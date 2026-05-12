セルジュ ルタンス　ラニュイトンベ[日暮れ時] 発売記念イベント開催！

株式会社資生堂

唯一無二のアーティスト、セルジュ・ルタンスによるオリジナルブランドから、夜に走るひと筋の戦慄、ラニュイトンベ［日暮れ時］が誕生します。

6月1日（月）全国発売*を記念して、この機会の為に特別に設えた空間で、ラニュイトンベの香りをお試しいただきながら、セルジュ ルタンスの世界を存分に堪能いただく体験イベントを2日間限定で開催いたします。

*5月29日（金）資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」先行発売

イベントにご参加いただいた方には、セルジュ・ルタンス自身の言葉で綴られた新作「ラニュイトンベ」ストーリーのご紹介や、セルジュ ルタンスのシグネチャーラインとなるコレクションノワールの中から選りすぐった香りの動画視聴、ブランドを熟知したスタッフによる香り選びなど、この機会ならではの特典をご用意しております。

皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

【イベント概要】

新しい香りとなるラニュイトンベを中心としてブランドの世界を存分にご堪能いただくセミナー形式のイベントです。お友達やご家族もお誘いいただきお二人でのご参加も歓迎いたします。

日時：

5月29日（金）

18:30～19:15

5月30日（土）

11:00～11:45、13:30～14:15、15:30～16:15、17:30～18:15

開催場所：

資生堂銀座本店4階 SHISEIDO THE STORE THE LOUNGE

住所：〒104‐0061 東京都中央区銀座7-8-10

所要時間：各回約45分

定員：各回20名さま（予定）

参加費：無料

お申込み：下記リンクよりイベント詳細をご確認の上お申し込みくだい。

https://lnky.jp/ggGRM1i

イベント参加特典：

イベントにご参加いただいた方には、新しい香りラニュイトンベ1mLサンプルを進呈いたします。またイベントにご参加いただいた方限定で2026年6月30日（火）までにセルジュ・ルタンスのフレグランスを22,000円（税込）以上ご購入で、セルジュ ルタンス ブランド特製ポーチとラニュイトンベ5mLサンプル、ブランド特製ミラーを進呈する、購入特典チケットをお渡しいたします。（イベント当日からご利用いただけます。SHISEIDO THE STOREでの購入限定）

※SHISEIDO THE STORE内セルジュ・ルタンスの他キャンペーンとの併用はできません。

ブランド特製ミラー*写真はイメージです＜ラニュイトンベ＞1mLサンプル＜ラニュイトンベ＞5mLサンプルブランド特製ポーチ *写真はイメージです。

《2026年6月1日（月）全国発売予定*》

名乗ることをためらうシプレ。

夜に走るひと筋の戦慄。

親密と冷淡の間で交わされた約束。

「ラニュイトンベ」

夜のとばりが降りると、

影は大地を覆う霧のように語り始める。

セルジュ・ルタンス

LA NUIT TOMBEE

ラニュイトンベ［日暮れ時］

＜コンポジション：オリバナム（インセンス）エッセンス、パチョリエッセンス、シダーエッセンス＞

印象：タイムレス、シプレ、秘密

＜オードパルファム＞ 50mL 希望小売価格 \23,200（税込）100mL \34,540（税込）

2026 年 6 月 1 日（月）全国発売予定（一部先行発売店舗あり）*

《Palais Royal-Serge Lutens / パレロワイヤル - セルジュ・ルタンス》

Photo : Bernard St Genes

パリ、セーヌの右岸ルーブル美術館近くのパレロワイヤルという美しい回廊。長い歴史を経て醸し出される特別な存在感と空気がただよう特別な場所。ブルボン朝オルレアン公の居城として築かれ、1643年、当時5歳のルイ14世がルーブル宮殿から移り住んだことで、ロワイヤル（王宮）と呼ばれています。

この歴史と文化に彩られた回廊にセルジュ・ルタンス本店がオープンしたのは1992年。フレグランスの店舗を創るのに、”誰も来れない秘密の場所が良い”と、ひっそりと静まり返った歴史的な場所を選び、「パレ・ロワイヤル、それは万里の長城に守られたパリの心」とジャン・コクトーの言葉を用いて表現しました。

過去と未来という2つの抽象的観念が、想像しうる理想の現在に溶け合うことを思い浮かべたというその思いは変わらず、改装が重ねられ常に新しい価値観を創造し続け今でもディスプレーはルタンス自身が模型を製作しています。

セルジュ・ルタンス G7

■ 店名：SHISEIDO THE STORE内2階

■ 所在地：東京都中央区銀座7-8-10

■ 電話番号：03-3571-7735（店舗代表）

■ 営業時間 ：10:00～20:00

■ 定休日：不定休

■ ウェブサイト：https://www.sergelutens.jp/ https://thestore.shiseido.co.jp/?rt_pr=tru86

オンラインサイト

https://www.sergelutens.jp/