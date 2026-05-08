【ダイコク電機】月刊の総合マネー誌「ダイヤモンド・ザイ6月号」にて株主優待名人・桐谷広人氏の「注目株」として選出！

ダイコク電機株式会社月刊の総合マネー誌「ダイヤモンド・ザイ6月号」

パチンコホール向けコンピュータシステムの開発・製造・販売を行うダイコク電機株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：栢森 雅勝）は、月刊の総合マネー誌「ダイヤモンド・ザイ6月号」のWeb版「ザイ・オンライン」にて、株主優待名人として知られる個人投資家・桐谷広人氏が選ぶ「NISAで注目の高配当＆優待株」として紹介されたことをお知らせいたします。

記事URL：桐谷広人さんの「NISA活用術」と「高配当で優待ももらえる2銘柄」を紹介！ 配当利回り4％超で「QUOカード」がもらえる「日産東京販売HD」と「ダイコク電機」に注目(「ダイヤモンド・ザイ」4/25 21:20配信)(https://diamond.jp/zai/articles/-/1066248)

当社の株主還元について

当社は、事業環境や収益の状況、配当性向等を総合的に勘案しつつ、安定配当を行うことを基本方針とし、業績に応じた利益還元を実施しております。

2026年3月期～2028年3月期は年間100円の下限配当金を設定したことに加え、2026年4月には優待制度の拡充および優待区分の見直しを実施するなど、長期的に当社株式を保有いただける環境づくりに注力しております。

【株主優待制度の概要】

対象株主：毎年９月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された、１単元（100株）以上保有の株主様

優待内容：保有株式数および継続保有期間に応じたデジタルギフトを進呈

100株以上300株未満：1,000円分～（保有期間により増額）

300株以上：4,000円分～（保有期間により増額）

【デジタルギフト(R)としての交換先】

Amazonギフトカード、PayPay、楽天ポイント、dポイント、auPAY、nanacoポイント、その他

※QUOカードについても当面の間、優待品として選択いただけます。

※交換先につきましては今後変更の可能性がございます。

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

【お問い合わせ】https://www.daikoku.co.jp/contact/

詳細を見る :https://www.daikoku.co.jp/