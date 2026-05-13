Kia PBV日本初上陸

Kia PBVジャパン、直営ディーラー第1号店「Kia PBV 東京西」をオープン

- Kiaは双日とのパートナーシップのもと、

EVバンシリーズ「Kia PBV」の日本初上陸を始動します-

韓国ソウルと東京, 2026年5月13日 /美通社/ -- 双日株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長CEO：植村幸祐）の100％子会社であるKia PBVジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田島 靖也、以下「Kia PBVジャパン」）は、日本国内における第1号店となる直営ディーラー「Kia PBV 東京西」を2026年5月15日（金）に営業を開始します。これにより、「Kia PBV」の日本初上陸がいよいよ始まります。



（左から）Kia PBVジャパン株式会社 代表取締役社長 田島 靖也（たじま やすなり), Kia Corporation 副社長 キム・サンデ氏 （来賓）



「Kia PBV 東京西」では、Kia Corporation（本社：韓国・ソウル、President & CEO：ソン・ホソン、以下「Kia」）が開発したEVバンシリーズ「PBV（Platform Beyond Vehicle）」の第一弾モデルとなる、「Kia PV5カーゴ（2人乗り貨物バン）」および「Kia PV5パッセンジャー（5人乗り乗用バン）」の実車を展示します。さらに、試乗を通じてKiaブランドの魅力を体感することができます（実車展示は5月下旬頃、試乗は6月上旬頃より開始予定）。

またKia PBVジャパンは、主に自治体および大手法人向けに直接販売を行うとともに、地域ごとにきめ細かな販売・サービス体制を構築するため、全国でディーラー網の拡大を進めています。

第一段階として、直営ディーラー「Kia PBV 東京西」に加え、厚木・町田・名古屋・三重・岡山・福岡にもディーラーを開設し、2026年度中には1,000台の販売を計画しています。

＊「Kia PBV 東京西」概要

・所在地：東京都西東京市田無町7 丁目19-25

・店舗名：Kia PBV 東京西

・敷地面積：2,292㎡

・ショールーム面積：377㎡

・常時展示台数：4～6台

・サービスベイ数：3ベイ＋検査ライン

＊Kia「PBV」について

「PBV」は、Kiaが蓄積した技術を注ぎ込んで開発したEV専用プラットフォームを基盤に、さまざまなボディや仕様を組み合わせることで、低床・フラットな構造と広い車内空間を実現しました。メーカーが用途を想定して仕様を定める従来の「規格型」のクルマとは異なり、ユーザーの用途やニーズに合わせて拡張・カスタマイズできる多目的EVモビリティです。

また、Electrifying.comのアワードや、News UK主催「2025年 News UKモーターアワード」でも「バン・オブ・ザ・イヤー」に選出されたほか、Parkers主催「2026 Parkers バン・アンド・ピックアップ・アワード」では「バン・オブ・ザ・イヤー」と「ベストEVバン」の2冠を獲得しています。

さらに、PV5カーゴは最大積載状態での一充電走行距離「693.38km」（欧州における市販車で、特定の運転環境・方法による）を達成した小型商用EV（eLCV）として、ギネス世界記録にも認定されました。

こうした評価を背景に販売も好調で、2026年第1四半期におけるPV5の世界販売台数は8,113台に到達しました。欧州では英国で1,921台、ドイツで1,262台、デンマークで1,143台、フランスで625台を販売し、小型商用EV（eLCV）市場で9.0％のシェアを獲得しています。

以上の通り海外で高い評価を受け、販売も好調なPV5を国内で展開するにあたり、Kia PBVジャパンは、その独自の強みと顧客価値を「SMART」というコンセプトとして提示しています。

＊PV5の「SMART」コンセプトについて

S ：Silent Mobility＝静かな走行

EVならではのスムーズな加速と高い静粛性に加え、リアサスペンションに採用されたトーションビーム式コイルスプリングにより、快適な乗り心地と安定性を両立します。ドライバーの疲労軽減に寄与するとともに、早朝・夜間の市街地でも騒音を抑えた運行が可能です。

M ：Modular Expansion＝架装・アクセサリーによる拡張性

国内での架装を前提とした設計思想のもと、架装メーカーとの連携を推進します。多彩なアクセサリーにより柔軟なカスタマイズが可能で、用途に応じた最適な仕様構築を実現します。

A ：Accessible Low Floor＝アクセスが容易な低床構造

フラットな低床フロアにより、子どもから高齢者までスムーズな乗降が可能です。貨物の積み下ろし効率も高く、作業負担の軽減に寄与します。

R ：Roomy Interior＝広い車内空間

専用EVプラットフォームの採用により、広く無駄のない室内空間を実現します。乗用仕様では大人5人が快適に着座でき、カーゴ仕様では大容量かつフラットな荷室により高い積載効率を確保します。

T ：Total Safety＝総合的な安全性能

先進運転支援システム（ADAS）を標準装備します。多方向展開エアバッグと高剛性ボディにより衝突時の乗員保護性能を確保し、良好な視界性能とあわせて、日常業務から長距離運行まで高い安心感を提供します。

日本国内において、小型商用EV（eLCV）の選択肢は現時点では限定的です。PV5は、物流・旅客企業にとってカーボンニュートラルに向けたソリューションとなり得るほか、エネルギー価格の変動が続く環境下での電動化による運行コストの安定化にも寄与します。あわせて、快適性や安全性能を通じたドライバーの負担軽減により、人材確保の観点からも貢献できると考えています。さらに地方自治体においては、地域交通の確保に加え、災害時の非常用電源としての活用も期待されます。

個人のお客様に向けても、広々とした室内空間や、野外でも活用可能な車載バッテリーの利便性に加え、キャンピングカーへの架装など、日々の移動から週末の車中泊・旅行まで幅広い用途でご活用いただけるモビリティとなることを目指します。

また、アフターサービス体制の早期構築に向け、高度な技術・設備を有する自動車修理事業者の全国ネットワークであるBSサミット事業協同組合（本部：東京都中央区、理事長：石井英幸）と提携いたしました。同組合傘下のサービス工場のうち、第一段階としてEV対応設備を有し、既に提携している50拠点以上を指定サービス工場として認定する予定です。今後もアフターセールス体制を拡大してまいります。補修部品についても、横浜にKia PBVジャパン専用倉庫を設け、お客様に補修部品を迅速にお届けする体制を整備いたしました。

【一般からのお問い合わせ先】

Kia PBVジャパン カスタマーセンター：0120-88-1121

公式サイト お問い合わせフォーム：https://www.kia.com/jp/contact-us/contact-us

【メディアからの問い合わせ先】

Kia PBVジャパン 広報担当 林、竹中

TEL：林（080-5910-5604）、竹中（080-6517-5902）

Mail：林（hayashi.eri@sojitz.com）、竹中（takenaka.hideo@sojitz.com）

※リリース掲載のオフィシャル画像は、下記URLよりダウンロード可能です。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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