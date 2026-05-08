「あなたの肌悩み、どのディビジョンに任せる？ヒプマイ肌ケアキャンペーン」ヒプノシスマイク×コラリッチコラボで5月8日開始　対象商品購入・SNS企画で限定トレカ・アクスタをもらおう！

キューサイ株式会社

キューサイ株式会社(本社:福岡市中央区、代表取締役社長:石川 順朗)は、コラーゲン（※1）スキンケアブランド【コラリッチ】対象商品と大人気音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のコラボキャンペーン「あなたの肌悩み、どのディビジョンに任せる？ヒプマイ肌ケアキャンペーン」を2026年5月8日（金）より開始します。



本キャンペーンは当社公式ショッピングサイト・各種モール、コスメ・化粧品通販サイト「morecos+」、東京・大阪・福岡のHMV＆BOOKS３店舗および総合スーパー・一部ドラッグストア約500店舗にて対象商品ご購入につき、限定トレカをもらえる企画です。また同期間中に当該商品とその感想をSNS投稿いただいた方の中から、抽選で200名様にオリジナルアクリルスタンドをプレゼントします。

キャンペーンサイト

https://www.kyusai.co.jp/shop/pages/colarich-hypnosismic-cp(https://www.kyusai.co.jp/shop/pages/colarich-hypnosismic-cp)

■キャンペーン概要

本キャンペーンは、期間中に当社のスキンケアブランド「コラリッチ」の対象商品を購入いただくと、限定トレカがもらえる企画です。当社公式ショッピングサイト・各種モール、コスメ・化粧品通販サイト「morecos+」、東京・大阪・福岡のHMV＆BOOKS３店舗および総合スーパー・一部ドラッグストア約500店舗、購入場所によってもらえるトレカが異なりますので、この特別な機会をお見逃しなく！

■キャンペーン名

「あなたの肌悩み、どのディビジョンに任せる？ヒプマイ肌ケアキャンペーン」

■期間

2026年5月8日（金）～ 2026年7月31日（金）

■対象商品

・コラリッチ アゼライン酸（※2）美容液（コラリッチ AZ6セラム）

・コラリッチ GLセラム

・コラリッチ BTLセラム

・コラリッチ EXSMセラム

・コラリッチ FLセラム

・コラリッチ RTNセラム

・コラリッチ PPセラム

■販売場所・各種特典

●当社公式ショッピングサイト・各種モール

対象の7商品/3つのコースから1点ご購入でトレカ（キャラ別）1枚をプレゼントします。

【STEP1】自分の肌悩みにあった「対象商品・コース」を選択

【STEP2】対象商品を購入

【STEP3】コースごとに対象のディビジョンのカード（A・Bコースは全9種、Cコースは全3種）からランダムで1枚届く

・当社公式ショッピングサイト https://www.kyusai.co.jp/

・キューサイ公式Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/2B6CF198-6B3F-48CF-8E49-0F38939FAF12?channel=collabo

・キューサイ公式 楽天市場店

https://soko.rms.rakuten.co.jp/qsai/c/0000000243/

※ランダムで1枚配布となります

※数量限定、予定数量に達し次第配布終了となります

※Amazonは順次販売となり、販売開始前はページが表示されない場合がございます

●morecos+

対象商品1点ご購入でトレカ（キャラ別）1枚に加え、HMV/morecos+限定ポストカードをプレゼントします。

・morecos+

https://morecos.hmv.co.jp/news/article/260417118/

※ランダムで1枚配布となります

※数量限定、予定数量に達し次第配布終了となります

●HMV＆BOOKS（東京・大阪・福岡）

対象店舗で対象商品1点ご購入でトレカ（ディビジョン別）2枚セットに加え、

HMV/morecos+限定ポストカードをプレゼントします。

＜対象店舗・期間＞

・HMV＆BOOKS SHIBUYA（東京都渋谷区）

5月8日(金)～5月17日(日)

・HMV＆BOOKS NAMBA（大阪府大阪市）

5月12日(火)～5月25日(月)

・HMV＆BOOKS HAKATA（福岡県福岡市）

5月8日(金)～5月17日(日)

※期間は店舗により異なります

※数量限定、予定数量に達し次第配布終了となります

●総合スーパー・一部ドラッグストア

約500店の対象店舗で対象商品1点ご購入でトレカ（ディビジョン別）2枚セットをプレゼントします。対象店舗はキャンペーンサイト内の「取扱店舗一覧」よりご確認ください。

※期間は店舗により異なります

※数量限定、予定数量に達し次第配布終了となります

■SNS連動企画

キューサイ公式Xアカウント「@kyusai_official」をフォローの上、キャンペーン期間中に指定の投稿に対して、対象商品を2本購入し商品の写真と商品を使用した感想を添えて、キューサイ公式が発信している指定のポストに引用リポストいただいた方を対象に、抽選で200名様に賞品をプレゼントいたします。

■期間：2026年5月8日（金）9：00 ～ 2026年7月31日（金）18：00■賞品：オリジナルアクリルスタンド 200名様

※事前の通知なく賞品の内容・仕様・デザインに変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■応募方法：

1.キューサイ公式Xアカウント @kyusai_official をフォロー

2.購入した対象商品を2本一緒に撮影

3.指定のキャンペーン投稿に対し、購入した商品の写真と商品を使用した感想を添えて引用リポストして応募完了

■その他

・規約はキャンペーンサイトからご確認ください▼

https://www.kyusai.co.jp/shop/pages/colarich-hypnosismic-cp

■コラリッチとは

スキンケアブランド「コラリッチ」は、2009年の発売以降、長年のコラーゲン（※1）研究による知見を活かしながら、お客さまの肌悩みに寄り添い、主力のオールインワンジェルはシリーズ累計販売実績 3,500万個（※3）と大変ご好評をいただいております。本キャンペーン対象商品は、肌悩みに応じたスキンケアが可能な7つのサイエンス発想の成分配合の美容液です。

■ヒプノシスマイク（通称ヒプマイ）とは

2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクトで、総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げる。

バトルを彩るラップミュージックには、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加。様々な楽曲を声優が演じながらラップすることにより、音楽を軸に各キャラクターのストーリーが展開していく。

また“ヒプノシスマイク”では、キャラクター性の強い音楽と、物語性の強い音声ドラマを原作として、コミック、ゲームアプリ、舞台、アニメなど、様々なメディアミックスも行っている。

2025年2月には映画化を果たし、日本“初”となるインタラクティブ映画として興行収入28億円（2026年4月時点）の大ヒットを記録。5月13日(水)には映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のBlu-rayが発売される。

〇ヒプムビBlu-ray 予約リンク：https://hpmi.lnk.to/MVBD

〇公式サイト：https://hypnosismic.com/

〇公式X（旧Twitter）：https://x.com/hypnosismic

■会社概要

1965年に福岡県福岡市で創業し、2025年10月で60周年を迎えました。人々のカラダとココロの健康や健康寿命の延伸に貢献したいと、ケールを原料とした青汁「ザ・ケール」をはじめとしたヘルスケア商品やスキンケア商品の事業領域を広げ、数多くの商品・サービスを世の中に展開してきました。2022年からは「心身のウェルエイジングを発展・普及させ、人々が前向きに歳を重ねられる世界を実現する。」をミッションに掲げ「ウェルエイジングカンパニー」を目指して企業活動に取り組んでいます。

https://corporate.kyusai.co.jp/

※1 保湿成分 ※2 アゼロイルジグリシンK（保湿成分）※3 コラリッチジェルシリーズ 2026年3月末時点販売数 自社調べ