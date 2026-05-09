印象管理士(R)︎竹田浩一郎氏が登壇！大人のジャケパン・スーツ着こなし術を学べる「セットアップ会議」を6月5日(金)に開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、印象管理士(R)︎の竹田浩一郎氏（一般社団法人日本印象管理士協会 代表理事）をゲストに迎え、ジャケパン・スーツの着こなし術と参加者同士の交流を楽しむ「セットアップ会議」を、2026年6月5日（金）19時～21時、参謀BAR新宿にて開催します。ドレスコードをセットアップ（ジャケパン・スーツ）に設定し、ファッションを通じて「いつもの自分をアップデート」し、新しい自分に出会う特別な夜を提供します。

開催の背景

ビジネスシーンやパーティー、集まりの際に、「何を着ていけばよいか迷う」「今の着こなしに一後押しが欲しい」と感じるビジネスパーソンは少なくありません。ファッションは単なる衣装ではなく、その人の「第一印象」を左右し、ビジネスの信頼感や説得力にまで影響を及ぼします。そこで「参謀」では、ドレスコードを「セットアップ（ジャケパン・スーツ）」に設定した「セットアップ会議」を企画。印象管理のプロをゲストに迎え、「自分に似合うジャケパンの上手な選び方」から「ワンランク上の洗練された着こなし術」まで、現場でしか得られない実践的なテクニックを学ぶ機会を提供します。

セミナーの特徴・見どころ

・印象管理士(R)︎の竹田浩一郎氏から、「自分に似合うジャケパンの選び方」と「ワンランク上の着こなし術」を直接学べる

・ドレスコードは「セットアップ（ジャケパン・スーツ）」。普段スーツを着こなしている方も、これからジャケパンスタイルに挑戦したい方も歓迎

・単なるアパレルの知識やトレンドにとどまらず、姿勢や立ち振る舞いを含めた「信頼感と好印象を与えるトータルプロデュース」の視点でアドバイス

・飲み放題・軽食付きで、ファッションを共通の話題にしたリラックスな交流を楽しめる

開催概要

日時：2026年6月5日（金）19時～21時

会場：参謀BAR新宿（東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5F redine新宿内）（地図：https://maps.app.goo.gl/CPKMSjdyHusbiNNx7）

参加費：5,999円（飲み放題＋軽食付き）

対象：経営者やビジネスパーソンをはじめ、ジャケパン・スーツの着こなしや印象管理に関心のある方

申込URL：https://luma.com/w96tlzi0(https://luma.com/w96tlzi0?utm_source=prtimes)

ゲスト登壇者プロフィール

竹田 浩一郎 氏

一般社団法人 日本印象管理士協会 代表理事

株式会社C.I 代表取締役

大学卒業後、不動産会社の営業として全国トップクラスの成績を収めたのち、2013年に起業。自身の経験から、大企業や金融機関、教育機関を中心に「印象＝非言語情報」を軸とした人材育成・組織活性支援を展開。表情・姿勢・話し方・立ち振る舞い・感情コントロールなどを可視化し、社員の自己肯定感向上とエンゲージメント強化をサポートしている。現在は企業向けの人材育成を行う傍ら、「大人が通う印象管理の学校」の校長として、自分磨きを目指す社会人のための実践的なスクールを運営。姿勢や立ち振る舞いを含めた「相手に信頼感と好印象を与えるトータルプロデュース」に定評がある。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主宰

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

参謀BARについて

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F redine新宿内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/