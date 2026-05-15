甘辛ダレの“ラムトン”が待望の“どんぶり”になって登場！大阪王将『ラムトンジンギス飯』期間限定発売

株式会社イートアンドホールディングス

株式会社大阪王将（東京ヘッドオフィス：東京都品川区 代表取締役社長：岡本優一）は、餃子専門店「大阪王将」で、2026年5月20日(水)より『ラムトンジンギス飯』を期間限定で販売いたします。

大阪王将では、2026年5月20日(水)から2026年6月30日(火)まで『ラムトンジンギス飯』を期間限定メニューとして販売いたします。

昨年末に旨辛スタミナメニューとして限定発売した、ラム肉・豚肉・野菜を香ばしく炒めた『ラムトン ジンギスカン』シリーズは、多くのお客様から大変ご好評をいただきました。販売期間中には、ご飯と一緒にご注文されるお客様も多く、「丼メニューとして食べたい！」といったご要望も多数寄せられました。そうしたお客様の声にお応えし、このたび『ラムトンジンギス飯』として新たに登場いたします。

ラムショルダーと豚頭肉を、豆板醤と特製ラムトンたれで香ばしく炒めました。おろしニンニクとラーメンコショウを加えることで力強い旨味と香りが広がり、キャベツや人参の食感がアクセントとなっています。目玉焼きもトッピング。甘辛の濃厚なたれがご飯によく絡んだ、満足感のある一品になっています。

通常サイズの「定番盛」はラム肉＋豚肉が120g、その他にボリュームたっぷり170gの「モリ盛」、ご飯なしの「肉だけ盛」もご用意しております。

商品概要

絶対ウマいに決まってるやん！！

ラムトンジンギス飯 定番盛 （肉120g）

販売価格：1,180円(税込)

絶対ウマいに決まってるやん！！

ラムトンジンギス飯 モリ盛 （肉170g）

販売価格：1,680円(税込)

肉だけ盛 ※ご飯なし

販売価格：790円(税込)

販売期間

2026 年5月20日(水)～2026年6月30日(火)

販売店舗

全国の大阪王将

※店舗情報は下記ページにてご確認いただけます。

https://www.osaka-ohsho.com/store/

※店舗により価格が異なる場合がございます。

大阪王将について

1969年9月、大阪の京橋で創業した餃子専門店。創業以来の看板メニュー『元祖 焼き餃子』を中心に、質感の高い中華逸品をカジュアルな価格で提供しています。2024年に創業55周年を迎えた大阪王将は、「地域に暮らす全てのお客様」にもっと元気に、もっと笑顔になっていただけるよう、そして「この街の食を支える活力の源」となるとびきりの一皿を提供してまいります。

大阪王将公式サイト：https://www.osaka-ohsho.com/