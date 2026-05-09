【5/24初リキッドワンマンに向け、真っピンク！！】ロックバンド終活クラブの新アー写解禁！さらに5/11(月)New Single「タテホコダンス」の電撃リリース＆Music Video公開決定！

株式会社バップアートディレクション：吉野晋弥（BAVIC）/デザイン：前田純（BAVIC）/写真：伊藤元気/スタイリスト：内田考昭（A-T）/ヘアメイク：大田葵（Mk.9）

新潟在住のロックバンド、終活クラブの新しいアー写が公開された。

今回はポップな雰囲気が前面に出る真っピンクの背景に、VoGt少年あああああ の口元がニッコリと現れた新衣装でのアーティスト写真となっている。

日本テレビ「これがバズるぞ！2026」で3位に選ばれ、4月度TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』オープニングテーマを担当するなど話題を集める終活クラブ。

さらに、6/17(水)に全曲タイアップ付き計5曲収録のMajor 3rd EP「全力タイアップ」のリリースを控える中、同EPより「タテホコダンス」のデジタルシングルリリース決定も発表。

5/11(月)にリリースと合わせて、同日23:00にはMusic Videoも公開される。今回も恒例のMusic Video公開直前生配信が22:30より行われる予定だ。

「タテホコダンス」ジャケット写真「タテホコダンス」Music Video サムネイル

本作は、現代の人々が人知れず抱えているであろう負の感情を表現しつつも思わずリズムに合わせて飛び跳ねたくなるポップさも垣間見える「タテホコダンス」。こちらはテレビ東京系の人気番組「じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～ 」4月度EDテーマとして起用されていた。

Music Videoは、昨年リリースした「ビトビト」に続き、生活によるフルアニメーション。中毒性のあるダンスのループに注目だ。

また、現在開催中の全国ツアー「えんせいがんぼう」は各地で熱量の高いステージを展開し、残すはツアーファイナルのみ。5/24(日)に自身最大規模となる恵比寿LIQUIDROOMでの初ワンマンライブに向けてボルテージは最高潮である。ライブシーンでも確かな成長と勢いを見せる終活クラブの“今”を体感できること間違いなしだ。

いくつもの挑戦に全力で立ち向かいながらバンドシーンを走り続ける終活クラブが、これからさらにどんなワクワクするニュースを届けてくれるのか是非期待したい！

【作品詳細】

★2026年5月11日(月) 配信シングル「タテホコダンス」

[収録曲]

M1. タテホコダンス

配信リンク： https://shukatsuclub.lnk.to/TATEHOKODANCE

★2026年6月17日(水) Major 3rd EP「全力タイアップ」

[形態]

・「全力タイアップ(終活団限定盤)」（CD＋全力提携Tシャツ） /定価:\5,500 (税抜価格:\5,000)

・「全力タイアップ(通常盤)」 /定価:\2,200 (税抜価格:\2,000)

[収録内容]

1. 転生願望（TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』オープニングテーマ）

2. THIS IS 運命（TeNYテレビ新潟「新潟一番サンデープラス」エンディングテーマ）

3. タテホコダンス（テレビ東京系 「じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～ 」4月度EDテーマ）

4. 怪物（オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ 球団公式イメージソング）

5. 超王道（※タイアップ内容は後日解禁！）

終活団限定盤（CD＋全力提携Tシャツ）

[初回生産分封入特典]

トレカ1枚ランダム封入(計6種)

[オリジナル特典]

●TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE：未配信音源「おいかぜ」ダウンロードカード

※この楽曲は、TeNYテレビ新潟「新潟一番サンデープラス」のコーナー「終活クラブの週末作曲活動」で、バレーボールチーム岡方ジュニアバレーボールクラブの応援歌として書き下ろしたもの。

聴く人それぞれの心に寄り添い、そっと前へと背中を押す―そんな“終活クラブ”らしい視点で生まれた一曲。

●Amazon.co.jp：メガジャケ

●VAP STORE：実写トレカ（ランダム計3種)

