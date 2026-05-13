株式会社東陽テクニカにプレミアム優待倶楽部を導入　株主様との関係強化へ

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させたデジタル株主管理プラットフォーム「プレミアム優待倶楽部」を、株式会社東陽テクニカ（本社：東京都中央区、代表取締役：高野 俊也、以下「東陽テクニカ」) が株主優待制度の新設にあたり、導入いたします。

2026年以降、毎年９月末日の東陽テクニカの株主名簿に記載または記録された300株以上保有の株主様が対象となります。

株主優待制度新設の目的

１.株主還元の拡充による株主の皆様との関係強化

２.株式の流動性向上及び投資家層の拡大により、さらなる企業価値の向上を図る

導入される株主優待制度の概要について

東陽テクニカの株主様は、専用のWEBサイト「東陽テクニカ・プレミアム優待倶楽部」を通して進呈される株主優待ポイントを利用して、厳選されたブランド牛やお米などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。

また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」（https://portal.premium-yutaiclub.jp/ ）にて宿泊チケットや高級ワイン等のより幅広いラインナップの優待品との交換や、ふるさと納税にご利用いただけます。（https://premium-yutaiclub.satori.site/furusato ）

【進呈条件】毎年９月末日の株主名簿に300株以上保有する株主様として記載または記録されること。

【繰越条件】毎年９月末日の株主名簿を基準とし、３月末日、９月末日の株主名簿に同一株主番号で連続３回以上記載または記録され、かつ300株以上継続保有されている場合にのみ繰り越すことができ、最大２回分まとめて交換することができます。

９月末日の権利確定日までに「株式の全売却」「証券会社の貸株サービスのご利用」「ご本人様以外への名義変更及び相続」ほか、その他事由により株主番号が変更された場合は、当該ポイントは失効となり、繰り越しはできませんので、十分にご留意ください。

【プレミアム優待倶楽部ポイント交換商品】

プレミアム優待倶楽部では、全国各地の銘品・美食・上質なライフスタイルアイテムなど、約5,000種類の厳選された商品ラインアップを取り揃え、ワンランク上の“選ぶ楽しみ”をご提供しています。

※掲載写真は一例です。商品・内容は変更となる場合がございます。

■＜京寿楽庵＞宇治抹茶バウム 宴 9個

［5,000ポイント］



元禄年間創業の老舗「丸久小山園」の宇治抹茶を使用した上品で芳醇な香りが広がるバウムクーヘン。

優しい甘さの小豆の焼きドーナツに厚みのある波型クッキーに、口どけの良いクリームをサンドしたヴァッフェルもご一緒に。

■宮崎牛 サーロイン ステーキ用 340g

［10,000ポイント］

きめの細かな霜降りがもたらすジューシーでやわらかな脂肪は、芳醇なコクでありながらもしつこくなく、口の中で溶け出します。

賞味期限：出荷日より冷凍90日

■日本ワイン／シャトージュン／ROUGE2023 富士の夢／赤ワイン受賞／ワイン 750ml

［14,000ポイント］

日本有数のブドウの里、山梨県勝沼町に居を構えるジュングループ直営のワイナリーシャトージュン。

国際品種として認められた、日本を象徴する名を冠した品種「富士の夢」の洗練されたフルボディの赤ワインを是非お愉しみください。

株主様限定の特設ウェブサイト「東陽テクニカ・プレミアム優待倶楽部」のサイト公開は2026年12月を予定しております。（https://toyo.premium-yutaiclub.jp/）

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

◆株式会社東陽テクニカについて

株式会社東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資やM&A による成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.toyo.co.jp/ ）

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://portal.premium-yutaiclub.jp/ ）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/ ）

*1：2024年度の実績 （ プレミアム優待倶楽部プラットフォーム全体の合計交換・取引数 ）

*2：プレミアム優待倶楽部PORTAL 登録商品数

*3：登録株主数、導入企業数は2025 年8月1日時点の数値

■株式会社ウィルズのIR支援事業