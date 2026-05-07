ケーキに、トマトに、オレンジに、卵…「本当はだめ」を疑似体験『にぎっちゃだめ！』（チョーヒカル）、5月7日（木）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高木靖文）は、2026年5月7日（木）に『にぎっちゃだめ！』（チョーヒカル）を発売いたします。

■にぎったらどうなる？

「やっちゃダメ！」と言われると、ついやってみたくなる……。

ケーキに、トマトに、ほかほかごはん。手でにぎったら、いったいどうなる!?

新進気鋭の絵本作家・チョーヒカルさんがリアルなタッチで描く、インパクト抜群の作品です。にぎるたびに変わる家族の表情にも注目！

いろんなものをにぎったその先に、「ぼく」がほんとうににぎりたかったものとは……？

『にぎっちゃだめ！』より (C)︎チョーヒカル／白泉社『にぎっちゃだめ！』より (C)︎チョーヒカル／白泉社『にぎっちゃだめ！』より (C)︎チョーヒカル／白泉社『にぎっちゃだめ！』より (C)︎チョーヒカル／白泉社

＼白泉社のYouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@HakusenshaBooks)でスペシャル動画配信中！！／

動画タイトル：『にぎっちゃだめ！』（チョーヒカル／作、コドモエのえほん）

横動画：https://youtu.be/QecIwatESzE

縦動画：https://youtube.com/shorts/y0IjGTTS2ig

にぎっちゃだめ！

■著者名： チョーヒカル

■ISBNコード：9784592763895

■シリーズ名：コドモエのえほん

■定価：1430円（本体1300円＋税10%）

■発売日：2026.5.7

【チョーヒカルの好評既刊絵本(https://www.hakusensha.co.jp/?_searchtype=authors&s=%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%92%E3%82%AB%E3%83%AB&from=author_link)】

なにになれちゃう？

■著者名： チョーヒカル

■ISBNコード：9784592763086

■シリーズ名：コドモエのえほん

■定価：1320円（本体1200円＋税10%）

■発売日：2022.9.2

表紙の写真はちょうちょ？ それとも手？

よーく見ると、手にちょうちょの絵を描いているんです！

TVや広告を中心に世界的に活躍するボディペイントアーティスト・チョーヒカルさんによる写真絵本。

肘がおいしそうな桃に、膝はシワまでリアルなぞうに、そして脚はなにになれちゃう？

驚くほど緻密に描きこまれた絵は、じっくりと見れば見るほど新しい発見があります。

想像力を持って眺めてみたら、自分の身体が今よりもっと好きになれちゃう？

コドモエのほん・コドモエのえほん

「親子時間」をもっと楽しみたいママへ贈る子育て情報誌「kodomoe(コドモエ)」から生まれた書籍や絵本です。

「コドモエのほん・コドモエのえほん」 https://kodomoe.net/product/ehon/

「kodomoe(コドモエ)」(奇数月7日発売／発行：白泉社) https://kodomoe.net/

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など