●HMV：ジャケット缶バッジ

[拡売特典]

共通特典：ぬりえジャケット

※終活団限定盤はファンクラブ限定販売

ファンクラブ『とびだせ！終活団』https://fanicon.net/fancommunities/6250

[予約受付]

https://shukatsuclub.lnk.to/ZENRYOKU_TIE-UP

★テレビ東京系「じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～」

通常盤

・番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/jikkuri_kiitarou/

・放送日：【テレビ東京】毎週日曜日 26:20～26:50 ※4月より日曜日に変更

※放送局の編成都合により、放送時間が変更となる場合がございます。

・放送局：テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州にて６局同時ネット放送

番販：びわ湖放送、テレビ長崎、鹿児島テレビ、中国放送、信越放送、テレビ新潟、テレビ熊本

・見逃し配信（無料／1週間限定）：テレビ東京番組HP、TVer

【アーティスト情報・プロフィール】

終活クラブ（シュウカツクラブ）

少年あああああ(Vo.／Gt.) 、石栗（Gt.）、イシダヒロキ（Ba）※ライブ活動休止中、羽茂さん（Key）、ファイヤー・バード（Dr.）

2020年8月「音楽を終わらせる為の音楽」を始める為。少年あああああ(Vo/Gt)を中心に同じ志を持つメンバーが集結し、終活クラブを結成。新潟を拠点に置き全国区で活動中。

不思議なバンド名やポップなキャラクター等、他者の目を惹くキャッチーさを武器としつつ、少々ひねくれながらも歌詞に絶対的な拘りを持った日本語ロックバンド。

OFFICIAL HP http://www.shukatsuclub.info/

X (旧Twitter) https://twitter.com/shukatsuclub

Instagram https://www.instagram.com/shukatsuclub/

TikTok https://www.tiktok.com/@shukatsuclub

YouTube https://www.youtube.com/@KIZUNARECORDS

＜ライブ情報＞

終活クラブ メジャー2周年記念単独公演「そうぞうりょく」

■日程：2026年5月24日(日)

■会場：恵比寿LIQUIDROOM

■時間：Open17:00 / Start18:00

■チケット一般発売中

https://eplus.jp/sf/word/0000147258

※学割あり:22歳以下学生証提示で500円キャッシュバック

終活クラブ×shallm ツーマンライブ

・開催日時：2026年6月11日(木) 開場 18：15／開演 19：00

・会場：新宿LOFT ※オールスタンディング

・料金：前売 \3,500（税込）／当日 \4,000（税込）／学割\2,000（税込）※ドリンク代別\600

・チケット発売：一般発売2026/4/11(土)12:00～

https://eplus.jp/sf/detail/4493470001-P0030001

※スマチケのみ

※学割チケット予約のお客様は当日受付にて学生証提示必須。(学生は22歳以下)

・お問い合わせ：新宿LOFT 03-5272-0382

3rd EP「全力タイアップ」Release Tour 2026

■ライブハウスおすすめ対バンツアー

6/19(金) 千葉LOOK

6/21(日) 松本ALECX

7/11(土) 前橋DYVER

7/17(金) 水戸LIGHT HOUSE

7/19(日) 静岡UMBER

■日本侵略！わくわくワンマンツアー

6/26(金) 札幌KLUB COUNTER ACTION

6/28(日) 仙台ROCKATERIA

7/12(日) 宇都宮HEAVEN’S ROCK 2/3 V1-4

7/21(火) 高松DIME

7/22(水) 広島ALMIGHTY

8/1(土) 新潟LOTS

8/13(木) 京都GATTACA

8/14(金) 大阪Pangea

8/28(金) 名古屋ell.FITS ALL

9/1(火) 渋谷音楽堂

※詳細：shukatsuclub.info/live/