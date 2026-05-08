「この子、このままで大丈夫？」と感じた親へ教育は“選択”から“設計”へ――親力アップ講座開催

合同会社TopSpeed

合同会社TopSpeed（所在地：那覇市）とNEXT2035では、変化の激しい時代において親が子どもをどう支えるべきかをテーマに、3名の専門家を招いた無料オンラインセミナー「親力アップ講座」を2026年5月17日より全11回にわたり開催いたします。

本講座では、キャリア・教育費・グローバル教育の3つの観点から、「親力＝子どもの未来を支える設計力」を体系的に学びます。単なる情報提供ではなく、親自身が思考し、家庭ごとの最適な選択を行うための視点と実践力を提供します。

教育は「選ぶ」から「設計する」へ。

設計しない教育は、気づかないうちにムダになります。

「この子、このままで大丈夫？」

その不安の正体は、設計不足です。





■本講座で得られること

本講座では、普段語られない教育の本質に踏み込みます。

・子どものキャリア形成に必要な「自己理解の土台」

・教育費の構造と“無駄な支出”の見極め方

・グローバル教育における「落とし穴」と成功条件

・進路を逆算して設計する思考法

「今の教育、このままでいいのか」と感じている親へ 、

知識ではなく、「家庭ごとの最適解をつくる力」を提供します。



■セミナー概要

開催期間：2026年5月17日～10月25日

対象：子育て中の保護者

参加費：無料

方法：オンライン（Zoom）

言語：日本語

（各回単発参加OK）

申し込みはグーグルフォームから

https://forms.gle/6Ha81KgiXF7osW6a9(https://forms.gle/6Ha81KgiXF7osW6a9)



■キャリア教育編

「この子、このままで大丈夫？」と感じたことはありませんか？

進路も働き方も正解がない時代、

子どもに必要なのは「キャリアを考える力」です。

キャリア編では、

今、子どもと親に何が起きているのか、自己理解をどう育てるか

将来から逆算した進路設計、を4回で体系的に学びます。

開催日程）各20:00-21:00

5月17日（日）

第1回：今、日本の子どもと親に何が起きているのか

5月24日（日）

第2回：自己理解の土台をつくる

6月7日（日）

第3回：人生デザインのつくり方

6月28日（日）

第4回：進路・選択肢・ポジショニング



■お金編（教育費設計）



物価上昇・インフレの中、

教育費を増やすだけでは子どもの未来は守れない時代です。

特に負担が大きいのが 英語教育です。

お金編では、

教育費が増え続ける理由

ムダと投資の見極め方

成果につながる使い方

を4回で整理します。





開催日程）各20:00-21:00

7月12日（日）１.「その教育費、本当に意味がありますか？」

― インフレ時代に知らないと損する“教育費の裏側” ―

7月26日（日）２.「英語教育が一番お金がかかる理由」

― インフレ時代の“教育格差”はこうして広がる ―

8月9日（日）３.「年72万円を2000万円級の価値に変える教育設計」

― ムダを減らし、未来価値を最大化する方法 ―

8月23日（日）４.「わが家の教育費を最適化する」

― 子どもの未来から逆算する教育設計ワーク ―



■グローバル教育編

英語ができれば大丈夫、ではありません。

本当に必要なのは、語学力の前にある「土台」と「出口設計」です。

海外教育のリアルと落とし穴、

これからの時代に必要な力を3回で整理します。





開催日程）各10:00-11:00



9月6日（日）

海外母子教育移住の闇!? 「こんなはずじゃなかった」５つの悲惨な末路とは



9月27日（日） 英語力のその前に。子どもを「バイリンガル」「国際人」に育てたい親がするべき「５つの習慣」



10月25日（日） インターナショナルスクールの落とし穴!? インターで「得られるもの」と「失うもの」







■講師紹介

キャリア編講師：宮内利亮

国家資格キャリアコンサルタント

つくば親と子のキャリア教育アカデミー主催

人事経験10年以上、5,000人以上のキャリア支援実績。

個人の特性分析とキャリア設計を専門とし、教育分野でも活動。

note：https://note.com/miya32(https://note.com/miya32)



お金編講師：うらのまい

マネー教育家

幸せ教育マネー相談室主催。教育費設計・家庭の資産戦略を専門とし、

「教育費の最適化」をテーマに多数の家庭を支援。2000家庭の教育費相談支援。

note：https://note.com/mai_reallife(https://note.com/mai_reallife)





グローバル教育編講師：Yuriko

海外教育ナビゲーター

マレーシアとカナダで教育移住を実践し、現在はカナダで2人の子を育てている。多様な教育制度（英・北米・IB・AP）を横断的に研究し、留学で伸びる子の共通点や教育移住のメリットと落とし穴、出口戦略を発信。カナダで心理学と哲学を学び、執筆やコンサルを通じて親子の進路設計を支援。

note：https://note.com/mrsrosy(https://note.com/mrsrosy)





■主催者情報





NEXT2035は、これからの時代を生きる子に必要な“幸せに生きる力”を親子で学ぶプロジェクトです。

迷わない進路づくりに役立つ情報を発信。

NEXT2035▶https://next2035.com/next2035(https://next2035.com/next2035)

無料メルマガ「親の未来の考え方」▶https://qr.paps.jp/XMRsX(https://qr.paps.jp/XMRsX)



ディーン千賀子

沖縄ホストファミリー主催・英語バイリンガル教育研究家

卒業後は20年以上アメリカ政府機関で人材採用に携わり、2000人以上の採用に関わる中で、英語力がキャリア機会を左右する現実を目の当たりにする。

自身の子育てを通して「キャリアから逆算する教育」の重要性に気づき、英語力と日本人の強みを兼ね備えた人材育成をテーマに独自プログラムを開発。2015年よりキャリア設計を取り入れた英語教育塾と「沖縄ホストファミリー」を運営し、550家庭以上の親子の成長を支援。





リアル孟母ベティ 未来教育研究家

海外生活14年以上、教育移住4回を経験し、インターナショナルスクール・日本の教育を横断的に実体験。自身の子育てを通じて、語学力だけでは子どもの未来は拓けない現実と、「所属」と「キャリア設計」の重要性に気づく。

「選び直せる未来」を軸に、母語力・思考力・出口戦略を重視した教育設計を提唱。親子向けセミナーや情報発信を通じて、グローバル教育の本質と、家庭でできる実践的な進路設計を発信