「今年のお盆は“食べられる花束”で帰省」 手間いらずで華やか、家族が集う夏に最適な新定番ギフト「フルーツブーケ」
フルーツブーケ専門店「プレジール株式会社」（本社：東京都渋谷区）は、お盆の帰省シーズンに向けて、華やかさと実用性を兼ね備えた“食べられる花束”フルーツブーケを、手土産需要として提案いたします。
帰省時の手土産選びにおいて、「見た目の華やかさ」「持参しやすさ」「家族全員で楽しめること」が重視される中、フルーツブーケはそれらのニーズを満たす新しい選択肢として注目されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348413/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348413/images/bodyimage2】
■ 家族が集まるお盆に、“切らずに食べられる”新定番ギフト
プレジールのフルーツブーケは、一口サイズにカットされたフルーツを花束のようにアレンジした新感覚ギフト。
冷蔵で届き、解凍やカットの手間が不要なため、帰省先でもすぐに楽しめる点が支持されています。
また、お盆は親戚や子どもを含めた大人数が集まる機会が多く、準備や後片付けの負担を軽減できる点も大きなメリットです。
「そのまま食べられる」「洗い物が少ない」といった利便性は、帰省手土産として高い評価を得ています。
■ 夏に嬉しい“ヘルシー＆涼感ギフト”
夏のフルーツは水分やビタミンが豊富で、暑さで食欲が落ちがちな時期にも食べやすいのが特長です。
自然な甘さと爽やかさで、子どもから高齢者まで幅広い世代に喜ばれます。
さらに、プレジールではその日最も良い旬のフルーツを厳選し使用。
美味しさと栄養価を兼ね備えたギフトとして、健康志向の高まりとも相性の良い商品です。
■ 写真映え・サプライズ性で“帰省の話題の中心”に
花束のようなビジュアルは、テーブルに置くだけで場を華やかに演出。
家族の団らんや記念撮影のシーンを彩るアイテムとして、SNS映えするギフトとしても人気です。
実際に、「こんなの初めて」「写真を撮りたくなる」といった声も多く、帰省時の会話のきっかけやサプライズ演出として活用されています。
■ 商品概要
商品名：CROWN (クラウン)
使用フルーツ：メロンを贅沢にアレンジメントしています
販売期間：2026年夏（現在販売中～8月頃まで販売予定）
販売価格：Mサイズ 19,050円（税込・クール便送料込み）
（Sサイズ、Lサイズ、Pサイズも販売中）
配送エリア：中国地方をのぞく本州地域
販売場所：公式サイト
https://fruit-bouquets.com/products/detail/47
■ メディア掲載実績と注目度
プレジールのフルーツブーケは、これまでテレビ・雑誌・新聞など多数のメディアで紹介されており、芸能人やインフルエンサーのSNSでも話題となっています。
“ケーキでも和菓子でもない第三のギフト”として、近年のギフトトレンドにおいて注目度が高まっています。
■ お盆ギフトとしての提案
・帰省時の手土産に
・親戚が集まる場のデザートとして
・祖父母への健康志向ギフトとして
・子どもも喜ぶサプライズ演出に
■ 会社概要
会社名：プレジール株式会社
事業内容：フルーツブーケの企画・制作・販売
公式サイト：https://fruit-bouquets.com/
配信元企業：プレジール株式会社
帰省時の手土産選びにおいて、「見た目の華やかさ」「持参しやすさ」「家族全員で楽しめること」が重視される中、フルーツブーケはそれらのニーズを満たす新しい選択肢として注目されています。
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■ 家族が集まるお盆に、“切らずに食べられる”新定番ギフト
プレジールのフルーツブーケは、一口サイズにカットされたフルーツを花束のようにアレンジした新感覚ギフト。
冷蔵で届き、解凍やカットの手間が不要なため、帰省先でもすぐに楽しめる点が支持されています。
また、お盆は親戚や子どもを含めた大人数が集まる機会が多く、準備や後片付けの負担を軽減できる点も大きなメリットです。
「そのまま食べられる」「洗い物が少ない」といった利便性は、帰省手土産として高い評価を得ています。
■ 夏に嬉しい“ヘルシー＆涼感ギフト”
夏のフルーツは水分やビタミンが豊富で、暑さで食欲が落ちがちな時期にも食べやすいのが特長です。
自然な甘さと爽やかさで、子どもから高齢者まで幅広い世代に喜ばれます。
さらに、プレジールではその日最も良い旬のフルーツを厳選し使用。
美味しさと栄養価を兼ね備えたギフトとして、健康志向の高まりとも相性の良い商品です。
■ 写真映え・サプライズ性で“帰省の話題の中心”に
花束のようなビジュアルは、テーブルに置くだけで場を華やかに演出。
家族の団らんや記念撮影のシーンを彩るアイテムとして、SNS映えするギフトとしても人気です。
実際に、「こんなの初めて」「写真を撮りたくなる」といった声も多く、帰省時の会話のきっかけやサプライズ演出として活用されています。
■ 商品概要
商品名：CROWN (クラウン)
使用フルーツ：メロンを贅沢にアレンジメントしています
販売期間：2026年夏（現在販売中～8月頃まで販売予定）
販売価格：Mサイズ 19,050円（税込・クール便送料込み）
（Sサイズ、Lサイズ、Pサイズも販売中）
配送エリア：中国地方をのぞく本州地域
販売場所：公式サイト
https://fruit-bouquets.com/products/detail/47
■ メディア掲載実績と注目度
プレジールのフルーツブーケは、これまでテレビ・雑誌・新聞など多数のメディアで紹介されており、芸能人やインフルエンサーのSNSでも話題となっています。
“ケーキでも和菓子でもない第三のギフト”として、近年のギフトトレンドにおいて注目度が高まっています。
■ お盆ギフトとしての提案
・帰省時の手土産に
・親戚が集まる場のデザートとして
・祖父母への健康志向ギフトとして
・子どもも喜ぶサプライズ演出に
■ 会社概要
会社名：プレジール株式会社
事業内容：フルーツブーケの企画・制作・販売
公式サイト：https://fruit-bouquets.com/
配信元企業：プレジール株式会社
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