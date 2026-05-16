折りたたみ日傘の“畳むの面倒”を解決へ。28,000本売れた“すごい日傘”「晴雫」から、折り目が整いやすい新モデル登場

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、折りたたみ日傘「晴雫 - はれしずく -」シリーズより、新モデル「形状キープ」手開きタイプを発売しました。

「晴雫 - はれしずく -」は、日傘と雨傘を持ち替えない“1本で完結”という発想が支持され、ワンシーズンで28,000本を売り上げた晴雨兼用の折りたたみ日傘です。完全遮光・UVカット100％・UPF50＋の高い日傘性能に加え、雨の日にも使える耐水圧10,000mm以上の仕様を備えています。

今回登場した「形状キープ」手開きタイプは、従来の晴雫の性能はそのままに、収納時の使いやすさを見直した新モデルです。特殊な生地と加工により折り目をキープしやすく、傘を閉じたあとに軽く整えるだけで、さっと畳みやすい設計に仕上げました。日差しが強い日も、急な雨の日も、外出先でより快適に使える1本です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hHfErUKZ4NQ ]

5月16日・17日限定、楽天市場・Amazonでセール開催中

楽天市場では、2026年5月16日（土）10:00から5月17日（日）9:59まで、アプリ限定タイムセールを開催します。対象となる手動タイプは、メーカー希望小売価格から61％OFFの1,980円で販売予定です。

また、同期間中は自動タイプを2,080円、形状キープ手開きタイプを2,080円、自動＋すずみセットを3,080円で購入できる割引クーポンも配布予定です。楽天市場アプリからの購入で、各対象商品をお得にお買い求めいただけます。

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1414paaut/

Amazonでは、5月17日（日）23:59まで晴雫シリーズのタイムセールを開催中です。

さらに、5月16日（土）10:00から5月17日（日）10:00までは、プロモーションコードの利用で、タイムセール価格からさらに15％OFFとなります。

コード：HARE2605

※ご購入手続き時に上記コードをご入力ください

Amazon公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/853ED4A0-3796-4DBC-A745-F6B89315D2AF?channel=PRT-HAREKEEP-260515

※価格・セール内容・開催期間は、急遽変更となる場合がございます。最新の情報は、楽天市場・Amazonの各公式ショップにてご確認ください。

28,000本売れた“すごい日傘”「晴雫」に新モデルが登場

2025年3月発売の「晴雫 - はれしずく -」は、予約販売分やモール販売分を含め、2025年10月31日時点で累計28,000本を突破しました。

「晴雫 - はれしずく -」は、完全遮光・UVカット100％、UPF50＋、晴雨兼用仕様を備えた折りたたみ日傘です。日傘としての性能はもちろん、雨の日にも使える実用性が支持され、ワンシーズンで28,000本を売り上げました。

今回、シリーズの新モデルとして登場したのが「形状キープ」手開きタイプです。従来モデルで好評だった日傘性能はそのままに、折りたたみ傘を使ううえで気になりやすい“畳みにくさ”に着目しました。

折り目が整いやすい「形状キープ」仕様

折り目を整えやすく、収納時のストレスを軽減する「形状キープ」仕様

「形状キープ」手開きタイプは、特殊な生地と加工により、折り目をキープしやすい仕様に仕上げています。傘を閉じたあと、軽く整えるだけでさっと畳みやすく、収納時のストレスを軽減します。

折りたたみ傘は便利な一方で、使用後にきれいに畳むのが面倒に感じられることもあります。新モデルでは、毎日使うものだからこそ、開いたあとの快適さだけでなく、閉じたあとの使いやすさにもこだわりました。

完全遮光・UVカット100％、UPF50＋の高い日傘性能

完全遮光・UVカット100％、UPF50＋などの性能は第三者機関で検査済み

日傘としての性能も、晴雫シリーズならではの高水準を備えています。完全遮光・UVカット100％、UPF50＋の生地を採用し、強い日差しが気になる日の外出をサポートします。

5月から夏にかけて強まる日差し対策として、通勤・通学、買い物、旅行、レジャーなど幅広いシーンで活躍します。

雨の日にも使える晴雨兼用仕様

風の日や雨の日にも頼れるよう、生地・サイズ・収納性など細部まで見直しました

晴雫は、日傘としてだけでなく雨傘としても使える晴雨兼用仕様です。耐水圧10,000mm以上の生地を採用しており、突然の雨にも対応できます。

日傘と雨傘を持ち替えず、晴れの日も雨の日もこれ1本で使える“1本完結”設計が、毎日の外出を快適にします。

選べる4色のカラーバリエーション

ベージュ、オフホワイト、パープル×オフホワイト、グレー×オフホワイトの4色展開

「形状キープ」手開きタイプは、ベージュ、オフホワイト、パープル×オフホワイト、グレー×オフホワイトの4色展開です。

定番の上品カラーから、華やかさのあるバイカラーまで、服装や好みに合わせて選べるラインナップを用意しました。日常使いしやすく、ギフトにも選びやすいカラー展開です。

商品概要

商品名：晴雫 - はれしずく - 「形状キープ」手開きタイプ

カラー：ベージュ、オフホワイト、パープル×オフホワイト、グレー×オフホワイト

重量：約166g

展開時サイズ：直径 約90cm、弧長 約100cm、親骨 約50cm

収納時サイズ：高さ 約23cm、幅 約4.5cm

機能：完全遮光、UVカット100％、UPF50＋、晴雨兼用、耐水圧10,000mm以上

付属品：傘袋

販売場所：楽天市場、Amazonなど各公式ショップ

※「形状キープ」手開きタイプには、超吸水傘カバーは付属しません。

※形状を完全に保つ機能ではありません。折りたたみをサポートし、手での整えやすさを助ける機能です。

5月16日・17日限定、楽天市場・Amazonでセール開催中

楽天市場では、2026年5月16日（土）10:00から5月17日（日）9:59まで、アプリ限定タイムセールを開催します。対象となる手動タイプは、メーカー希望小売価格から61％OFFの1,980円で販売予定です。

また、同期間中は自動タイプを2,080円、形状キープ手開きタイプを2,080円、自動＋すずみセットを3,080円で購入できる割引クーポンも配布予定です。楽天市場アプリからの購入で、各対象商品をお得にお買い求めいただけます。

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1414paaut/

Amazonでは、5月17日（日）23:59まで晴雫シリーズのタイムセールを開催中です。

さらに、5月16日（土）10:00から5月17日（日）10:00までは、プロモーションコードの利用で、タイムセール価格からさらに15％OFFとなります。

コード：HARE2605

※ご購入手続き時に上記コードをご入力ください

■ BELLEMONDについて

Amazon公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/853ED4A0-3796-4DBC-A745-F6B89315D2AF?channel=PRT-HAREKEEP-260515

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/