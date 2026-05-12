登壇スタートアップの募集を開始！日本最大級の規模を誇るオープンイノベーションサミット「OPEN INNOVATION SUMMIT 2026」内「STARTUP PITCH」

株式会社eiicon

「STARTUP PITCH」登壇スタートアップを募集！日本最大級の規模を誇るオープンイノベーションサミット「OPEN INNOVATION SUMMIT 2026」

株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、日本最大級の規模で開催するオープンイノベーションサミット「OPEN INNOVATION SUMMIT 2026（略称 OI SUMMIT：オーアイサミット 以下 本サミット 2026年9月11日開催）」にて実施する「STARTUP PITCH」の登壇スタートアップの募集を開始したことをお知らせします。

https://auba.eiicon.net/oisummit/startup-pitch(https://auba.eiicon.net/oisummit/startup-pitch)

本ピッチは、大企業・自治体・投資家・支援機関など多様なプレイヤーが集結する同カンファレンスにおいて、スタートアップの事業・技術・ビジョンを発信し、具体的な共創機会の創出を目的に実施するものです。

eiiconはこれまで、オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」をはじめとした各種支援を通じて、企業とスタートアップの共創を数多く創出してきました。本サミットは、これまでの取り組みの集大成として、多様な業界・領域のプレイヤーが一堂に会し、新たな事業創出のきっかけを生み出す場として開催します。

また、本「STARTUP PITCH」では、社会課題の解決や産業変革に資するスタートアップを広く募集し、登壇機会を提供することで、より実践的な共創の加速を目指します。

2,000名規模の経営者・新規事業責任者が集う

「OI SUMMIT (オープンイノベーション・サミット) 」内メインコンテンツ、

STARTUP PITCHの登壇企業を募集します！

■「OPEN INNOVATION SUMMIT 2026」内「STARTUP PITCH」

登壇スタートアップ募集について

カンファレンス内で実施するスタートアップによるピッチセッションです。

当日は、共創パートナーとして名乗りをあげた事業会社がその場で共創判断を行い、具体的な共創のきっかけ創出や、成長性への評価を得る機会となります。

評価されるのは単に“強い”スタートアップではなく、「誰と・何を掛け合わせ、どんな市場をひらくか」という構想力と伸びしろ。共創可能性・事業成長性の高さを評価されることで、対外的な認知向上や今後の事業展開の加速にもつながります。

下記ご案内をご確認の上、ぜひエントリーください。

共創を武器に、次の成長を描くスタートアップの挑戦をお待ちしています。

□募集対象領域

本ピッチでは事業会社との共創を通じて取り組みたい領域として、以下3つの応募カテゴリを設定しています。

１. 社会インフラ・産業システム

社会・産業基盤の持続可能性向上

（インフラ維持管理／物流・サプライチェーン

／人手不足対応・省人化／製造・建設・現場DX 等）

２. ライフスタイル・ヘルスケア

健康・暮らし・働き方の質の向上

（食・住まい・生活支援／働き方・ウェルビーイング／健康・医療・介護 等）

３. 環境・サステナビリティ

環境負荷軽減と持続可能な社会の実現

（資源循環・アップサイクル／脱炭素・気候変動対応

／省エネルギー・再エネ活用／自然環境・生態系保全 等）

※応募時には、上記3カテゴリのうち、共創により取り組みたい領域を選択いただきます。



□OPEN INNOVATION SUMMIT 2026内メインコンテンツ

「STARTUP PITCH」

MC 田村 淳 氏 タレント

審査員

守屋 実 氏 新規事業家(R)

大櫃 直人 氏

株式会社ミダスキャピタル 専務取締役パートナー/元みずほ銀行 常務執行役員 審査員 他

□募集概要

募集対象：上記領域に該当するスタートアップ企業

登壇機会：OPEN INNOVATION SUMMIT 2026内「STARTUP PITCH」

開催日時：2026年9月11日（金）15:30-16:45

会場：赤坂インターシティコンファレンス

□応募方法

以下エントリーフォームよりご応募ください。

https://forms.gle/D1K92g8XNYPTd1ry7(https://forms.gle/D1K92g8XNYPTd1ry7)

※選考通過企業のみご登壇となります。

※選考通過企業、ご登壇社におかれましては、前後の待機時間含めたお時間確保をお願いいたします

※その他詳細な応募条件・スケジュール等はフォーム内をご確認ください。

□選考スケジュール

エントリー：～6月29日（月）17:00

書類選考・面談選考：～7月中旬

登壇企業決定：7月下旬

経営層・新規事業責任者が共創を目指し一堂に集結！

「OPEN INNOVATION SUMMIT 2026（OI SUMMIT 2026）」

開催概要

スタートアップ・大企業・自治体・投資家などが集結し、新たな共創機会を創出する日本最大級のオープンイノベーションカンファレンスです。

本年度開催では、より実践的な共創創出にフォーカスし、多様なセッション・展示・マッチング機会を提供する予定です。

開催日時： 2026年9月11日（金）10:00-20:00

会場： 赤坂インターシティコンファレンス

東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 3F・4F

（東京メトロ 銀座線・南北線 溜池山王駅14番出口方面よりビル直結）

（同 丸の内線・千代田線 国会議事堂前駅もご利用いただけます）

来場者数（予定）： 2,000名

※経営層、および大手企業～スタートアップ企業のオープンイノベーション責任者・担当者

主催： 株式会社eiicon

参加費（価格はすべて税込）：

BASIC PASS： 24,500円（2026年6月30日（火）まで50%OFF 通常 49,000円）

MEMBER PASS： 14,700円（AUBA会員価格 2026年6月30日（火）まで70%OFF）

VIP PASS： 120,000円

公式サイト（詳細：出展社、一般参加者お申込）： https://auba.eiicon.net/oisummit/

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912



事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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