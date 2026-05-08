韓国のロックバンド、JANNABIが初の日本初単独公演開催決定！

株式会社STONE.B

韓国の国民的ロックバンドであり、その唯一無二のレトロな感性で全世代を魅了し続けるJANNABI（ジャンナビ）が、自身初となるアジアツアー、「JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust」の開催を発表した。さらにツアーの一環として、ファンが長年待ち望んでいた日本での初単独公演「JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust in TOKYO」も決定。

ツアータイトルの「 Sweat & Stardust 」には、「汗がにじむ額の上に降り注ぐきらめき」という意味が込められており、情熱の汗と、ステージで生み出される魔法のような瞬間を象徴する、JANNABIらしいロマンチシズムに満ちたタイトルとなっている。

JANNABIは、チャンバー・ポップを基盤とした緻密なサウンド構成と、愛や成長、青春の不安といった普遍的な感情を繊細に描き出す音楽性で知られる。代表曲「for lovers who hesitate（ためらう恋人たちのために）」は、韓国音楽市場で爆発的な支持を集め、韓国大衆音楽賞（KMA）にて「今年の歌賞」を受賞。その音楽的成果は、ジャンルの枠を超えて高く評価されてきた。

待望の日本初単独公演となる本ステージでは、これまでの歩みを網羅した代表曲はもちろん、JANNABIの核心である叙事的コンセプトと繊細なライブアレンジを通じて、日本の観客に深い没入感をもたらすだろう。言語の壁を越え、共有される自伝的な叙事と圧倒的なチケットパワーを証明してきた彼らが、日本の夜にどのような「星屑」を降らせるのか、期待が高まっている。

なお、本公演の一般チケット1次先行応募は、5月11日(月)18時よりmahocastにて開始される。

■ 公演概要 ■

JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust in TOKYO

【 会場及び日程 】

Zepp Haneda (TOKYO)(https://www.zepp.co.jp/hall/haneda/)

2026年7月23日(木)

18:00 OPEN / 19:00 START

【 チケット 】

■ 一般指定席：\13,200（税込）

■ Premium席(アップグレード)：\6,600（税込）

前方席確約 / HI-BYE / 未公開フォトカード2枚

※一般指定席をお持ちのお客様のみご購入いただけます。

※HI-BYEは公演終了後に実施いたします。



【 チケット販売・受付日程 】

mahocast 1次先行

応募受付期間

2026年5月11日(月) 18:00 ～ 2026月5月24日(日) 23:59

当選確認・決済期間

2026年5月25日(月) 18:00 ～ 2026月5月27日(水) 23:59

※上記のチケット販売日程は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

その他詳細は下記公演概要よりご確認ください。

公演概要ページ :https://www.mahocast.com/ce/c/114

【 公演に関する問い合わせ 】

キョードー横浜TEL : 045-671-9911

(平日11:00～15:00 ※土日・祝を除く)

【 チケットに関する問い合わせ 】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00※土日・祝日を除く）

主催 : PEPONI MUSIC, WANDERLOCH, mahocast(STONE.B), MAROO Entertainment

■ JANNABI

JANNABIは、チャンバーポップを基盤に、韓国大衆音楽の根深い叙情性を現代的に再解釈するバンドである。愛、成長、青春の不安といった普遍的な感情を繊細に描き出し、世代を超えた共感を生み出している。韓国インディ音楽を代表するバンドであり、青春を代弁するアイコンとして位置づけている。

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