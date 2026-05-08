声優・上田麗奈さんが描いたイラストTシャツが5月10日（日）まで受注販売中！　直筆サイン入りポストカードが当たるキャンペーンも開催！

株式会社イマジカインフォス『アトリエReina Tシャツコレクション2026SS』

上田麗奈さんが芸術を見て、学んで、描いていくアトリエ型配信番組『アトリエReina』。これまで番組内で毎月発表してきたイラスト作品をデザインとしたTシャツ、『アトリエReina Tシャツコレクション2026SS』が2026年5月10日（日）23時59分までECサイト・インフォスクエアにて受注販売受付中。

ラインナップは新作4種のほか、好評につき復刻販売となるTシャツ1種を加えた計5種。新作4種には、声優グランプリ編集部による美麗撮り下ろしポストカードが特典として付属します。さらに、抽選で5名様には上田さん直筆サイン入りでプレゼント！ ここだけのレアなTシャツ＆プレゼントキャンペーンをぜひお見逃しなく！

直筆サイン入りポストカードプレゼントキャンペーン

上田麗奈さん直筆サイン入りポストカードプレゼントキャンペーン

対象商品をお買い上げのお客様から抽選で合計【5名様】に上田麗奈さんサイン入りポストカードが当たるチャンス！ ご当選者様にはセットで封入されるポストカードにサインを入れてお届けします。

＜販売ページ＞

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3173147(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3173147)

＜販売期間＞

2026年5月10日（日）23時59分まで

＜対象商品＞

『アトリエReina』Tシャツコレクション2026SS 4種

〇「食器」

〇「雨上がり」

〇「家電（クロ）」

〇「家電（クロ×クロ）」

※「家電（シロ）」復刻は対象外となります。

『アトリエReina Tシャツコレクション2026SS』全5種

＜限定企画に関する注意事項＞

※期間内にご入金完了すると、自動でエントリー完了です。

※新作Tシャツ1枚ご購入につき1口と換算させていただきます。

※1回のお会計で複数枚ご購入いただいた場合、枚数分の口数としてカウントいたします。

※複数回に分けてご注文（別会計）いただいた場合も、それぞれ口数に含まれます。

※原則として重複当選はございませんが、応募状況によりその限りではございません。

※当選は賞品の同梱発送をもって発表に代えさせていただきます。

※本キャンペーンの内容や規約は、予告なく変更または中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

上田麗奈さんがモデルとなってTシャツの推しポイント解説！

本商品の魅力や推しポイントを、上田麗奈さんご本人が紹介するスペシャルな動画が現在公開中。上田さん自身がモデルを務め、Tシャツを取り入れたオリジナルコーディネートを披露。おすすめのスタイリングなど紹介しています。

さらに、声優グランプリWEBサイトではイラスト制作裏話や今後の展望などを撮りおろしカットと共にたっぷりと伺ったインタビュー記事も公開中。コーディネートのお供にぜひチェックしてみてください。

■上田麗奈さんTシャツ紹介動画

〈全種紹介〉

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=h1zqhLfepSU ]

〈「食器」Tシャツ紹介〉

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0n4Qd5u-E7w ]

〈「雨上がり」Tシャツ紹介〉

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=IdBk5rUJT6g ]

〈「家電」Tシャツ2種紹介〉

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=ZHjpyvaulP4 ]

■上田麗奈さんスペシャルインタビュー

https://seigura.com/news/168202/

『アトリエReina』番組情報

ニコニコ「声優グランプリチャンネル」で月一回配信中。パーソナリティの上田麗奈さんが芸術を学び、描き、視聴者の皆さんと一緒に共有していくアトリエ型番組です。毎月、視聴者から募集したタイトル案をもとにイラストを描いて披露。また、上田さんが今やってみたいことにチャレンジするなど、ほかではなかなか見ることのできない、いつもとは違う上田さんの姿をたっぷりと楽しめる動画番組です。

〈最新回は2026年5月9日（土）20時生配信！〉

ニコニコ生配信：https://www.youtube.com/watch?v=qnCrEa-j8-o

YouTube：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350468984

※前半パートはどなたでも無料でお楽しみいただけます。

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=qnCrEa-j8-o ]

■プロフィール

上田麗奈（うえだれいな）…1月17日生まれ。81プロデュース所属。富山県出身。主な出演作は、アニメ『チェンソーマン』（レゼ）、『鬼滅の刃』（栗花落カナヲ）、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（ギギ・アンダルシア）、『アオのハコ』（鹿野千夏）ほか。

番組公式X：https://x.com/atelierReina

声優グランプリチャンネル（YouTube）：https://www.youtube.com/@seigura

声優グランプリチャンネル（ニコニコ）：https://ch.nicovideo.jp/seigura

声優グランプリWEBサイト：https://seigura.com/