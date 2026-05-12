AI時代を勝ち抜くエンジニアの攻略法とは？LF Education MEGA MAY 最大65％オフ - 2026年5月21日 8:59AM JSTまで

The Linux Foundation JapanAI時代を勝ち抜くエンジニアの攻略法とは？LF Education MEGA MAYセール - 最大65％オフ 5月21日8:59AM JSTまで

Linux Foundation Education (LF Education) の MEGA MAYセール(https://training.linuxfoundation.org/ja/mega-may-2026/) がスタートしました！キャリアを主体的に切り拓くために必要なすべての製品が 最大65%オフ になります。

クラウドネイティブの世界に初めて飛び込む人も、次の認定取得でスキルを一段引き上げたい人も、あるいは最新の技術環境における「ボス級」の難題に立ち向かおうとしている人も、今こそ必要なスキルをパワーアップするチャンスです。

AIはかつてないスピードでゲームのルールを変えています。業界は次々と新たな障壁を投げかけてきます。しかし、ニュースの見出しには決して載らない「攻略法」があります。それは、「AIは勝手には動かない」ということです。モデルは自律的に学習しませんし、プラットフォームが魔法のように拡張することもありません。基盤となるインフラやクラウドネイティブ技術スタックを理解しているエンジニアこそが、他の人が行き詰まる難関を突破していくのです。その一人を目指して、必要なリソースをMEGA MAYセールで手に入れましょう。

- キャンペーンサイト : https://training.linuxfoundation.org/ja/mega-may-2026/(https://training.linuxfoundation.org/ja/mega-may-2026/)- キャンペーン期間 : 2026年5月21日 8:59AM (日本時間) まで- 割引コード :65%オフ 認定試験を65%オフ + THRIVE-ONEサブスクリプションを追加 https://training.linuxfoundation.org/ja/mega-may-2026/(https://training.linuxfoundation.org/ja/mega-may-2026/)60%オフ バンドル MM26BUN (パワーバンドル MM26PB) | 50%オフ Kubestronautバンドル MM26K8BUN 、インストラクター主導コース MM26ILT 、個別 (トレーニング、認定、SkillCred) 50%オフ MM26CC

購入時にCoupon Code欄に割引コードを入力してください。

認定試験は、12か月間 2回まで受験可能、eラーニングコースは、12か月間いつでも受講可能 です

最大のパワーアップを手に入れる

Mega Mayセール期間中、認定試験 ＋ THRIVE-ONE年間サブスクリプションのセットが65%オフ！ このバンドルには、キャリアを加速させるために必要なすべてが含まれています。

- お好きな認定試験- eラーニング・全カタログへの1年間アクセス権 ＋ コース修了ごとのデジタルバッジ発行- 購読者限定マイクロラーニングへの無制限アクセス（毎週更新）- すべてのSkillCredsへのアクセス- 次回購入時に使える40%OFFクーポン- 開催確定 (Guaranteed-to-run) インストラクター主導コースを50%割引でご利用いただけます- 1ドルの支出につき1つの「Tux Reward」ポイントを付与AI時代の厳選バンドル

コースと認定試験を組み合わせることで、効率的に経験値 (XP) を稼ぐことができます。60%オフになる12種類以上のラインナップから、キャリアを次のレベルへ引き上げるコンボをお選びください。

- Kubernetes Fundamentals (LFS258) + CKA 試験- Kubernetes for Developers (LFD259) + CKAD 試験- Kubernetes Security Essentials (LFS260) + CKS 試験- Linux System Administration Essentials (LFS207) + LFCS 試験- Kubernetes and Cloud Native Essentials (LFS250) + KCNA 試験

日本語版のバンドル(https://training.linuxfoundation.org/ja/full-catalog/?_sft_solution_type=japanese-training-certification&trp-form-language=ja)も対象です！

Kubestronautの称号をアンロック

クラウドネイティブにおける最高峰の称号を手に入れませんか？達成を支援する5つのバンドルが50%OFFとなります。

- Golden Kubestronaut: 通常 ＄4,229 → 特別価格 ＄2,115- Kubestronaut to Golden Kubestronaut アップグレード: 通常 ＄2,669 → 特別価格 ＄1,335- Kubestronaut: 通常 ＄1,645 → 特別価格 ＄823- CKA to Kubestronaut アップグレード: 通常 ＄1,235 → 特別価格 ＄618- CKAD to Kubestronaut アップグレード: 通常 ＄1,235 → 特別価格 ＄618認定試験 ＆ コース

特定のスキルだけを補強したい方へ。以下のアイテムがすべて50% OFFとなります。

- 認定試験- eラーニングコース- ライブ / バーチャル / インストラクター主導コース

Mega Mayは年に一度の祭典です。キャリアに必要なあらゆるパワーアップを収集するなら、今がその時です。コアスキルの強化、クラウドネイティブへの転身、あるいは次の認定資格の取得など、セールを活用して、より速く、より遠くへ進みましょう。

制限事項 : 本プロモーションは、2026年5月12日から2026年5月20日 23:59 (UTC) までの期間に、対象のクーポンを使用して上記製品を購入されたすべての方に適用されます。他のeラーニング、講師対面式コース、バンドル、認定資格の組み合わせには適用されません。プロモーション価格は、新規および個人での購入のみに限定されます。他の割引との併用はできません。THRIVE-ONE年間プランの割引は初年度に適用されます。THRIVE-ONE月額プランの割引は最初の3ヶ月間に適用されます。THRIVE-ONE + 認定試験の割引（認定試験価格の65%引き）は自動的に適用され、他のクーポンと併用することはできません。