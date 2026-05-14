71歳の快挙に鳴り止まぬ拍手 創業50周年の明日香野がマッスルゲート千葉大会に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、「マッスルゲート千葉大会」（5/9・浦安市文化会館）に参加。鍛え抜いた肉体をステージで披露する選手の皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349195/images/bodyimage1】
2026年で10年目のシーズンを迎えたマッスルゲートは、初心者からベテランまで、幅広く参加できるボディコンテストシリーズです。全国各地で開催されており、各大会の成績上位者はシリーズ最高峰・ゴールドジムジャパンカップに出場できます。
翌10日には愛知春季大会が続き、同じ週末に異なる会場での開催となりましたが、千葉大会もにぎわいました。ひときわ衆目を集めたのは、ボディビル一般の部65kg以下級でした。71歳の井田高次選手が3位に入る素晴らしいパフォーマンスを披露。年齢を超越した筋肉量に、会場から鳴り止まない拍手が送られました。
大会によると、70歳を超えた選手が3位以内に入ったのはおそらく初の快挙とのことです。
明日香野は「桜わらび餅・あんころ餅」をお渡し。先の西東京大会でも明日香野の和菓子を受け取った経験を持つ選手からは「またこれが食べられる！」とのお声をいただきました。また、競技終了後に食べようと取っておいたところ、5歳の娘さんに先を越されてしまったという微笑ましいエピソードもありました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349195/images/bodyimage2】
マッスルゲートは2017年に江の島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国各地で開催されています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを拠点とすることで全国展開を実現しました。
明日香野は、ゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会に和菓子をお届けする「応援団」として参加を続けています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることができます。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で満たしていくこと。その積み重ねが、日々の挑戦を支える力になると私たちは考えています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような大会や地域のイベントを通じて、リアルなコミュニティを応援し、皆さまとの共創コミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大 会 ：マッスルゲート千葉大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2026年5月9日（土）
開催地 ：浦安市文化会館（千葉県浦安市猫実1-1-2）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349195/images/bodyimage3】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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2026年で10年目のシーズンを迎えたマッスルゲートは、初心者からベテランまで、幅広く参加できるボディコンテストシリーズです。全国各地で開催されており、各大会の成績上位者はシリーズ最高峰・ゴールドジムジャパンカップに出場できます。
翌10日には愛知春季大会が続き、同じ週末に異なる会場での開催となりましたが、千葉大会もにぎわいました。ひときわ衆目を集めたのは、ボディビル一般の部65kg以下級でした。71歳の井田高次選手が3位に入る素晴らしいパフォーマンスを披露。年齢を超越した筋肉量に、会場から鳴り止まない拍手が送られました。
大会によると、70歳を超えた選手が3位以内に入ったのはおそらく初の快挙とのことです。
明日香野は「桜わらび餅・あんころ餅」をお渡し。先の西東京大会でも明日香野の和菓子を受け取った経験を持つ選手からは「またこれが食べられる！」とのお声をいただきました。また、競技終了後に食べようと取っておいたところ、5歳の娘さんに先を越されてしまったという微笑ましいエピソードもありました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349195/images/bodyimage2】
マッスルゲートは2017年に江の島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国各地で開催されています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを拠点とすることで全国展開を実現しました。
明日香野は、ゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会に和菓子をお届けする「応援団」として参加を続けています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることができます。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で満たしていくこと。その積み重ねが、日々の挑戦を支える力になると私たちは考えています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような大会や地域のイベントを通じて、リアルなコミュニティを応援し、皆さまとの共創コミュニケーションを図ってまいります。
大 会 ：マッスルゲート千葉大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2026年5月9日（土）
開催地 ：浦安市文化会館（千葉県浦安市猫実1-1-2）
公式サイト：https://musclegate.jp/
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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