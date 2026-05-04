第5回全国ベテランパデル大会開催のお知らせ

一般社団法人日本パデル協会

一般社団法人日本パデル協会（以下、JPA）は、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、PADEL DOJO （兵庫県・尼崎市）にて、「第5回 全国ベテランパデル大会」を開催いたします。

本大会は、JPAが主催する日本国内最高峰のベテランカテゴリー大会です。今大会には、男女合わせて58組が出場を予定しており、年々高まるパデル人気を象徴する大会として全国から注目が集まります。

また、本大会は、2026年9月14日～19日にブエノスアイレス（アルゼンチン）にて開催される 『FIP Senior World Cup 2026』 日本代表選考のひとつであり、国内ベテラン大会としては最も大きな大会となります。世界への切符を懸けた白熱の戦いが期待されます。

さらに、2026年にはアジア競技大会でパデルが正式競技として採用されるなど、アジア地域でも競技価値が高まりつつあります。本大会は、日本国内における競技普及と生涯スポーツとしての認知向上、そして国際舞台への機運醸成にもつながる重要なイベントです。

＜第5回 全国ベテランパデル大会 概要＞

▪️ 大会名 ： 第5回全国ベテランパデル大会

▪️ 開催日程 ： 2026年5月23日（土）～24日（日）

▪️ 会場 ： PADEL DOJO （兵庫県尼崎市）

▪️ 大会形式 ： 男女合計 58ペア、カテゴリー別 （+35/+40/+45/+50/+55/+60）

トーナメン方式

▪️ 主催 ： 一般社団法人日本パデル協会

▪️ 協賛 ： ADIF JAPAN アセットマネジメント株式会社

ホスピタリティオペレーションズ（スマイルホテル等の宿泊施設を全国に展開）

▪️ 協力 ： 清立商工株式会社（adidas padel）／ Bullpadel ／ PADEL DOJO

▪️ 観戦 ： 無料 ※観戦者数の人数により、入場を制限させていただく場合がございます。

パデルとは

パデルは世界150カ国・3,500万人以上でプレーされている急成長スポーツであり、テニスとスカッシュの要素を融合した、世界で急成長中のラケットスポーツです。4面のガラス壁を使ってプレーするダブルス競技で、初心者でもラリーが続きやすく、子どもからシニアまで楽しめることが特徴です。近年は欧州・中南米を中心に競技人口が拡大し、国際大会も活発化しています。

今年開催される、『第20回アジア競技大会（２０２６/愛知・名古屋）』では正式競技として実施されます。

取材のご案内

大会期間中は、ベテラン世代トップ選手によるハイレベルな試合、日本代表争いの真剣勝負、世代を超えて広がるパデルコミュニティの魅力を取材いただけます。

スポーツ、健康、生涯競技、地域活性、国際大会など幅広い切り口でご紹介いただける内容となっております。

大会の取材をご希望のメディアの皆様は、日本パデル協会・広報担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先：info@japanpadel.com

公式HP：https://www.japanpadel.com(https://www.japanpadel.com)

一般社団法人 日本パデル協会 広報担当： 大島／山田