家系図文化を、次の世代へ。『わたしの家系図物語』『千年たどる家系図物語』映画・漫画・アニメ等の原作企画相談を開始

家系図作成代行センター 株式会社

家系図作成代行センター株式会社（北海道札幌市、代表取締役・行政書士 渡辺宗貴）は、家系図文化の普及を目的として、著書『わたしの家系図物語（ヒストリエ）』『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』について、映画・漫画・アニメ等の原作企画相談を開始いたしました。

『わたしの家系図物語（ヒストリエ）』『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』

当社はこれまで累計5000件以上の家系図調査を行い、現在も月300件以上のご相談をいただいております。

家系図調査の現場では、単なる系譜だけではなく、戦争・災害・移住・地域史など、その家ごとの歴史や人生に触れる機会が数多くあります。

こうした実体験をもとに執筆されたのが、『わたしの家系図物語（ヒストリエ）』『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』です。

作品内では、戸籍をたどる旅を通じて、家族の記憶、失われた記録、地域に残る伝承、そして「自分はどこから来たのか」という普遍的なテーマを描いています。

東北から四国へ続く旅、源義経や武蔵坊弁慶にまつわる伝承、掛軸や古文書、失われた戸籍の謎など、実際の家系調査の現場から生まれたエピソードも多数盛り込まれています。

年では、終活やルーツ探しへの関心の高まりとともに、「家族の歴史を残したい」という声も増えています。

当社では、家系図文化をより多くの世代へ伝えていくため、映像・漫画・アニメ等を含めた幅広い表現の可能性について、柔軟にご相談を受け付けております。

■ 映画・漫画・アニメ等の原作企画について

『わたしの家系図物語（ヒストリエ）』

『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』

について、映画・漫画・アニメ・ドラマ等の原作企画相談を受け付けております。

企画段階でのご相談や、シナリオ・設定資料・漫画素材等の提供についても柔軟に対応可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

■ 代表コメント

家系図作成代行センター株式会社

代表取締役・行政書士 渡辺宗貴

家系図調査の現場では、「あと数年早ければ分かったかもしれない」という場面に何度も出会います。

しかし、記録が失われたとしても、その背景には必ず“家族の物語”があります。

家系図文化は、単なる先祖調べではなく、「自分はどこから来たのか」を考える文化でもあると思っています。

映像や漫画などを通して、より多くの方にこのテーマを知っていただけたらうれしく思います。

■ 提供可能資料について

企画検討用資料として、下記資料の提供も可能です。

・『わたしの家系図物語（ヒストリエ）』原文｜物語パート全文

・『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』原文｜厳選5章収録

・【漫画】『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』

映像化・漫画化・アニメ化等の企画検討用として、柔軟にご相談いただけます。

【漫画】『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』【漫画】『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』【漫画】『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』

■ 会社概要

会社名：家系図作成代行センター株式会社

代表者：代表取締役・行政書士 渡辺宗貴

所在地：北海道札幌市

事業内容：家系図作成、戸籍調査、先祖調査

著書：

『わたしの家系図物語』

『千年たどる家系図物語』

■ 関連URL

取材・お問い合わせ

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メディア掲載実績

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映像化・漫画化のご相談

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■ お問い合わせ先

家系図作成代行センター株式会社

メール：info@e-kakeizu.com