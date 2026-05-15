2026年のスマホ充電はどう変わる？MICRODIA新商品で見るUSB-C・ワイヤレス充電時代のモバイルアクセサリ

宏福商事合同会社

宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、米国発モバイルアクセサリブランド「MICRODIA」の2026年新商品ラインアップについて、日本国内での取り扱いを順次開始します。

スマートフォン、タブレット、ノートパソコンの利用環境が変化する中、モバイルアクセサリには「速く充電できること」だけでなく、「複数端末に対応できること」「持ち運びやすいこと」「安全に使えること」が求められています。

今回取り扱いを開始する2026年新商品ラインアップでは、USB-C急速充電器、ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、ケーブル、スマートフォン関連アクセサリなどを中心に、日常利用からビジネス利用まで幅広いニーズに対応する製品を展開してまいります。

2026年、充電器選びはさらに重要に

近年、スマートフォンだけでなく、タブレットやノートパソコンでもUSB-C充電が一般的になっています。

その一方で、ユーザーが使う端末の種類は増えています。

スマートフォン、イヤホン、スマートウォッチ、タブレット、ノートパソコンなど、日常的に複数の端末を持ち歩く人も少なくありません。

そのため、モバイルアクセサリには、単に「充電できる」だけでなく、複数端末に対応できる汎用性や、持ち運びやすいサイズ感、安心して使える品質が求められています。

MICRODIA 2026年新商品ラインアップの主なカテゴリ

宏福商事が取り扱いを進めるMICRODIA 2026年新商品ラインアップでは、以下のカテゴリを中心に展開予定です。

・USB-C急速充電器

・GaN対応充電器

・ワイヤレス充電器

・モバイルバッテリー

・USB-Cケーブル

・スマートフォンアクセサリ

・タブレット向け周辺機器

・ノートパソコン向け充電関連製品

・複数端末向け充電ソリューション

今後、入荷状況や販売準備が整い次第、MICRODIA公式BASEショップや宏福商事公式サイトにて順次紹介してまいります。

MICRODIA JAPAN

https://microdiajp.base.shop/

注目ポイント1：USB-C時代の急速充電

USB-C対応端末の増加により、充電器選びでは出力やポート構成が重要になっています。

スマートフォン中心であればコンパクトな充電器が便利です。

一方で、タブレットやノートパソコンも一緒に使う場合は、高出力タイプや複数ポートタイプが選択肢になります。

MICRODIAの新商品ラインアップでは、こうした利用シーンに合わせた急速充電関連製品を展開予定です。

注目ポイント2：ワイヤレス充電の使いやすさ

ワイヤレス充電は、ケーブルの抜き差しを減らし、デスク周りやベッドサイドをすっきりさせる充電方法として広がっています。

特に、スマートフォン、イヤホン、スマートウォッチなどを日常的に使うユーザーにとって、複数端末をまとめて充電できる環境は重要です。

MICRODIAでは、デザイン性と実用性を両立したワイヤレス充電関連製品の展開も進めてまいります。

注目ポイント3：準固体電池モデルで進化するモバイルバッテリー

外出先でのスマートフォン利用時間が長くなる中、モバイルバッテリーは日常的な必需品になっています。

一方で、これからのモバイルバッテリーには、容量だけでなく、携帯性、出力、充電速度、安全性、長く使える品質が求められます。

MICRODIAの2026年新商品ラインアップでは、次世代バッテリー技術として注目される準固体電池を採用したモバイルバッテリー関連製品の取り扱いも予定しています。

準固体電池は、従来型リチウムイオン電池の進化形として注目されており、モバイル機器向けバッテリー分野でも今後の広がりが期待されています。

日常利用はもちろん、出張、旅行、ビジネスシーンなど、外出先で安心して使いやすいモバイル電源として、MICRODIAの新商品ラインアップを順次展開してまいります。

注目ポイント4：ケーブル品質の重要性

急速充電に対応した充電器を使っていても、ケーブルが適切でなければ本来の性能を発揮できない場合があります。

そのため、USB-Cケーブルは、対応出力や用途を確認して選ぶことが重要です。

MICRODIAでは、充電器やモバイルバッテリーと組み合わせて使いやすいケーブル製品も展開していく予定です。

個人向けだけでなく法人向け提案も強化

宏福商事では、MICRODIA製品を個人向けに販売するだけでなく、法人向けの提案も強化します。

オフィス、店舗、ホテル、イベント、ノベルティ、販売代理店向け商材など、モバイルアクセサリの活用シーンは広がっています。

特に、スマートフォンやタブレットを業務利用する企業では、充電環境の整備が業務効率に関わる場合もあります。

今後は、法人向け導入や販売店向け提案にも対応してまいります。

MICRODIA公式BASEショップで順次紹介

MICRODIAの2026年新商品ラインアップは、販売準備が整い次第、公式BASEショップ「MICRODIA JAPAN」にて順次紹介してまいります。

既存商品の販売に加え、新商品の先行紹介やカテゴリ別の商品案内も強化していく予定です。

MICRODIA JAPAN

https://microdiajp.base.shop/

今後の展開

宏福商事では、MICRODIA日本総代理店として、2026年新商品ラインアップの国内展開を進めてまいります。

今後は、公式BASEショップ、宏福商事公式サイト、ブログ、法人向け提案を連携させ、MICRODIAブランドの認知向上と販売拡大を目指します。

また、製品ごとの特長や選び方を分かりやすく発信し、ユーザーが自分に合ったモバイルアクセサリを選びやすい環境づくりを進めてまいります。

MICRODIA JAPAN

ショップ名：MICRODIA JAPAN

運営：宏福商事合同会社

URL：https://microdiajp.base.shop/

MICRODIA社について

MICRODIAは1991年設立。メモリ製品やモバイルアクセサリーを中心にグローバルに事業を展開し、独自の最先端技術とデザイン性を両立した製品づくりで世界各国に製品を供給しています。特許取得済みのSmartAI(TM)技術は、製品と充電装置の寿命を延ばし、一般的な製品と比較して35%高い耐久性を提供します。

宏福商事合同会社について

宏福商事合同会社は、MICRODIA.Ltdの正規総合販売代理店です。

本社：〒116-0011 東京都荒川区西尾久6-13-6-A103

設立：2018年12月

URL：http://www.kofukutrading.com (http://www.kofukutrading.com)

事業内容：貿易業

本件に関するお問い合わせ先

企業名：宏福商事合同会社

Email: microdia(アットマーク)kofukutrading.com