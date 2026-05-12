海外ファッションブランドの商品を日本語で検索し、世界各地のリテーラーから購入できるファッションプラットフォーム「The Cool Hour Japan(ザ・クールアワー・ジャパン)」 https://thecoolhour.jp/ が、2026年5月に正式ローンチすることを発表しました。





The Cool Hour Japan サイト UI

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■概要

・海外ブランド商品を日本語で検索できるファッションプラットフォーム

・世界各地の正規販売パートナーと連携し商品を紹介

・海外ブランドを日本から安心して購入できる環境を提供

・2026年5月「The Cool Hour Japan」正式ローンチ









■海外ブランド購入における課題を解消

近年、日本のファッションユーザーの間で海外ブランドへの関心は高まっています。一方で、海外サイトで商品を購入する際には、以下のような課題が存在します。





・正規販売かどうか分かりにくい

・言語の違いによる情報理解の難しさ

・配送や返品条件の不透明さ





The Cool Hour Japanは、これらの課題を解消するために開発されました。海外ブランドの商品を日本語で分かりやすく検索できる環境を提供し、日本からスムーズに購入するための情報やサポートを提供します。





ユーザーはブランド名やアイテムカテゴリーなどを通じて商品を検索し、世界各地の信頼できるリテーラーから海外ファッションブランドの商品を見つけることができます。









■正規リテーラーと連携した商品ディスカバリー

The Cool Hour Japanでは、世界各地の正規販売パートナーと連携し、海外ブランドの商品を紹介しています。複数の海外ショップの商品を横断的に検索することができ、自分のスタイルや用途に合ったアイテムを見つけることが可能です。





また、日本からの購入を前提とした配送や返品に関する情報も分かりやすく提供し、海外ブランドの商品をより安心して購入できる環境を整えています。









■ロサンゼルス発のグローバルプラットフォーム

The Cool Hourは2011年、アメリカ・ロサンゼルスで誕生しました。独立系ブランドや個性あるクリエイターの魅力をより多くの人に届けることを目的にスタートし、現在では世界中のユーザーに利用されるファッションプラットフォームへと成長しています。









■創業者について

The Cool Hourは、ファッションとテクノロジー分野での経験を持つ Ryan Omiya によって創業されました。

Ryan Omiyaはこれまで、米国のファッションレンタルサービス Rent the Runway や、日本のファッションEC企業 ZOZO(ZOZOTOWN)などでの経験を持ち、ファッションとテクノロジー分野でキャリアを築いてきました。









■創業者コメント

The Cool Hour創業者のRyan Omiyaは次のようにコメントしています。

「海外ブランドに興味はあっても、どこで購入すればよいのか分からないという声を多く聞いてきました。The Cool Hour Japanを通じて、日本のユーザーが海外ブランドの商品を安心して見つけられる環境を提供したいと考えています。」





Marketing asset





■サービス概要

サービス名 ： The Cool Hour Japan

ローンチ ： 2026年5月

サービス内容： 海外ファッションブランド商品の検索・発見プラットフォーム

URL ： https://thecoolhour.jp





＜公式SNS＞

Instagram ： https://www.instagram.com/thecoolhourjapan/

X(旧Twitter) ： https://x.com/thecoolhourjp

LINE公式アカウント： https://lin.ee/zfqCsen

Facebook ： https://facebook.com/thecoolhour

Pinterest ： https://pinterest.com/thecoolhour









■会社概要

会社名 ： The Cool Hour, LLC

創業者 ： Ryan Omiya

設立 ： 2011年

事業内容： 海外ファッションブランド商品の検索・発見を提供する

オンラインプラットフォームの運営

URL ： https://thecoolhour.com/

https://thecoolhour.jp/