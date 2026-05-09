『にゃんこ大戦争』期間限定レアガチャ「極選抜祭」開催のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』にて、レアガチャイベント「極選抜祭」を2026年5月9日（土）11:00から開始いたしました。

レアガチャイベント「極選抜祭」が登場！

各レアガチャシリーズを代表するキャラクターが集結した「極選抜祭」を開催いたします。

「極選抜祭」では、限定の「黒ちびネコヴァルキリー」と「ネコ七福神」に加え、「エージェント・スタール」が登場いたします。

13と1/2周年記念ガチャ「極選抜祭」開催期間（予定）

2026年5月9日（土）11:00 ～ 5月13日（水）10:59

その他の13と1/2周年イベントも引き続き開催中！

・13と1/2周年記念の超お得な「大感謝パック」と「超限定セール」を期間限定で販売いたします。

販売期間は2026年5月1日（金）11:00 ～ 5月16日（土）10:59予定！

・ステージクリアでにゃんこチケットがゲットできる「大逆襲のメタックマ」を開催！

・最強キャラクター編成で腕試し！「ネコ道場」で期間限定ランキングステージ開催！

・限定敵キャラクターが出現！？限定ステージ「黄金週間ゴールデンウィーク」復刻！

・ステージクリアでネコカン20個をゲットできる13と1/2周年記念「バースデープレゼント！」ステージ開催！

・大量の経験値をゲット！「超ゲリ経験値スペシャル」開催！

・月イベント限定の敵キャラクター達が超激ムズステージで復活共演！「月イベントオールスターズ 」開催！

・クリアで経験値最大3000万ゲット！「月イベントオールスターズ スター大集合大感謝祭！」開催！

・超激レア以上が必ず引けるガチャ「レジェンドガチャ」に使える「レジェンドチケット」が販売！

・13周年記念限定EXキャラクター「レアガチャネコ」が、お得なネコカンパックになって販売！

・「トレフェス☆フェスティバル」開催！期間限定で日本編、未来編、宇宙編のお宝出現率が大幅UP！

・ガマトト探検隊にキャッツアイをいつもより多くゲットできる期間限定エリア「超ねこの目洞窟」登場！

開催期間は2026年5月1日（金）11:00 ～ 5月15日（金）10:59予定！

・30日間ログインでレアチケ10枚＆にゃんチケ10枚をゲット！記念ログインスタンプキャンペーン開催！

開催期間は2026年4月17日（金）11:00 ～ 2026年10月15日（木）10:59予定！

・他にもイベント盛りだくさん！詳細はアプリ内の告知ページをご確認ください。

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/722_1_cd48460e7f1baa5e5fca9ab3aff96240.jpg?v=202605090151 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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