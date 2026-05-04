日本の5月を楽しむ。5月限定「八女茶とマスクメロンの利休ヴァシュランパフェ」

Remake easy株式会社

限られた人だけが楽しめる、月替わりの特別なパフェを提供する会員制パフェバー『Remake easy（リメイクイージー）』

住所非公開の会員制パフェバー『Remake easy（リメイクイージー）』を運営するRemake easy株式会社 (東京都渋谷区、CEO：林巨樹、以下「Remake easy」)は5月限定「八女茶とマスクメロンの利休ヴァシュランパフェ」を2026年5月1日（金）から5月31日（日）まで提供いたします。

会員の新規募集は不定期でご案内しておりますので、公式SNSまたは公式HPWebサイトをご覧ください。

Remake easy 公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

公式HP：https://remakeeasy-member.com/

■5月限定「八女茶とマスクメロンの利休ヴァシュランパフェ」

八女茶とマスクメロンの利休ヴァシュランパフェ

Parfait Rikyu Vacherin au the Yame et cantaloup

福岡県の八女茶の新茶を使用し、

旬のマスクメロンの甘い芳香と 小豆島のオリーブオイルの清らかな香りがマリアージュ。

新茶の香りを閉じ込めたメレンゲと茎茶「白折」の旨みを引き出したホワイトチョコレートムースに新茶を低温でミルクに抽出した自家製アイスクリームを合わせたお茶の季節のスペシャルなヴァシュラン仕立てのパフェをお楽しみください。

■八女の新茶とオリーブのスプリッツァー

八女の新茶とオリーブのスプリッツァー

The frais de Yame et spritzer aux olives

低温でじっくりと丁寧に抽出した新茶をエスプーマにすることでクリーミーな味わいに仕立てました。

そこへ、中富良野の白ワイン「ミュラートゥルガウ」とメロンとお茶のソースを合わせたスプリッツァー。

小豆島のオリーブオイルを加えて爽やかな季節のカクテルをお楽しみください。

■八十八夜の新茶ソーダ

八十八夜の新茶ソーダ

Soda au the frais de la quatre-vingt-huitieme nuit

福岡県八女市のうま味ある茎茶「白折」を低温で抽出しエスプーマとして閉じ込めました。

茶葉とメロンを使ったソースと合わせて新茶の清涼感をお楽しみいただけるモクテルです。

■Remake easy池袋

CAMPFIREクラウドファンディングにて約2,100万円の支援総額を集めた「Remake easy池袋」は、2026年5月23日で2周年を迎えます。

これまでのご支援ご愛顧に、心より感謝申し上げます。今後も皆さまに特別なひとときをお届けできるよう、努めてまいります。

■Remake easy（リメイク イージー）」について

「Remake easy」は、完全会員制パフェバーという新しい業態が話題となり、「一度は行ってみたい」とSNSを中心に口コミで広がったパフェバー。

不定期に開催される抽選に当選した限られた方だけが体験できる“特別なお店”として認知されています。店内には人気のシグネチャーパフェ である「イチゴの花畑パフェ」、各店舗ごとのご当地パフェ、さらに旬の素材を活かした月替わりの季節限定パフェをご用意。

おいしさを最大限に引き出すために綿密に計算されたパフェとそれに合わせたペアリングカクテル。

贅沢な空間で、ここにしかないひとときをお楽しみください。

公式 X：https://x.com/Remakeeasy_

公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

公式Threads：https://www.threads.com/@remakeeasy

出店エリア：札幌すすきの・渋谷・新宿・池袋・名古屋伏見・大阪心斎橋・博多天神

入会方法について

入会をご希望の方は、以下のリンクよりご応募ください。

新規会員募集は抽選形式にて行っております。

対象店舗はリンクからご確認ください。

https://remakeeasy-member.com/

■Remake easy株式会社

法人名：Remake easy株式会社

CEO兼プロデューサー：林巨樹

本社：東京都渋谷区桜丘町16-15

事業内容：飲食店・宿泊業、「Remake easy（リメイク イージー）」の運営

公式HP：https://remakeeasy-member.com



