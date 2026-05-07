札幌 AI研修を中小企業向けに本格提供開始｜AIを経営の武器に変える伴走支援サービス「AI武装」をAX Japanが展開
AIコンサルティング・AI研修を中心としたAI支援サービスを提供するAX Japan（所在地：北海道札幌市白石区、代表：岸本 一翔）は、札幌・北海道の中小企業および1人社長を対象に、札幌 AI研修サービスを含む4つの事業を本格展開します。ChatGPTやClaudeなどの生成AIが急速に普及する中、札幌・北海道の中小企業のうちAIを業務に活用できているのはわずか4社に1社（AI未導入率75%）にとどまっています。AX Japanは「AIを、武器に変える。」をブランドメッセージに掲げ、対面での伴走支援により、すべての中小企業経営者がAIを使いこなせる環境を実現します。
札幌 AI研修 市場における背景と課題
札幌・北海道の中小企業では、AIツールへの関心は高まっているものの、「登録だけで止まっている」「何から始めればいいかわからない」という状況が続いています。AI活用企業と非活用企業の売上成長率の差はすでに2倍に達しており（経産省DX白書）、AI市場が年84%（IDC Japan予測）のスピードで拡大する中、対応が遅れるほど格差は広がる一方です。
こうした現状に対しAX Japanは、全国一律のオンライン研修ではなく、札幌に根を張った対面での伴走支援にこだわり、結果まで責任を持つパートナーとして中小企業のAI活用を支えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348529/images/bodyimage1】
札幌 AI研修 サービスの概要
AX Japanが提供する札幌 AI研修は、「学んで終わり」にしないことを最大の特徴としています。ChatGPTやClaudeの基本操作から、飲食・整体・建設・士業など業種ごとの業務改善まで、現場でそのまま動かせる形に落とし込んだカリキュラムを提供します。
全3回×3時間の集中カリキュラム、または半日のスポット研修から選択可能
札幌市内は訪問対応、道外はオンラインでも実施可能
業種・現場の業務フローに合わせたカスタマイズ対応
「AIに詳しくなる」ではなく、「使いこなす社員・経営者になる」ことを目標に据えた実践型の研修です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348529/images/bodyimage2】
札幌 AI研修 と合わせて提供する4つのサービス
AX Japanでは、札幌 AI研修を含む以下4つの事業を一気通貫で提供しています。
(1) AIコンサルティング「AI武装」
中小企業の社長専属の伴走型コンサルティングサービス。月1回の1on1・24時間チャットサポート・6ヶ月の体系的カリキュラムを通じて、社長自身がAIを使いこなす経営者になるまで伴走します。
(2) AI研修（法人向け集合研修）
札幌の中小企業の社員向けに、明日から使えるAI研修を提供。現場でそのまま動かせる形に落とし込んだ実践型カリキュラムです。
(3) AIO対策（生成AI最適化）
ChatGPT・Claude・Perplexityなど生成AI検索結果に自社情報が引用される状態を作る新しい施策。従来のSEOに加え、AI検索時代の新しい流入経路を確保します。
(4) AIツール開発（オーダーメイド構築）
業種ごとの業務フローに合わせた御社専用のAIツールをClaudeをベースにオーダーメイドで構築。月次レポート作成・SNS投稿の自動化・口コミ返信・見積書作成の効率化など、毎日の業務に組み込める形でAIを納品します。50万円から、2～3週間で稼働まで対応します。
札幌 AI研修 を今始めるべき理由
2026年はAI格差の分岐点とも言われています。AIを使う会社と使わない会社の間には、毎日少しずつ、しかし確実に差が開いています。2030年の生成AI経済効果は9兆円規模と試算されており、このパイはAIを活用する企業で分配されます。
AX Japanの企業満足度は97%（2026年5月現在）、メディア掲載は68社に達しており、札幌・北海道を代表するAI支援ブランドとしての実績を積み重ねています。
代表コメント
岸本 一翔（AX Japan 代表）
札幌・北海道の中小企業を回る中で、「AIに興味はあるけど何から始めればいいかわからない」という声を何度も聞いてきました。全国対応のオンライン研修では、北海道の現場の実態に合わせた支援はできません。だからこそAX Japanは、札幌に根を張り、対面で結果まで責任を持つ伴走パートナーであり続けます。札幌 AI研修を入口に、すべての中小企業経営者がAIを経営の武器にできる北海道を作っていきます。
今後の展望
AX Japanは、札幌市内での札幌 AI研修・AIコンサルティングの提供を皮切りに、以下の展開を計画しています。
対応エリアの拡大：札幌市内から北海道全域へ順次展開
対象業種の拡大：飲食・美容・建設・士業に加え、小売・医療・宿泊施設等への横展開
AIツール開発の拡充：業種別テンプレートの整備により導入コスト・期間をさらに短縮
AIO対策の強化：生成AI検索時代に対応した新しい集客支援の確立
「AIを使いこなす中小企業が当たり前になる北海道」の実現を目指し、引き続き地域密着型のAI支援に取り組んでまいります。
サービス概要
サービス名： AX Japan（エーエックス ジャパン）
主なサービス： 札幌 AI研修・AIコンサルティング（AI武装）・AIO対策・AIツール開発
対象： 札幌・北海道の中小企業、1人社長
