【 5/20 (水) 16:00 】日米大手製薬企業にて欧米亜中国日本でマネジメントを行なった 野口氏 が語る グローバル展開戦略の「勝算」と市場選定の最適解

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『グローバル展開戦略の「勝算」と市場選定の最適解』をテーマに、グローバルマインドセット 代表 野口 暁 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 5/20 (水) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605200347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260520(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605200347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260520)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 80万人超（2026年2月時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、グローバルマインドセット 代表 野口 暁 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/487_1_d1ff5c611e3cff69340a1659764a7676.jpg?v=202605121151 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：日米大手製薬企業にて欧米亜中国日本でマネジメントを行なった

野口氏 が語る グローバル展開戦略の「勝算」と市場選定の最適解

～R&D・マーケティング・PMI を一本の線でつなぐ「戦略的一致」とは～

主催：株式会社ビザスク

日時：5月20日（水）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605200347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260520(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605200347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260520)

【登壇者情報】

野口 暁 氏

グローバルマインドセット

代表

2020年１月よりグローバルマインドセット代表として製薬・ヘルスケア領域の戦略コンサルタント・アドバイザーおよびグローバル人材育成サポートの活動を開始。前職はセルジーン株式会社代表取締役社長として血液腫瘍、免疫炎症性疾患、CART のビジネスユニットおよび R&D 活動をリー ドした。セルジーン入社以前は、武田薬品でグローバル及び日本の要職を歴任。海外に於いては武田中国董事長、武田 USAバイスプレジデント、武田欧州北西欧州・カナダ 10ヶ国の責任者、英国武田社長、タイ武田副社長として計 18年の経験を有する。日本では国内営業を経験後、事業戦略部、本社国際部門に於いて、戦略立案、買収、子会社による新規市場参入、製品買収、子会社の独資化、国内外の事業を管理。



経歴

・ 2020 グローバルマインドセット代表

・ 2017 セルジーン株式会社代表取締役社長

・ 2015 武田中国ホールディングス董事長

・ 2013 武田 USA バイスプレジデント Managed Markets and Business Development

・ 2012 武田欧州、北西欧州・カナダ統括責任者

・ 2009 武田薬品事業戦略部事業管理

・ 2005 英国武田社長

・ 1984 武田薬品工業株式会社入社



学歴

・ 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

・ ジョージワシントン大学MBA 卒業

・ Institution of Strategic Leadership, Transformational Leadership Program 修了

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・野口 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605200347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260520(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605200347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260520)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/487_2_4e804961fe3383b0f4f664eec52707f3.jpg?v=202605121151 ]