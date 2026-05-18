弁護士ドットコム、埼玉県坂戸市と音声AIで弁護士とつながる「弁護士ドットコム ホットラインβ」の実証実験を開始

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO・弁護士：元榮 太一郎、以下当社）は、埼玉県坂戸市（市長：石川 清）と連携し、音声AIを活用し電話一本で弁護士探しが可能な「弁護士ドットコム ホットラインβ」の実証実験を開始することをお知らせします。

■背景

近年、相続・離婚・消費者トラブルなど、日常生活における法律問題は増加しています。一方で、弁護士へのアクセスはインターネットを介した検索が主流となっており、スマートフォンやパソコンに不慣れな高齢者や、デジタルリテラシーに不安のある方にとっては、必要な専門家にたどり着くこと自体が大きなハードルとなっています。

■実証実験の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44347/table/575_1_7b9a41a26d68b8fe79979472b80df6f8.jpg?v=202605180951 ]

■サービス動画：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VSgoX_jg0Uk ]

※1：本サービスは、AIを利用した音声による弁護士検索サービスです（地域・取扱分野による検索）。検索結果をランダムな順序で1名ずつ情報提供します。検索対象弁護士は、ポータルサイト「弁護士ドットコム」の有料登録弁護士（希望者のみ）です。本サービスのご利用にあたっては、弁護士ドットコム一般利用規約（https://www.bengo4.com/rules/general/）への同意が必要となります。

※2：法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」上で検索できる主要分野数と同数の14分野まで対応

■サービスの流れ

1.専用電話番号に電話をかける

2.音声AIとの会話により、相談内容・分野を特定

3.希望する地域・条件にあった弁護士を提案

4.希望する場合は、そのまま法律事務所へ電話を転送

■坂戸市からのコメント

近年、一人暮らしの高齢者の増加や地域のつながりの稀薄化により、窓口に寄せられる相談は多様化・複雑化しています。現場では一人ひとりに寄り添いたいと願いつつも、専門知識の不足から、適切な相談先を提示しきれないもどかしさを抱えてきました。

坂戸市では、こうした背景から法的支援の環境整備を重要課題と捉えています。今回の実証実験を通じて、「テクノロジーを活用した司法アクセス格差の解消」という共通の理念のもと、弁護士ドットコムとの連携に至りました。

■弁護士ドットコム ホットラインβとは

「弁護士ドットコム ホットラインβ」は、電話一本で相談の条件にあった弁護士に関する情報の提供と、法律事務所への転送までを一気通貫で行える音声AIを活用した日本初（※3）のサービスです。専用の番号に電話をかけAIと会話するだけで相談分野を特定し、該当トラブルを取り扱う弁護士を希望のエリアから選定・提案します。さらに、依頼者が希望した場合には弁護士事務所へ電話を転送することができます。

＜現在の対応地域＞ 埼玉県、東京都、神奈川県、大阪府、福岡県、宮城県

※3：自社調べ（2026年3月13日時点）

◆弁護士ドットコム株式会社について： https://www.bengo4.com/corporate/

本社：東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル

設立日：2005年7月4日

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO・弁護士 元榮 太一郎

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションに掲げ、国内弁護士の60%以上が登録する国内最大級の法律ポータルサイト「弁護士ドットコム」を運営。税務相談の「税理士ドットコム」、国内電子契約市場No.1の「クラウドサイン」、法務特化型AIエージェント「Legal Brain エージェント」など革新的なサービスを展開。