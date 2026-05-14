株式会社吉兵衛（本社：神戸市中央区、代表取締役：上林 守）は、1979年に創業し、かつ丼を中心とした料理を提供する老舗「かつ丼吉兵衛」にて日頃のご愛顧への感謝を込めて、特別な感謝祭を2026年5月27日(水)に開催します。

【かつ丼吉兵衛】感謝祭

いつもかつ丼吉兵衛をご利用いただき、ありがとうございます。 かつ丼吉兵衛は、日頃のご愛顧に感謝を込めて5月27日限定で感謝祭を開催します。 公式アプリにて「感謝祭クーポン」を配信。あっさりと肉質柔らかな背ロースを使用した玉子とじかつ丼の並盛（通常880円）が600円でお楽しみいただけます。 クーポンは1個～5個セットまで5種類を配信。おひとり様はもちろん、ご家族やお友達とのご利用もお勧めです。 ご利用の際は、事前に必ず「感謝祭クーポン」の詳細をご覧いただきますようお願いいたします。

《クーポン概要》 内容：背ロース玉子とじかつ丼 並盛 880円→600円 使用可能日：2026年5月27日（水） ご利用条件：かつ丼吉兵衛公式アプリへの会員登録 注意点： ・サイズ、味、肉の部位の変更、トッピングの追加はお断りします。 ・他種クーポン（赤だし特価など）と併用してのご利用いただくことは出来ません。 ・「感謝祭クーポン」を複数枚ご利用いただくことは可能です。 ・券売機の場合、1会計につき1枚のご利用となりますので、同クーポンを複数枚ご利用の場合はお会計を分けてご利用ください。 ・ネット注文によるかつ丼吉兵衛テイクアウトサービス、デリバリーサービスではご利用いただけません。

開催店舗

【兵庫県神戸市】三宮本店、旭通店、プロメナ神戸店、元町店 【兵庫県西宮市】今津港町店 【大阪府大阪市】東梅田店、なんば道具屋筋店 【東京都豊島区】池袋東口店 ご来店時は営業時間を公式ホームページでご確認ください。

かつ丼吉兵衛公式アプリ

https://www.yoshibei.co.jp/

「感謝祭クーポン」をご利用いただくには、かつ丼吉兵衛 公式アプリのダウンロードと会員登録をしていただく必要がございます。事前にダウンロードと会員登録をお願い申し上げます。 かつ丼吉兵衛 公式アプリでは毎月お得なクーポンを配信したり、店舗情報などもご覧いただけます。ぜひご活用ください。 iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6670603195 Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yoshibei.app

かつ丼吉兵衛の最新情報をチェック

期間限定商品やお得な情報は公式SNSでも配信中。 X(Twitter): https://twitter.com/Yoshibeidon Instagram: https://www.instagram.com/xxyoshibeixx/ Facebook: https://www.facebook.com/katsudonyoshibei YouTube: https://youtube.com/channel/UCQs7ynAkFP3txeRLoWPWvgg?si=HH0W #かつ丼吉兵衛

かつ丼吉兵衛について

1979年、神戸・三宮市場にて「かつ丼 吉兵衛」を創業しました。当時はカウンター6席1坪弱の小さな店からスタートし、2010年には株式会社吉兵衛を設立しました。 現在は直営店7店舗とFC店1店舗の合計8店舗を展開しております。 1979年の創業以来、試行錯誤を重ね辿り着いた飽きの来ないあっさり味の玉子とじかつ丼を提供しております。 とんかつは創業当時から使用している、肉肉しい味わいの「肩ロース」とあっさり肉質柔らかな「背ロース」の2種類から肉の部位を選んでいただき、サクサク感を大切にしたパン粉をまぶし、油でカラッと揚げております。 テンポよくカットしたカツを、門外不出の出汁に入れ、タイミングを見計らい卵をかけます。 最後にネギをのせ、ご飯の上に盛りつければ吉兵衛の玉子とじかつ丼の完成です。