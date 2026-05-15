新学期に増える「学校だけ問題児」問題に小児科医が警鐘　親子のミカタオンラインクリニックが保護者向け無料セミナーを5月16日より開催（オンライン）

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーションは、発達診断専門「親子のミカタオンラインクリニック」院長の森博子氏が主催する、発達障害グレーゾーンの子を育てる保護者向け無料オンラインセミナー「『学校だけ問題児』を卒業するためのわが子理解のはじめ方セミナー」の開催情報をお知らせします。

本セミナーでは、学校での立ち歩き・友達トラブル・指示の入りにくさなどを「問題行動」として止めるのではなく、子どもの脳の困りごととして見立て、家庭と学校で支援の方向性をそろえる視点をお伝えします。

発達障害グレーゾーンのお子さんの中には、「学校だけ問題児」家と学校で見せる姿が違うということがあります。

「授業中立ち歩いています」「お友達トラブルが増えています」「指示が入りにくいです」「集団行動が難しいです」「聞いてないようです」家では困っていないのに、学校では問題児のように見られてしまうということが多くあります。

これは、家庭が厳しすぎるもしくは、しつけがなっていないからだといった言葉に胸を痛める保護者の方が多くいらっしゃいますが、その行動はわがままでもしつけ不足でもなく、お子さんの脳が困っているサインかもしれません。

セミナーでは、学校での困った行動を「問題行動」としてやめさせる視点でみるのではなく、子どもの脳の困りごととして見立てる視点をお伝えします。特性を知り、わが子を理解することで、「学校だけ問題児」は変えていくことができます。

セミナー詳細

タイトル「学校だけ問題児」を卒業するためのわが子理解のはじめ方セミナー

日時 5/16（土）早朝6:00~7:00

5/17（日）22:00~23:00

5/18（月）10:00~11:00

5/19（火） 22:00~23:00

場所 ZOOMオンライン

費用：無料

申し込み方法：https://www.agentmail.jp/lp/r/23681/185498/

こちらからアクセスしご登録ください。メールにて詳細のご連絡をお送りします。

主催：親子のミカタオンラインクリニック

協力／配信元：株式会社パステルコミュニケーション

講師：森博子（親子のミカタオンラインクリニック院長／小児科医／）

講師紹介

森博子

熊本大学医学部卒業、小児科医歴23年(うち10年間は新生児集中治療室(NICU)勤務) のべ17000組の親子の問題に向き合う。親子のミカタオンラインクリニック院長・児童相談所嘱託医・熊本市教育委員会行政審議員・発達科学コミュニケーショントレーナー・親子の未来を創る発達診断「ママカルテ」主宰。

＜最新＞森博子メディア掲載情報 https://desc-lab.com/morinakahiroko/781/

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/(https://desc-lab.com/)

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー