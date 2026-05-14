SynQ Remote、建設・インフラ現場の「暗黙知」をAIで残す技能継承DXを公開【産業DX総合展2026春 大阪】

株式会社クアンド

誰とでもつながれる。圧倒的に伝えられる。現場が求めたコミュニケーションツール「SynQ Remote（シンクリモート）」を提供する株式会社クアンド（本社：福岡県北九州市、代表取締役CEO：下岡 純一郎）は、2026年5月20日（水）から22日（金）までインテックス大阪で開催される「産業DX総合展 Bizcrew EXPO 2026」に出展します。

会場では、建設・インフラ現場で課題となる人手不足、技能継承、現場DXの定着をテーマに、シンクリモートのデモンストレーションと導入企業の実践事例を紹介します。従来の研修やマニュアル整備だけでは残しづらい、熟練者の「どこを見るか」「なぜそう判断するか」といった暗黙知を、映像・音声・会話ログとして蓄積し、AIによる解析や要約を通じて若手育成や組織学習につなげる方法を提案します。

【建設・建築DX EXPO】出展者セミナー概要

テーマ： 事例で学ぶ 現場で人が育つDXの仕組み

日時： 5月22日（金） 11:00～11:40

会場： インテックス大阪（6号館） 出展者セミナー会場

登壇： 株式会社クアンド マーケティング・マネージャー 下吉 倫太郎

概要： 現場DXが定着する企業は、ツール導入ではなく“使われる仕組み”を設計しています。

本セミナーでは事例をもとに、会話や判断が蓄積され人材育成と技能継承が進む構造を解説。

シンクリモートを通じた実践的な現場DXのあり方を紹介します。

【セミナーへのご参加方法】

セミナー参加には「展示会来場登録」と「セミナー参加登録」の両方が必要です。

人手不足が進む現場で、技能継承の仕組み化が急務に

展示会来場登録 :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/industrial-dx-osakaセミナー聴講登録 :https://lp.bizcrew.jp/seminar/b/2026-spr-osaka-ind?m=modal/seminar/b/EX13_IND-26

建設技能者では60歳以上が25.7％を占めており、熟練者の知見を次世代へどう引き継ぐかは、施工能力、品質管理、安全管理、事業継続に直結する経営課題となっています。

一方で、現場DXは必ずしも十分に定着しているとは言えず、ITツールを導入しても、一部の担当者のみで協力会社や現場全体に広がらない、記録やノウハウが個人に残ったまま組織に蓄積されないといった課題が残ります。

いま現場産業に求められているのは、単なるデジタル化ではなく、人に依存してきた確認・判断・指示のプロセスを、組織で再利用できるナレッジへ変えることです。特に建設・インフラ領域では、現場ごとに状況が異なり、熟練者の判断が品質や安全を左右します。こうした暗黙知を、日常業務の中で自然に残せる仕組みが重要になっています。

展示ブースの見どころ：熟練者の判断を「映像＋音声＋AI」で現場ナレッジ化

シンクリモートは、遠隔地の熟練者が現場映像を見ながら、若手や協力会社に対してリアルタイムに確認・指示・支援できるツールです。現場での会話や判断を記録として残すことで、単発の指導で終わらせず、後から振り返り、チーム内で共有し、次の現場で再利用できる状態をつくります。

さらに、AIによる会話解析や要約を活用することで、若手個人には「答え」だけでなく、判断に必要な周辺知識や確認観点をフィードバックできます。組織としては、現場で起きたつまずきや質問を集約し、教育担当者や管理者へ還流させることで、教育内容の改善や標準化につなげることができます。

会場では、シンクリモートの操作感に加え、現場の会話や判断をどのように蓄積し、人材育成・技能継承に活かすのかを紹介します。また、展示ブース内では1日3回の実演セミナーを実施し、実際の利用シーンを交えながら、現場DXを定着させるための活用方法をわかりやすくご紹介します。

クアンドは、こうした仕組みを“次世代OJT”と位置づけ、個人の成長と組織学習を同時に進める現場DXを提案します。

出展情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/68726/table/95_1_4f8b8c6aad03a9cb0253939002e08f4a.jpg?v=202605141051 ]展示会来場登録 :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/industrial-dx-osaka株式会社クアンド（英文社名：QUANDO,Inc.）

「地域産業・レガシー産業のアップデート」をミッションに掲げる福岡・北九州発のスタートアップ。経済産業省のスタートアップ育成プログラムJ-Startup2023の選定企業に認定。2024年12月に宮崎県の建設関連業「南都技研」をM&Aし、SaaS×リアル産業との融合により、人手不足の解決と新たな価値創造に挑む。



創業：2017年4月25日

所在地：福岡県北九州市八幡東区枝光2-7-32

事業内容：現場に特化した遠隔支援のためのビデオ通話ツール「SynQ Remote（シンクリモート）」を開発・提供

代表者：代表取締役CEO 下岡 純一郎

企業HP：https://www.quando.jp/

製品紹介：https://www.synq-platform.com/