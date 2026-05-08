【累計41万部】小川哲の大ヒット小説『君のクイズ』実写映画が5月15日（金）公開。新たに映画のポスタービジュアル使用帯付き文庫が書店展開中！大阪で記念イベントも開催

株式会社朝日新聞出版

直木賞作家・小川哲さんによる大ヒット小説『君のクイズ』（朝日文庫）が、中村倫也さん、神木隆之介さんら豪華キャストにて映画化され、5月15日（金）に全国公開されます。現在、累計41万部を突破しました。映画の本ポスタービジュアルを使用した新しい映画帯（バージョン2）を巻いた文庫が書店で展開中です。

そのクイズ番組の優勝者は、なぜクイズの問題が1文字も読まれないうちに正答を果たしたのか？ 敗れた主人公がその真相を追う――。直木賞作家・小川哲さんによる『君のクイズ』は「ゼロ文字正答」という驚きの出来事から幕を開けるエンターテインメントで、日本推理作家協会賞[長編および連作短編賞]を受賞、本屋大賞にもノミネートされました。2022年の発売以来、版を重ね、単行本・文庫・電子書籍の累計で41万部を突破しました。

本作が、監督に『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平さん、キャストに中村倫也さん、神木隆之介さん、ムロツヨシさんという豪華な布陣にて映画化され、5月15日（金）に全国劇場公開されます。「本ポスタービジュアル」を使用した映画帯（バージョン2）が巻かれた文庫は、現在全国書店で展開中で、5月15日ごろからコンビニエンスストア「ローソン」の一部店舗でも販売される予定です。

映画化を記念し、小川哲さんとクイズプレーヤー・哲学研究者の田村正資さんとの対談記事が「web Tripper」にて公開されました。本作の魅力や執筆秘話などをたっぷりと語り合っています。

さらに、紀伊國屋書店アリオ鳳店（大阪・堺）にてトークイベント＜小川哲・呉勝浩・今村昌弘 「君のクイズ」×「爆弾」×「屍人荘の殺人」 自著が映像化もされた人気作家が語る「ここだけの話」＞が開催されます！ 詳細は下記をご覧ください。

※書店で帯付き文庫が見つからない場合は、「4月の映画帯（バージョン2）」希望の旨を添えて最寄りの書店またはASA（朝日新聞販売所）にご注文ください。

※各ネット書店でご購入の際は、映画帯が巻かれていない場合があり、帯のご指定はできません。どうぞご注意ください。

◆書籍情報

『君のクイズ』

著者：小川哲

朝日文庫（朝日新聞出版刊）

定価：792円（税込）

文庫判 248ページ

ISBN978-4-02-265193-8

君のクイズ 特設サイト｜朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/feature/yourquiz/)

クイズ番組の決勝で、“僕”の対戦相手は、１文字も問題が読まれぬうちに回答し正解し、優勝を果たす。彼はなぜ正答できたのか？ 推理作家協会賞受賞＆本屋大賞６位、圧巻のエンターテインメント。文庫化に際し物語のその後を描く短編小説「僕のクイズ」を併録！ 《解説・田村正資》

◆小川哲＋田村正資 スペシャル対談

https://webtripper.jp/n/n34f402439ec2

◆イベント情報

小川哲×呉勝浩×今村昌弘 トークイベント

～「君のクイズ」×「爆弾」×「屍人荘の殺人」 自著が映像化もされた人気作家が語る「ここだけの話」～

場所：紀伊國屋書店 アリオ鳳店（大阪府堺市）

開催日時：2026年5月16日（土）14:00～

詳細はこちら⇒https://store.kinokuniya.co.jp/event/1775208456/

◆映画『君のクイズ』情報

2026年5月15日（金）全国ロードショー

監督：吉野耕平

キャスト：中村倫也、神木隆之介／ムロツヨシ 他

公式サイト： https://yourownquiz.toho-movie.jp/

X： https://x.com/eigayourownquiz

Instagram： https://www.instagram.com/eigayourownquiz/

TikTok： https://www.tiktok.com/@eigayourownquiz

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