海外旅行の“空港での不安”を実践練習で解消　ネイティブキャンプ、「新旅行英会話 実践」に「空港」カテゴリーを追加

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、旅行先のさまざまなシチュエーションに応じた英語フレーズを学べる教材「新旅行英会話 実践」において、新たに「空港」カテゴリーを追加リリースいたしました。

本教材では、空港でのチェックイン、乗り継ぎ確認、保安検査、入国審査、税関対応など、海外旅行で必要となる会話をロールプレイ形式で練習することが可能です。基礎編で学んだフレーズを、実際の会話場面を想定したロールプレイを通して実践的に習得できる内容となっています。

■導入の背景：海外旅行の第一関門「空港」で求められる実践力

ネイティブキャンプでは、学習者一人ひとりの目的やレベル、利用シーンに合わせた32,000以上の教材を提供しています。

海外旅行において、空港でのチェックインや保安検査、入国審査、税関対応などは、限られた時間の中で正確な英語コミュニケーションが求められる重要な場面です。特に空港は、旅の始まりと終わりを担う場所であり、スムーズに対応できるかどうかが旅行全体の安心感にも大きく影響します。

こうしたニーズに応えるため、「新旅行英会話 実践」では、空港で想定されるさまざまなシチュエーションをロールプレイ形式で練習できるカテゴリーを新たに追加しました。基礎編で学んだ表現を実際の会話に近い形で活用することで、旅行中に自信を持って英語で対応できる力を養うことが可能です。



ネイティブキャンプは今後も、海外旅行や日常生活など、実際の利用シーンに即した教材の拡充を進めてまいります。学習者が「知っている英語」を「使える英語」に変えられるよう、実践的な英会話学習コンテンツの提供に努めてまいります。

■教材の概要

・「新旅行英会話 実践 - 空港」は、ロールプレイを通して空港での会話を練習できる教材です。

・旅行先のさまざまなシチュエーションに応じた英語フレーズを学習可能です。

・イラストを参考に実際の会話場面をイメージしながら、基礎編で学んだフレーズを実践的に習得できます。

・海外旅行前の準備や、空港での英語対応に不安がある方に適した内容となっています。



＜レッスン内容＞

1：空港でチェックインする

2：チェックインで乗り継ぎを確認する

3：保安検査を通過する

4：空港で場所を見つける

5：フライトの遅延に対処する

6：空港内で過ごす

7：入国審査を通過する

8：検疫と税関で答える

9：外貨に両替する

10：空港でモバイルデータを購入する

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

教材 :https://nativecamp.net/textbook/series/186

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids(https://nativecamp.net/kids)

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business(https://nativecamp.net/business)

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad(https://nativecamp.net/study_abroad)

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate(https://nativecamp.net/corporate)

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school(https://nativecamp.net/school)

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global(https://nativecamp.net/going-global)

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media