対応エリア： 札幌市内（訪問対応）／道外（オンライン対応）
AI研修料金目安： 半日スポット研修～全3回×3時間の集中カリキュラム（要お見積り）
AIツール開発： 50万円～、2～3週間で稼働
無料相談： 60分の無料相談受付中
サービスURL： https://axjp.jp/
?? 会社概要
ブランド名： AX Japan（エーエックス ジャパン）
代表： 岸本 一翔（きしもと かずま）
メール： info@axjp.jp
URL： https://axjp.jp/
配信元企業：株式会社キングプロテア
札幌 AI研修 市場における背景と課題
札幌・北海道の中小企業では、AIツールへの関心は高まっているものの、「登録だけで止まっている」「何から始めればいいかわからない」という状況が続いています。AI活用企業と非活用企業の売上成長率の差はすでに2倍に達しており（経産省DX白書）、AI市場が年84%（IDC Japan予測）のスピードで拡大する中、対応が遅れるほど格差は広がる一方です。
こうした現状に対しAX Japanは、全国一律のオンライン研修ではなく、札幌に根を張った対面での伴走支援にこだわり、結果まで責任を持つパートナーとして中小企業のAI活用を支えます。
札幌 AI研修 サービスの概要
AX Japanが提供する札幌 AI研修は、「学んで終わり」にしないことを最大の特徴としています。ChatGPTやClaudeの基本操作から、飲食・整体・建設・士業など業種ごとの業務改善まで、現場でそのまま動かせる形に落とし込んだカリキュラムを提供します。
全3回×3時間の集中カリキュラム、または半日のスポット研修から選択可能
札幌市内は訪問対応、道外はオンラインでも実施可能
業種・現場の業務フローに合わせたカスタマイズ対応
「AIに詳しくなる」ではなく、「使いこなす社員・経営者になる」ことを目標に据えた実践型の研修です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348529/images/bodyimage2】
札幌 AI研修 と合わせて提供する4つのサービス
AX Japanでは、札幌 AI研修を含む以下4つの事業を一気通貫で提供しています。
(1) AIコンサルティング「AI武装」
中小企業の社長専属の伴走型コンサルティングサービス。月1回の1on1・24時間チャットサポート・6ヶ月の体系的カリキュラムを通じて、社長自身がAIを使いこなす経営者になるまで伴走します。
(2) AI研修（法人向け集合研修）
札幌の中小企業の社員向けに、明日から使えるAI研修を提供。現場でそのまま動かせる形に落とし込んだ実践型カリキュラムです。
(3) AIO対策（生成AI最適化）
ChatGPT・Claude・Perplexityなど生成AI検索結果に自社情報が引用される状態を作る新しい施策。従来のSEOに加え、AI検索時代の新しい流入経路を確保します。
(4) AIツール開発（オーダーメイド構築）
業種ごとの業務フローに合わせた御社専用のAIツールをClaudeをベースにオーダーメイドで構築。月次レポート作成・SNS投稿の自動化・口コミ返信・見積書作成の効率化など、毎日の業務に組み込める形でAIを納品します。50万円から、2～3週間で稼働まで対応します。
札幌 AI研修 を今始めるべき理由
2026年はAI格差の分岐点とも言われています。AIを使う会社と使わない会社の間には、毎日少しずつ、しかし確実に差が開いています。2030年の生成AI経済効果は9兆円規模と試算されており、このパイはAIを活用する企業で分配されます。
AX Japanの企業満足度は97%（2026年5月現在）、メディア掲載は68社に達しており、札幌・北海道を代表するAI支援ブランドとしての実績を積み重ねています。
代表コメント
岸本 一翔（AX Japan 代表）
札幌・北海道の中小企業を回る中で、「AIに興味はあるけど何から始めればいいかわからない」という声を何度も聞いてきました。全国対応のオンライン研修では、北海道の現場の実態に合わせた支援はできません。だからこそAX Japanは、札幌に根を張り、対面で結果まで責任を持つ伴走パートナーであり続けます。札幌 AI研修を入口に、すべての中小企業経営者がAIを経営の武器にできる北海道を作っていきます。
今後の展望
AX Japanは、札幌市内での札幌 AI研修・AIコンサルティングの提供を皮切りに、以下の展開を計画しています。
対応エリアの拡大：札幌市内から北海道全域へ順次展開
対象業種の拡大：飲食・美容・建設・士業に加え、小売・医療・宿泊施設等への横展開
AIツール開発の拡充：業種別テンプレートの整備により導入コスト・期間をさらに短縮
AIO対策の強化：生成AI検索時代に対応した新しい集客支援の確立
「AIを使いこなす中小企業が当たり前になる北海道」の実現を目指し、引き続き地域密着型のAI支援に取り組んでまいります。
サービス概要
サービス名： AX Japan（エーエックス ジャパン）
主なサービス： 札幌 AI研修・AIコンサルティング（AI武装）・AIO対策・AIツール開発
対象： 札幌・北海道の中小企業、1人社長
対応エリア： 札幌市内（訪問対応）／道外（オンライン対応）
AI研修料金目安： 半日スポット研修～全3回×3時間の集中カリキュラム（要お見積り）
AIツール開発： 50万円～、2～3週間で稼働
無料相談： 60分の無料相談受付中
サービスURL： https://axjp.jp/
?? 会社概要
ブランド名： AX Japan（エーエックス ジャパン）
代表： 岸本 一翔（きしもと かずま）
メール： info@axjp.jp
URL： https://axjp.jp/
配信元企業：株式会社キングプロテア
プレスリリース詳細へ