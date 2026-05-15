【ハイブリッド開催】公開シンポジウム「AI for Chemical Sciences」を開催｜分子科学研究所

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所は、2026年6月11日（木）、日本学術会議化学委員会、日本化学会と合同で、公開シンポジウム「AI for Chemical Sciences」をハイブリッド開催いたします。

■ 開催の背景と目的

本シンポジウムは「分子科学研究所所長招聘会議」として毎年開催され、化学分野の重要課題を議論し、日本の科学技術政策への提言を行ってきた伝統ある会議です。

現在、AI（人工知能）は研究や教育の現場おいて今後AIが不可欠な手段となると考えられています。本年は「AI for Chemical Sciences」をテーマに掲げ、急速に発展するAIが化学及び周辺分野にどのような変革をもたらすか、また私たちはどう適応すべきかを、産・官・学の広い観点から議論します。

最先端の研究事例や企業の活用事例、行政による推進策、そして次世代の人材育成まで――。単に化学、サイエンスに関わる議論をするものではなく、我が国の科学振興に大きな「うねり」を創り出す場を目指します。

■ 開催概要

日時： 2026年6月11日(木) 13:10 ～ 17:10

場所： 分子科学研究所 研究棟201号室 ＆ オンライン（ハイブリッド開催）

主催： 日本学術会議化学委員会、化学委員会化学企画分科会・自然科学研究機構 分子科学研究所・日本化学会戦略企画委員会

詳細URL： https://www.ims.ac.jp/research/seminar/2026/06/11_6958.html

■ プログラム

13:10- 挨拶 渡辺 芳人（日本学術会議連携会員、分子科学研究所 所長）

13:25- 化学委員会報告及び趣旨説明

岡本 裕巳（日本学術会議第三部会員、分子科学研究所 名誉教授）

14:00- 講演「AI、ロボット時代の化学研究と人材育成」

一杉 太郎（東京大学大学院理学系研究科 教授）

14:30- 講演「企業の研究開発におけるAI」

森田 秀和（株式会社日立製作所 サービス事業創生本部 本部長）

15:20- 講演「創薬標的分子の探索AI」

難波 里子（名古屋大学高等研究院 特任助教）

15:35- 講演「創薬におけるAI研究とAI人材育成」

山西 芳裕（名古屋大学大学院情報学研究科 教授）

16:00- 講演「マテリアル革新力強化戦略推進方策始動

～知のバリューチェーン×AI for Materialsで勝ち続ける」

服部 正（内閣府／文部科学省 参事官）

16:30- 総合討論

（司会）鈴木 朋子（株式会社日立製作所 専門理事／研究開発グループ 技師長）

■お申し込み方法

事前登録制となります。下記URLよりお申し込みください。

URL: https://registration.ims.ac.jp/shohei2026/registration

現地参加 締切： 2026年6月4日(木)

オンライン参加 締切： 2026年6月8日(月)

※事前の参加登録がない方はご入場いただけませんのでご注意ください。