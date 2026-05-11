東京藝術大学出身・在籍中の新進気鋭のアーティスト3名による展示「工芸生態系ーA World of Kogeiー」開催

株式会社小学館

小学館と東京藝術大学の協働事業として東京藝術大学美術学部構内（台東区・上野）で運営するギャラリー「藝大アートプラザ（https://artplaza.geidai.ac.jp/ ）」。2026年5月16日（土）より河崎海斗、野村俊介、望月嶺による展示「工芸生態系 ーA World in Kogeiー」を開催します。

入場無料・撮影も可能です。

2026年5月16日（土）開催

「工芸生態系ーA World of Kogeiー」

「工芸」とは何だろうか。私たちは、しばしば技の集積として捉える。しかし日本の多様な風土と文化の中で育まれてきた工芸は、技の積み重ねや極みだけではない。それは同時に、土地の気候や素材、人々の暮らし、歴史や時間が重なり合い、その中に美を見つけ出す営みでもある。工芸は、人の生き方や環境と結びつきながら立ち現れる、人をも含めた「生態系」を表現するものなのではないか。本展に参加する三人の作家は、そうしたいまの工芸のあり方を、それぞれの実践の中で探り続けているように見える。そこには人と自然、過去と現在がゆるやかにつながる、一つの生態系が確かに息づいている。

（藝大アートプラザ 高木史郎）

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展示開催告知ページ

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/30994/(https://artplaza.geidai.ac.jp/column/30994/)

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■ 展示概要

展示名：「工芸生態系ーA World of Kogeiー」

会場：藝大アートプラザ（東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内）

会期：2026年5月16日(土) ～ 6月14日(日)

※5月15日(金) 13時よりプレオープン

入場料：無料

営業時間：10:00-18:00

定休日：月曜 ※祝日の場合は営業、翌火曜日が休業

※営業日時が変更になる場合がございます。最新情報は公式Webサイト・SNSをご確認ください

【出展作家】河崎海斗

2000年 広島県呉市生まれ

2018年 原爆の絵「爆風で亡くなった女性」製作

2019年 広島市立基町高校 普通科創造表現コース 卒業

2020年4月 東京藝術大学 美術学部 工芸科 入学

2021年4月 東京藝術大学 美術学部 工芸科 鋳金専攻進学

2021年11月 大和ミュージアム クラウドファンディング返礼品デザインコンペ 最優秀賞

2022年 東京藝術大学奨学金制度 安宅賞

2023年1月 藝大アートプラザ大賞展 入選

2024年1月 藝大アートプラザ・アートアワード 審査員特別賞

2024年1月 平成芸術賞

2025年 藝大アートプラザ・アートアワード 小学館賞

2026年 サロン・ド・プランタン賞

2026年3月 東京藝術大学 美術学部 工芸科 鋳金専攻 修了

Instagram：＠kkchaki(https://www.instagram.com/kkchaki)

野村俊介

2000年 東京生まれ

2016年 都立工芸高校アートクラフト科 入学

2019年 都立工芸高校アートクラフト科 卒業

2020年 東京藝術大学美術学部工芸科 入学

2023年 「第59回杜窯会作陶展」日本橋三越本店 本館6階 美術館工芸サロン

2023年 「セラミック・シナジー展」 京都市京セラ美術館

2023年 「KOGEI Art Fair Kanazawa」 ハイアットセントリック金沢

2024年 「アートフェア東京2024」 東京国際フォーラム ホールE

2025年 三菱UFJ銀行 成城支店 個展

2025年 「OSAKA INTERNATIONAL ART」 大阪城ホール

2025年 「現代作家茶碗特集」日本橋三越本店 アートスクエア

2026年 東京藝術大学大学院美術研究科工芸専攻陶芸分野 修了

2022年 「藝大アートプラザ大賞展」入選

2023年 「藝大アートプラザ大賞展」アートプラザ賞

2023年 「セラミック・シナジー展」セラミック・シナジー賞、文教小アワード

2023年 「国際瀧冨士美術賞」特別賞

2023年 「藝大アートフェス」佳作

2026年 「Artの力賞」修了制作(株式会社インソース)

Instagram：@nomura_shunsuke_(https://www.instagram.com/nomura_shunsuke_)

望月嶺

1998年 愛知県生まれ

2020年 東京藝術大学美術学部工芸科入学

2024年 東京藝術大学美術学部工芸科 卒業

2024年 卒業制作「冴ゆる夜」レクトーレ葉山湘南国際村所蔵、設置

2024年 東京藝術大学大学院 美術研究科修士課程 工芸専攻彫金 入学

2026年 東京藝術大学大学院 美術研究科修士課程 工芸専攻彫金 卒業

2026年 修了制作『杪冬』東京都荒川区収蔵、荒川区総合スポーツセンターに設置

2026年 東京藝術大学大学院 美術研究科博士後期課程 工芸専攻彫金 入学

現在 東京藝術大学大学院 美術研究科博士後期課程 彫金研究室 在籍

2024年 全日本金銀創作展東京都産業労働局長賞

2024年 東京藝術大学奨学金制度安宅賞

2026年 藝大アートプラザ・アートアワード準大賞

2026年 荒川区長賞

Instagram：@mochrei(https://www.instagram.com/mochrei)

藝大アートプラザとは

トップアーティストを数多く輩出する、東京藝術大学（以下、藝大）の教職員、学生、卒業生の作品を展示販売するギャラリー「藝大アートプラザ」。藝大上野キャンパス構内において、一般の方々が、年間を通して自由に入場・見学することができる、貴重な場所のひとつです。小学館と藝大の協働事業として、2018年から運営をスタートしました。

現在は、1,2カ月ごとに異なるテーマの展示を開催。企画展には毎回10～50名のアーティストが参加し、油画、日本画、彫刻、工芸、デザイン等、藝大ならではの多様な技法とアプローチで表現された作品が、一堂に会します。

■ アクセス

最寄駅：JR上野駅（公園口）、鶯谷駅 下車徒歩約10分

東京メトロ千代田線・根津駅 下車徒歩約10分

東京メトロ日比谷線・上野駅 下車徒歩約15分

京成電鉄 京成上野駅 下車徒歩約15分

都営バス上26系統（亀戸～上野公園）谷中バス停 下車徒歩約3分

※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください

■ 公式SNSアカウント

Instagram：

https://www.instagram.com/geidai_art_plaza

X：

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Podcast（Spotify）：

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■ お問合せ

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