求めるお客様からは、常にアプリの復活を望む声をいただいておりました。アプリの重要性は十分に理解していたものの、以前のような多大な開発コストや保守負担を懸念し、再導入には踏み切れずにいたのが実情です。

そのような中、Shopifyとの親和性が極めて高い「Appify」を採用したことで、開発の工数を抑えつつスピーディーな立ち上げが可能となりました。これにより、念願であった『お客様とより深く繋がれる場所』としての公式アプリを、ついに復活させることができ嬉しく思います。

■アプリリリース記念キャンペーン開催

公式アプリの配信開始を記念し、本アプリより新規会員登録、または初回ログインをいただいたお客様全員に、即時使えるポイントをプレゼントいたします。

キャンペーン概要

内容：新規会員登録：500ポイント

既に会員の方の初回ログイン：300ポイント

期間：2026年5月14日（木）～ 終了日未定

※終了の際は、アプリ内お知らせおよび公式サイトにて、事前に告知いたします。

ポイントの有効期限：付与日から3ヶ月間

※詳細はアプリ内のマイページよりご確認いただけます。

条件：

１.アプリダウンロード

２.会員登録/ログイン

▼Mew contact 公式アプリのインストールはこちら

- iOSの方はこちら(https://x.gd/HLp6Q)

- Androidの方はこちら(https://x.gd/AnD7y)

■ ミューコンタクトについて

「Mew contact」は、”自分史上最高にかわいい、あたらしい私”をコンセプトとしたカラーコンタクトレンズ通販サイトです。「安心・安全に可愛くなれる」ことをモットーに、自社オリジナルブランド『LuMia（ルミア）』をはじめ、厳選した人気ブランドを幅広く取り扱っています。

公式サイト：https://contact.mewshop.jp/

運営会社：株式会社カラコンワークス

■ Appify - モバイルアプリについて

「Appify - モバイルアプリ」は、Shopifyを利用するブランドが、自社専用のモバイルアプリを低コストかつ短期間で構築できるサービスです。商品閲覧・購入はもちろん、プッシュ通知やアプリ限定販売などを活用し、ブランドファンとの深いつながりを実現します。2021年のリリース以来、アパレルブランドを中心に多数の導入実績を持ちます。

「Appify - モバイルアプリ」の詳細はこちら：https://apps.shopify.com/appify?locale=ja

◼️ 株式会社Stackについて

株式会社Stackは、小売企業の主要業務領域（販売・在庫・物流・仕入・顧客・販促・分析）を統合管理するコマースオペレーションプラットフォーム「SQ (エス・キュー)」を中心に、「Appify」や「VIP」といったShopify 拡張アプリや、抽選販売に特化したカートシステム「FAIR」など、特定ニーズに対応する周辺ソリューションを提供しています。現在では、大手アパレル企業を中心に、250以上のブランドに導入されています。

会社名：株式会社Stack

代表者：福田涼介

設立：2018年6月15日

事業内容：小売企業向けソフトウェアの開発および提供

会社サイト：https://stack.inc/

X：@stackcompany ( https://x.com/stackcompany/ )

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。