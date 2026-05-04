【愛知・瀬戸】夏休み旅行はGWから始まる！自然の中で水遊び、夜は焚火と花火。夏を遊びつくす早割宿泊予約スタート

「GWは夏休みの計画を立てる絶好のタイミング」

ウッドデザインパーク株式会社

大型連休で家族が集まるこの時期、気になるのは夏のレジャー計画。昨今の物価高により「早めに、賢く、確実にお得なプランを押さえたい」という家計を助けるニーズに応え、当施設では最大15％OFFとなるお得さ最大級の早割予約を解放致しました。

日中はジブリパークで遊び、夕方からグランピングを満喫するといった、充実した旅行プランも叶います。

公式HP :https://wood-designpark.jp/seto/

五感で楽しむ「瀬戸の夏」

都会では味わえないノスタルジックな風景と体験が目白押し

安心の川遊び： 施設横を流れる川は、小さなお子様でも安心して遊べる「浅瀬設計」。

夏の風情： 合掌造りには涼やかな音色を奏でる風鈴、園内には色鮮やかな提灯が飾られ、日本の夏を感じさせます。

夜のフルコース： BBQの後は、満天の星空の下での焚き火、そして家族で楽しむ手持ち花火。1日中遊び尽くせるコンテンツが揃っています。

早割予約 :https://reserve.489ban.net/client/wdp-seto/0/plan/id/203327/stay?noSearch=1

■朝から晩まで「遊び」が止まらない1日

宿泊プランには、お子様の知的好奇心を刺激するアクティビティが凝縮されています。。森の中での虫探しやバードウォッチングで自然の生態に触れることができます。また、季節限定の「すいか割り」や「メダカすくい」など、お祭り気分を味わえるイベントも開催予定です。

■ 施設・運営会社情報

施設名： ウッドデザインパーク瀬戸

施設所在地： 愛知県瀬戸市南山口町730

車：名古屋瀬戸道路「長久手IC」より約10分（ジブリパークより約10分）

公共交通機関：愛知環状鉄道「山口駅」より徒歩約15分（タクシー約3分）

運営企業： ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク瀬戸は、グランピング宿泊・日帰りBBQ・カフェを併設したアウトドア複合施設です。

自然に囲まれた開放的な空間で、季節ごとのイベントや体験型コンテンツを通じて、家族で楽しめる時間を提供しています。