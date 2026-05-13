J.LEAGUE×FREAK′S STORE第2弾！“12人目”としてスタンドで闘う全てのサポーターへ向けたコレクション！J.LEAGUEオフィシャルロゴに加え、2026年J1所属全20クラブが集結！

J.LEAGUE×FREAK'S STORE Matchday 2

株式会社デイトナ・インターナショナル

「J.LEAGUE」×「FREAK'S STORE」による最新コレクションが、5/15(金) 正午12：00に販売開始！



ピッチに立つことはなくても、声を枯らし、想いを重ね、クラブとともに闘う――。

そんな“12人目のメンバー”であるサポーターたちへ向けた、新たなウェア＆グッズを展開。

Jリーグオフィシャルロゴをはじめ、2026年J1リーグ所属全20クラブ、それぞれの象徴的なエンブレムをデザインに採用。第二弾となる今回は、Tシャツやショートパンツといったアパレルに加え、バックパック、キャップ、タオルマフラー、リボンマグネットなど、スタジアム観戦を彩る雑貨類まで幅広くラインナップ！

単なる“応援グッズ”ではなく、街でも自然に楽しめるファッションとして落とし込んでおり、クラブカラーやエンブレムに込められた誇りを、日常のスタイルへと昇華したアイテム群は、試合の日はもちろん、日々のライフスタイルの中でもサポーターとしてのアイデンティティを感じさせてくれるはず！

スタンドから送る歓声も、クラブを支える大切な力のひとつ。

“Not on the pitch, but we fight from the stands, united as the 12th member.”

その想いを体現する、「J.LEAGUE」×「FREAK'S STORE」ならではのコレクションをぜひお楽しみください。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1073005

展開アイテム

J.LEAGUE OFFICIALTシャツ \6,490 tax inショートパンツ \7,480 tax inバックパック

\8,250 tax in

リボンマグネット

\2,750 tax in

タオルマフラー

\2,750 tax in

UVカットキャップ

\4,950 tax in

※キャップのみ5月下旬発送予定。

鹿島アントラーズ水戸ホーリーホック浦和レッズジェフユナイテッド千葉柏レイソルFC東京東京ヴェルディFC町田ゼルビア川崎フロンターレ横浜F・マリノス清水エスパルス名古屋グランパス京都サンガF.C.ガンバ大阪セレッソ大阪ヴィッセル神戸ファジアーノ岡山サンフレッチェ広島アビスパ福岡V・ファーレン長崎

※各クラブのアイテムプライスは、J.LEAGUE OFFICIAL と同額です。

販売日と各クラブ展開店舗

★5月15日（金）12:00～

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」にて発売開始。

https://www.daytona-park.com/feature/10730055

★5月16日（土）～

以下記載のFREAK'S STORE店舗

※全店舗抽選販売を実施いたします。

※抽選時間、場所の詳細は各店舗のインスタグラムにてご確認ください。

■全クラブラインナップ

DaytonaPark（オンラインストア）

FREAK'S STORE渋谷

FREAK'S STORE京都



■各クラブ展開店舗

【鹿島アントラーズ】

"The Camp" FREAKS STORE

【水戸ホーリーホック】

"The Camp" FREAKS STORE

【浦和レッズ】

FREAK'S STOREららぽーと富士見

FREAK'S STOREルミネ大宮

【ジェフユナイテッド千葉】

FREAK'S STOREららぽーとTOKYO-BAY

【柏レイソル】

FREAK'S STOREららぽーとTOKYO-BAY

【FC東京】

FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE

FREAK'S STOREルミネ立川

【東京ヴェルディ】

FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE

FREAK'S STOREルミネ立川

【FC町田ゼルビア】

FREAK'S STORE町田モディ

【川崎フロンターレ】

FREAK'S STOREラゾーナ川崎プラザ

【横浜F・マリノス】

FREAK'S STOREららぽーと横浜

FREAK'S STOREルミネ横浜

【清水エスパルス】

FREAK'S STORE静岡

【名古屋グランパス】

FREAK'S STOREららぽーと愛知東郷

【京都サンガF.C.】

FREAK'S STORE京都

【ガンバ大阪】

FREAK'S STOREららぽーとEXPOCITY

【セレッソ大阪】

FREAK'S STORE天王寺ミオ

【ヴィッセル神戸】

FREAK'S STORE阪急西宮ガーデンズ

【ファジアーノ岡山】

FREAK'S STORE岡山

【サンフレッチェ広島】

FREAK'S STORE広島パルコ

【アビスパ福岡】

FREAK'S STOREアミュプラザ博多

【V・ファーレン長崎】

FREAK'S STOREみらい長崎ココウォーク

FREAK'S STORE／フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram：https://www.instagram.com/freaksstore_official/