【TAC弁理士講座】5/18(月) 『令和８年度論文式試験ズバリこれが出る！』無料オンラインセミナー開催！

TAC株式会社

弁理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、弁理士試験合格を目指す方を対象とした無料オンラインセミナーを、5/18(月) に開催いたします。

小松講師がこれまでの経験を総動員して、出題予想を行います。

・特許法・実用新案法 第１問 論点ベスト５

・特許法・実用新案法 第２問 論点ベスト５

・意匠法 論点ベスト５

・商標法 論点ベスト５

・論文対策オプション講座の使い方

・論文本試験までの過ごし方

実施概要

■日時：5/18(月) 19:00～19:45 （※セミナー30分前後＋質疑応答）

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■対象：令和８年度 短答式・論文式試験受験者 短答式試験免除者

※どなたでもご参加いただけます。

■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_gd_gd.html

担当講師

小松純講師（TAC弁理士講座専任講師）

2000年弁理士登録。2001年より弁理士講座を担当。

現在は特許事務所の経営もしつつ、TAC弁理士講座専任講師として教壇に立つ。

■弁理士とは？

弁理士は、特許法等を代表とする「知的財産法」を取り扱う法律家です。

「知的財産法」の対象は、知的財産などから生み出されるアイデア等であり、取扱いには高度な専門性が求められます。また、産業財産権（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の取得や紛争解決は、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。

弁理士は、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行うことができる、唯一の国家資格者です。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benri_sk_info.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/