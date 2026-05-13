マーフィード、横浜銀行と3億円のコミットメントライン契約を締結

株式会社マーフィード

株式会社マーフィード（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田比呂志、以下「マーフィード」）は、株式会社横浜銀行（本店：神奈川県横浜市）との間で、3億円のコミットメントライン契約を締結したことをお知らせいたします。

■今回締結したコミットメントラインの概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/178382/table/12_1_1b91a9b1233a73c67656d9a766f77f7c.jpg?v=202605131152 ]■背景および目的

本契約は、あらかじめ設定された融資枠の範囲内で、必要に応じて迅速に資金調達が可能となるコミットメントライン契約であり、マーフィードの財務的な柔軟性を高めるとともに、成長戦略に基づく投資を機動的に実行するための体制構築を目的としています。

今回の契約締結は、マーフィードの事業基盤および成長性に対する金融機関からの評価を背景とするものであり、安定した資金調達力のもと、より戦略的な事業運営を推進していくものです。

マーフィードはこれまで、逆浸透膜（RO膜）技術を中核とした製品開発およびメンテナンスサービスを強みに、家庭用から業務用・産業用まで幅広い領域で浄水関連事業を展開してきました。近年では、拭き上げ作業を不要とする洗車専用超純水システム『HYPER WATER（ハイパーウォーター）』による洗車市場への展開を加速させるとともに、幅広いニーズに応じた浄水器のレンタル事業の拡大にも取り組んでいます。

こうした成長戦略のもと、今後は本契約により確保した資金調達枠を活用し、組織体制の強化、設備投資、IT投資およびDX推進による業務の効率化・高度化など、将来の成長に向けた先行投資を積極的に推進していきます。あわせて、市場環境の変化にも柔軟に対応しながら、持続的な事業成長と企業価値の向上を図っていきます。

【株式会社マーフィードについて】

1990年創業。逆浸透膜に関する技術力・ノウハウを強みに、家庭用から業務用・産業用まで幅広い製品、全国でメンテナンスサービスを展開する浄水装置の専門メーカーです。主力の洗車専用超純水システム『HYPER WATER』は、全国の自動車ディーラーやサービスステーション（SS）をはじめ、バス・タクシー・レンタカーなどのモビリティ事業者への導入が拡大。水処理技術を通じて、洗車品質の向上とオペレーション効率化を実現し、現場を止めない安定運用を支えています。

・ 所在地： 神奈川県横浜市中区相生町3-56-1 KDX横浜関内ビル10F

・ 代表者： 代表取締役 池田 比呂志

・ URL： https://www.marfied.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マーフィード 事業推進部

電話：045-228-1147（代表） / メール：hw-info@marfied.co.jp